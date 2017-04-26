Компания BORA останется спонсором команды до 2021 года

Команда BORA – hansgrohe с уверенностью смотрит в будущее. После победы Петера Сагана на Париж-Рубэ-2018 компания BORA объявила, что останется титульным спонсором команды до 2021 года.

Владелец компании BORA Вилли Брукбауэр: «Сотрудничество с командой ценно для нас по нескольким причинам. Во-первых, мы хотим, чтобы наш бренд стал известен в большем количестве стран. Нас уже узнают, и мы хотим продолжать работать вместе с командой в этом направлении. Конечно, победа на такой гонке как Париж-Рубэ очень помогает в этом. Нашу компанию представляют 27 гонщиков, включая трёхкратного чемпиона мира Петера Сагана.

Во-вторых, возможности, которые даёт спонсорство, прекрасно вписываются в нашу маркетинговую стратегию. Наш ключевой элемент – активность по всем направлениям - выгодна всем отделам компании: местному и международному отделу продаж и даже отделу подготовки.

Для компании идеально, когда есть результаты на таких гонках Мирового тура как Тур де Франс, Джиро д’Италия или Вуэльта Испании. В будущем мы продолжим расширять узнаваемость бренда на международном уровне, создавать гало-эффект для марки BORA.

Мы уверены, что вместе с командой Ральфа Денка идём в верном направлении: у нас общие цели, мы разделяем одни идеи. С радостью объявляем, что продляем спонсорскую поддержку ещё на два года (до 2021)».

Ральф Денк, менеджер команды BORA – hansgrohe: «То, что BORA заранее продлила с нами контракт, показывает, что мы на правильном пути. Мы продолжаем ставить амбициозные цели, но теперь у нас есть гарантии для спокойной работы и мы продолжим прогрессировать.

Благодаря возможности работать с учётом долгосрочной перспективы у нас есть время вырастить молодые таланты, поддержать таких прогрессирующих гонщиков как Эмануэль Бухман, Патрик Конрад, Грегор Мюльбергер, Лукас Пёстельбергер на их пути к вершине. Теперь дело за мной и командой. Мы должны оправдать доверие, оказанное нам Вилли Брукбауэром и компанией BORA, и повести команду BORA – hansgrohe к успешному будущему».

Петер Саган: «Очень приятно, когда у команды такой надёжный партнёр как BORA. Когда так рано становится известно, что будущее обеспечено, уверенность чувствует вся команда. Впечатляет, что Ральф Денк создал такой крепкий проект. Хочу поблагодарить Вилли Брукбауэра за то, что верит в нас. Я очень счастлив, что BORA продлила спонсорский контракт. Вилли и его команда всегда очень внимательны к нуждам и чаяниям команды, к её успехам и неудачам. Хорошо когда есть такой спонсор. Компания BORA доказала, что вложение средств в велоспорт приносит выгоду и команде, и спонсору в равной мере.

Что касается Амстел Голд Рэйс... Посмотрю, как пойдёт нога после Париж-Рубэ. Мы стартуем сильным составом».