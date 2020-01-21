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Мартин Лаас подписал контракт с велокомандой Bora – hansgrohe

Мартин Лаас – новый велогонщик команды Bora-hansgrohe

 

 

  26-летний эстонский велогонщик Мартин Лаас (Martin Laas) подписал контракт на 2020 год с командой Bora-hansgrohe. Он должен усилить способности команды в спринтах,  сыграет ключевую роль в построении спринтерского поезда. Последние два года Мартин Лаас выступал в американской континентальной команде Illuminate, которой принёс в этом сезоне 8 побед, четыре из которых на этапах гонок категории 2.1  The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup и Тур Кореи.

 

Мартин Лаас подписал контракт с велокомандой Bora – hansgrohe

Photo © @Laaasu

 

  Мартин Лаас: «Я очень рад присоединиться к команде Bora-hansgrohe. После того, как провёл время в тренировочном лагере с товарищами по команде и персоналом, у меня появилось ощущение, что в Bora-hansgrohe все чувствуют себя как в семье, что бывает не во всех командах. Кроме того, эта команда работает на исключительно профессиональном уровне, является одной из лучших в мире.

 

  Для меня самая важная задача на следующий год – с помощью команды адаптироваться к работе на уровне Мирового тура, расти вместе с товарищами по команде и персоналом. Это будет трудно, но, думаю, мне понравится. С нетерпением жду, когда начну помогать моим товарищам по команде во время гонок, сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь им добиться высоких результатов».

 

  Ральф Денк, генеральный менеджер команды: «Мартин – талантливый гонщик, который не боится трудностей. За последние несколько лет он одержал победы на небольших профессиональных велогонках. Мы считаем, что он готов в следующем году сделать шаг в Мировой тур. Мы подготовим его для выступления в гонках этого уровня. Думаем, что он усилит наш спринтерский поезд. Он очень мотивирован. С нетерпением жду, что мы будем прогрессировать вместе».

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Теги к статье: Мартин Лаас Martin Laas Bora – hansgrohe

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Комментарии

  • Адриен
    Крис Фрум: «Надеюсь вернуться ... (1)
    Адриен-Фото

    " Э нет, торопиться не надо, торопиться не надо... Важно ВЫЛЕЧИТЬ,  важно вернуть обществу полноценного человека, да ? ТОРОПИТЬСЯ НЕ НАДО !"

     

  • Костя К
    Критериум «Сайтама Тур де Фран ... (6)
    Костя К-Фото

    Интересно, а Диди сам приехал, или его пригласили?

  • uran
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (19)
    uran-Фото
    Цитата: Ice
    Цитата: Earl57
    Прикольно. Кавендиш феерит в Лондоне который день, мощными рывками обгоняет Вивиани и Юэна, не говоря уже о других спринтерах вроде Кукара, а здешние комментаторы важно рассуждают о том, что он никакой... Лол!

    А разве это показатель? В конце сезона, когда все спринтеры уже на спаде, в гонке, которая по значимости сильно уступает тьме других мероприятий. В следующем году посмотрим, кто лол, а кто адекватно рассуждает. Память у меня хорошая, после трех грантуров вернемся к этому вопросу)))


    Цитата: Колёсник
    Цитата: Ice
    Я уже со счета сбился, сколько лет от Кэва нет нормальных выступлений,
    Да с того года, как его Саган на бортик отправил.

    Падали и посильнее, возвращались нормально. Фрум вон изломался и не сомневается, что вренется в кондиции. Саган и сам падал нормально.
    Он от мононуклеоза оправлялся. Падения у чистых спринтеров не редкость, в т.ч. у Кэва. Просто возраст для таких взрывных финишеров критический, и будет чудо если Кэв сможет взять пару побед на значимых гонках.
  • Серафим
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (19)
    Серафим-Фото
    Ну это же нормально, Кэвендиш прирожденный трековик, это его стихия. Если бы он занимался только треком, не отвлекаясь на шоссе, то и не представляю, сколько трекового золота у него бы насобиралось. Крис Хой позавидовал бы.
    Даже относительно длинные темповые гонки на треке - это не шоссе.
  • Shalam s Urala
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (19)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Earl57
    Прикольно. Кавендиш феерит в Лондоне который день, мощными рывками обгоняет Вивиани и Юэна, не говоря уже о других спринтерах вроде Кукара, а здешние комментаторы важно рассуждают о том, что он никакой... Лол!

    вот оно - то самое "если надо объяснять, то не надо объяснять" )

    не знаю, что вы вкладываете во фразу "важно рассуждают". тут вроде форум, у каждого - своё мнение. "важно/неважно" - ваши девичьи заморочки

    ну правда, объяснять вам ЗДЕСЬ разницу между трековыми спринтами и шоссейными? вы всерьёз вообще??? тогда действительно ЛОЛ )

    на шоссе, увы, у Марка до спринта дожить то частенько не выходит. а если и доживает, то..

    ещё раз повторю - буду рад ошибиться. такая карьера, и, вдруг, глупо собрать борт и свалить по-тихому

  • Kreo69
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (19)
    Kreo69-Фото
    Справедливости ради отмечу, что Саган там был не при чём. Кэв начал падать еще до того, как был контакт с Петером.

    Шансы на чудесное возвращение у Кэва не велики, но все-таки чудеса иногда случаются.
  • Ice
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (19)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Прикольно. Кавендиш феерит в Лондоне который день, мощными рывками обгоняет Вивиани и Юэна, не говоря уже о других спринтерах вроде Кукара, а здешние комментаторы важно рассуждают о том, что он никакой... Лол!

    А разве это показатель? В конце сезона, когда все спринтеры уже на спаде, в гонке, которая по значимости сильно уступает тьме других мероприятий. В следующем году посмотрим, кто лол, а кто адекватно рассуждает. Память у меня хорошая, после трех грантуров вернемся к этому вопросу)))



    Цитата: Колёсник
    Цитата: Ice
    Я уже со счета сбился, сколько лет от Кэва нет нормальных выступлений,
    Да с того года, как его Саган на бортик отправил.

    Падали и посильнее, возвращались нормально. Фрум вон изломался и не сомневается, что вренется в кондиции. Саган и сам падал нормально.

  • Rokka
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (19)
    Rokka-Фото
    Цитата: Earl57
    Прикольно. Кавендиш феерит в Лондоне который день, мощными рывками обгоняет Вивиани и Юэна, не говоря уже о других спринтерах вроде Кукара, а здешние комментаторы важно рассуждают о том, что он никакой... Лол!
    Я вот кстати тоже этого не пойму. На полотне Кэв прям ожил, смотря как он в лёгкую раскатал Вивиани начинаешь верить что следующий сезон наверняка будет другим для него. Тем более если вокруг него собралась довольно приличная компания и менеджмент
  • Earl57
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (19)
    Earl57-Фото

    Прикольно. Кавендиш феерит в Лондоне который день, мощными рывками обгоняет Вивиани и Юэна, не говоря уже о других спринтерах вроде Кукара, а здешние комментаторы важно рассуждают о том, что он никакой... Лол!

  • sergeipauk
    Критериум «Сайтама Тур де Фран ... (6)
    sergeipauk-Фото

    Здорово дают отдыхать профикам в Японии. Оддыхают, не думают о гонках. Это активный отдых в конце сезона.

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5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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