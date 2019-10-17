Маттео Фаббро подписал контракт с командой Bora-hansgrohe

Маттео Фаббро – новый велогонщик команды Bora - hansgrohe

24-летний итальянский гонщик Маттео Фаббро (Matteo Fabbro) после двух лет выступления в команде Katusha-Alpecin подписал контракт на 2020 год с командой Bora-hansgrohe. Команда надеется на помощь Маттео Фабро на помощь в высоких горах.

В этом году Маттео Фаббро впервые проехал Гран-тур – Вуэльту Испании-2019, его лучшим результатом в сезоне стало 5-е место на классике Trofeo Matteotti , а также 8-е место на 11-м этапе Вуэльты Испании.

Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Мы считаем, что у Маттео огромный потенциал. К сожалению, за два прошлых года он не всегда мог полностью его проявить, однако мы вместе с ним сделаем всё, чтобы прибавить стабильности его выступлению. Думаю, он отлично впишется в нашу команду. Уже несколько раз мы доказывали, что способны развивать гонщиков. Маттео – настоящий горный специалист, он будет ценным гонщиком, особенно для нашего состава в многодневных велогонках».

Маттео Фаббро: «Должен сказать, что я безмерно счастлив и благодарен Ральфу Денку за то, что дал мне эту возможность. Команда работает очень профессионально, а техника и оборудование – настоящий предмет искусства. В команде работают многие известные велогонщики, следовательно, в команде высокие стандарты. Но у меня сложилось впечатление, что помимо этого все, кто работает в команде, знают, как наслаждаться велогонками. Именно это мне очень нравится.

Я хочу дальше развиваться в профессиональном плане, хочу сделать следующий шаг в реализации своего потенциала, помогая команде Bora-hansgrohe. Ради этого собираюсь отдать все силы, надеюсь, что это будет началом долгого и успешного сотрудничества.

Мне бы хотелось поблагодарить команду Katusha за то, что дала мне шанс начать профессиональную карьеру. Буду всегда благодарен за это».