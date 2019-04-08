Шейн Арчболд подписал контракт с командой BORA – hansgrohe

Шейн Арчболд — гонщик BORA – hansgrohe с 11 апреля 2019 года

30-летний новозеландский велогонщик Шейн Арчболд (Shane Archbold) вернулся в команду Bora – hansgrohe, где начинает работать с 11 апреля 2019 года. Арчболд был гонщиком команды Bora с 2015 по 2017 год.

В конце 2017 года с ним не был продлён контракт и Арчболд перешёл в команду Aqua Blue Sport, а когда она закрылась, начал выступать в континентальной команде EvoPro Racing. Теперь новозеландский гонщик возвращается на уровень Мирового тура. В пресс-релизе команды Bora-hansgrohe говорится, что Шейн Арчболд должен укрепить развозящий поезд и будет работать на Сагана, Беннетта и Акерманна.

Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «У нас есть три быстрых гонщика – Саган, Беннетт и Акерманн. Мы решили, что необходимо укрепить их развозящий поезд, расширить возможности для оптимальной подготовки спринтов. Шейн уже выступал в нашей команде с 2015 по 2017 год, мы верим в его способности.

После серьёзного падения на Тур де Франс-2016 у него начались проблемы со здоровьем, из-за чего он не мог продолжать выступать на уровне Мирового тура. По этой причине контракт с ним не был продлён. Однако я заверил его, что когда представится шанс, он вернётся в команду. Для него двери были всегда открыты.

Сейчас он снова в хорошей форме, мотивирован, готов обеими руками ухватиться за новый вызов. Мы рады, что можем предоставить ему этот шанс».

Шейн Арчболд: «Это невероятно! Я так благодарен за то, что получил эту великолепную возможность. Мировой тур – это, конечно, вызов, но для меня нет лучшей команды, чем Bora-hansgrohe, в которой я мог бы справиться с этим вызовом. Надеюсь, что покажу всем, что этот шанс получил заслуженно».