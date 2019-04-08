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Шейн Арчболд подписал контракт с командой BORA – hansgrohe

Шейн Арчболд  — гонщик BORA – hansgrohe  с 11 апреля 2019 года

 

 

  30-летний новозеландский велогонщик Шейн Арчболд (Shane Archbold) вернулся в команду Bora – hansgrohe, где начинает работать с 11 апреля 2019 года. Арчболд был гонщиком команды Bora с 2015 по 2017 год.

 

  В конце 2017 года с ним не был продлён контракт и Арчболд перешёл в команду Aqua Blue Sport, а когда она закрылась, начал выступать в континентальной команде EvoPro Racing. Теперь новозеландский гонщик возвращается на уровень Мирового тура. В пресс-релизе команды Bora-hansgrohe говорится, что Шейн Арчболд должен укрепить развозящий поезд и будет работать на Сагана, Беннетта и Акерманна.

 

 

  Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «У нас есть три быстрых гонщика – Саган, Беннетт и Акерманн. Мы решили, что необходимо укрепить их развозящий поезд, расширить возможности для оптимальной подготовки спринтов. Шейн уже выступал в нашей команде с 2015 по 2017 год, мы верим в его способности.

 

  После серьёзного падения на Тур де Франс-2016 у него начались проблемы со здоровьем, из-за чего он не мог продолжать выступать на уровне Мирового тура. По этой причине контракт с ним не был продлён. Однако я заверил его, что когда представится шанс, он вернётся в команду. Для него двери были всегда открыты.

 

  Сейчас он снова в хорошей форме, мотивирован, готов обеими руками ухватиться за новый вызов. Мы рады, что можем предоставить ему этот шанс».

 

  Шейн Арчболд: «Это невероятно! Я так благодарен за то, что получил эту великолепную возможность. Мировой тур – это, конечно, вызов, но для меня нет лучшей команды, чем Bora-hansgrohe, в которой я мог бы справиться с этим вызовом. Надеюсь, что покажу всем, что этот шанс получил заслуженно».

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Теги к статье: Шейн Арчболд Shane Archbold BORA – hansgrohe

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Кто станет победителем Тура Страны Басков-2019?

Комментарии

  • AleDe
    Команда Katusha-Alpecin обеспо ... (6)
    AleDe-Фото

    Цитата: ktilp-12
    Была хорошая команда, развалили, теперь если придет Израильская команда, вылетает Катюша, если заработает меньше всех очков.  

     

    Катюша пока далеко от того, чтобы набрать меньше всех очков. Закарин даже еще не начинал набирать, можно сказать. Силами Политта не последние.

    Да и до Тура еще далеко, может Киттелю приставят двух нянек и будет целыми днями педали крутить под присмотром.

  • satanton
    Тур Страны Басков-2019. Этап 4 (12)
    satanton-Фото
    Он на что то претендовал?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Total Direct Energie – новое и ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    И шо я говорил?)))))
  • YuraHist
    Команда Katusha-Alpecin обеспо ... (6)
    YuraHist-Фото

    Занят больше маркетингом чем набором формы...

  • YuraHist
    Total Direct Energie – новое и ... (2)
    YuraHist-Фото

    Ну успехов с новыми цветами)))Посмотрим на ТдФ 2019...

  • ktilp-12
    Команда Katusha-Alpecin обеспо ... (6)
    ktilp-12-Фото

     Видимо Альпесин ставит вопрос ребром перед менеджментом  об их результатах. Дело не только в Киттеле, а во всей команде, значит виноваты директора. Была хорошая команда, развалили, теперь если придет Израильская команда, вылетает Катюша, если заработает меньше всех очков.  

  • Lungo
    Команда Katusha-Alpecin обеспо ... (6)
    Lungo-Фото
    Юрген намекнул что Марсель пьёт слишком много пива и вина, если верить переведённой сайтом статьи из сайклньюс. Жаль, конечно, хороший спринтер был...
  • bettini11
    Команда Katusha-Alpecin обеспо ... (6)
    bettini11-Фото
    Цитата: velodoctor
    Могли за эти деньги подписать молодого Акермана, Шахмана, какого угодно немца, было понятно уже все сразу. Киттелю не нравится в команде, это видно. 
    Если это так, то дет сад полный. Он профессиональный спортсмен, который получает огромную зп. Когда подписывал контракт,думается, его силком никто не толкал. А если честно, то со стороны команда выглядит как сборище спортсменов, которые выполняют свои обязательства спустя рукава. Потому что нет спроса. Бабки есть, а спроса нет. Нет командной атмосферы, которая была при российской прописке. Серая никчемная команда. Мне сразу вспонимается Барлворлд. Была такая команда. Ни результатов, ничего.
  • velodoctor
    Команда Katusha-Alpecin обеспо ... (6)
    velodoctor-Фото

    Могли за эти деньги подписать молодого Акермана, Шахмана, какого угодно немца, было понятно уже все сразу. Киттелю не нравится в команде, это видно. 

  • AAA
    Тур Страны Басков-2019. Этап 4 (12)
    AAA-Фото
    Луценко упал, все карты смешались, вот сумбур и вышел. По сопляк катать, тактику сложно выстраивать.

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