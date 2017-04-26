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Компания BORA останется спонсором команды до 2021 года

Компания BORA останется спонсором команды до 2021 года

 

 

 

 

Команда BORA – hansgrohe с уверенностью смотрит в будущее. После победы Петера Сагана на Париж-Рубэ-2018 компания BORA  объявила, что останется титульным спонсором команды до 2021 года.

 

 

  Владелец компании BORA Вилли Брукбауэр: «Сотрудничество с командой ценно для нас по нескольким причинам. Во-первых, мы хотим, чтобы наш бренд стал известен в большем количестве стран. Нас уже узнают, и мы хотим продолжать работать вместе с командой в этом направлении. Конечно, победа на такой гонке как Париж-Рубэ очень помогает в этом. Нашу компанию представляют 27 гонщиков, включая трёхкратного чемпиона мира Петера Сагана.

 

  Во-вторых, возможности, которые даёт спонсорство, прекрасно вписываются в нашу маркетинговую стратегию. Наш ключевой элемент – активность по всем направлениям - выгодна всем отделам компании:  местному и международному отделу продаж и даже отделу подготовки.

 

  Для компании идеально, когда есть результаты на таких гонках Мирового тура как Тур де Франс, Джиро д’Италия или Вуэльта Испании. В будущем мы продолжим расширять узнаваемость бренда на международном уровне, создавать гало-эффект для марки BORA.

 

  Мы уверены, что вместе с командой Ральфа Денка идём в верном направлении: у нас общие цели, мы разделяем одни идеи. С радостью объявляем, что продляем спонсорскую поддержку ещё на два года (до 2021)».

 

  Ральф Денк, менеджер команды BORA – hansgrohe: «То, что BORA заранее продлила с нами контракт, показывает, что мы на правильном пути.  Мы продолжаем ставить амбициозные цели, но теперь у нас есть гарантии для спокойной работы и мы продолжим прогрессировать.

 

  Благодаря возможности работать с учётом долгосрочной перспективы у нас есть время вырастить молодые таланты, поддержать таких прогрессирующих гонщиков как Эмануэль Бухман, Патрик Конрад, Грегор Мюльбергер, Лукас Пёстельбергер на их пути к вершине. Теперь дело за мной и командой. Мы должны оправдать доверие, оказанное нам Вилли Брукбауэром и компанией BORA, и повести команду BORA – hansgrohe к успешному будущему».

 

  Петер Саган: «Очень приятно, когда у команды такой надёжный партнёр как BORA. Когда так рано становится известно, что будущее обеспечено, уверенность чувствует вся команда. Впечатляет, что Ральф Денк создал такой крепкий проект. Хочу поблагодарить Вилли Брукбауэра за то, что верит в нас. Я очень счастлив, что BORA продлила спонсорский контракт. Вилли и его команда всегда очень внимательны к нуждам и чаяниям команды, к её успехам и неудачам. Хорошо когда есть такой спонсор. Компания BORA доказала, что вложение средств в велоспорт приносит выгоду и команде, и спонсору в равной мере.

  Что касается Амстел Голд Рэйс... Посмотрю, как пойдёт нога после Париж-Рубэ. Мы стартуем сильным составом».

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Теги к статье: BORA – hansgrohe

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  1. Имя: Сергей

    SVS

    Сегодня, 10:13 | Регистрация: 26.04.2017

    Рад за Сагана и всю команду. Хороший спонсор - уже полдела.

    Теперь дело за ногой :-) Бога :-)...

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Amstel Gold Race

16 - 20 апреля 2018

Tour of the Alps

18 апреля 2018

La Fleche Wallonne

20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Варран Баргий не переживает из ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодец!
  • SVS
    Компания BORA останется спонсо ... (1)
    SVS-Фото

    Рад за Сагана и всю команду. Хороший спонсор - уже полдела.

    Теперь дело за ногой :-) Бога :-)...

  • Sezar
    Крис Фрум проведет разведку эт ... (29)
    Sezar-Фото
    Вот для меня это самый интересный вопрос, Фрум и Доломиты: кто кого?
  • rude_rider
    Ричи Порт проведёт разведку 5- ... (4)
    rude_rider-Фото

    уже 33 Порту..во летит время

     

     

  • Сейтмеметов сейтхалил
    GP Beiras e Serra da Estrela-2 ... (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Нет не впечатляет Азия чемпионы на дворовых гонках в Европе до финиша не всегда доезжают. А все кто не пригодились в Европе едут затем покорять около китайский календарь. Большой плюс азиатских гонок очень хорошие призовые и компенсации , а дистанции скорости далеко не те . Так что ,я думаю ,что ребята пусть в Европе по крутятся как Луценко а там будет видно. Я свои предпочтения отдаю шушемоину , землякову , балашке штейн. Но вы ,пожалуйста , должны рассматривать моё мнение сквозь призму субъективности. Это моё видение .
  • marketbk
    Крис Фрум проведет разведку эт ... (29)
    marketbk-Фото

    А чем он хуже Контадора? Тем что "едет по приборам"? Так это вон Курдюков как пропагандирует. Уже замучил "выдал стока-то ватт".

     

    Конта в отказе , выиграл Джиро (которое большинство считают его),5-ое место на Туре. И потом на Джиро 2012 Евроспорт его приглашает экспертом (гонца во время дисквалификации!!!!!!) .

     Почему Фрум не может пойти по стопам Контадора? Тот мяско не то съел, у этого с системой выделения проблемы)))



    Ждем после бана Фрума, на Джиро 2019 экспертом на Евроспорте))

  • marketbk
    Крис Фрум проведет разведку эт ... (29)
    marketbk-Фото
    От кого бойкот?
    От гонцов? Я ничего такого не видел в трансляциях гонок 2018 где он участвовал.
    От болел (и Вас в том числе)? Так я думаю - ему пох на это.
    Что значит "элита", все повторяется, спустя 7 лет после "кленового дела".
  • Hammill
    Крис Фрум проведет разведку эт ... (29)
    Hammill-Фото
    Они в своё время намекали, что не хотели бы видеть на гонке Ребеллина и Шумахера в составе CCC. Так что есть. Вот только Хрум другого поля ягода.
  • ROSt
    Крис Фрум проведет разведку эт ... (29)
    ROSt-Фото

    Двойные стандарты(((((

    А ведь все!!! равны....и никто из этой жизни не выбрался живым...

    Никакой джиро,тура и вуэльты...хрумал - отдыхай !!!

    drinks

     

  • Camel
    Крис Фрум проведет разведку эт ... (29)
    Camel-Фото
    Да что вы говорите!!! ))

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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 953
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8 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 855
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