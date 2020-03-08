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Спортивный директор команды Mitchelton-Scott о ситуации, Тур де Франс и сезоне

Мэтт Уайт: «Самое сложное – мы не знаем, где финиш у этой ситуации»

 

 

  Мэтт Уайт (Matt White), спортивный директор австралийской команды Mitchelton-Scott, в интервью на сайте команды поделился своими мыслями относительно текущей ситуации и рассказал о своих надеждах на оставшуюся часть сезона.

 

 

- Какова текущая ситуация у мужской команды Mitchelton-Scott?

 

- На данный момент большая часть команды третью неделю живёт в изоляции. Наши ребята разбросаны по всей Европе, пара ребят живут в Австралии и Америке. Приблизительно 85-90% нашей команды в полной изоляции, это означает, что они могут покидать свои дома только в случае крайней необходимости, т.е. в основном выходить только за продуктами.

Конечно, это влияет на тренировки. Они могут работать только на домашних тренажёрах, а некоторые из них могут делать какие-то упражнения в гараже.

 

- Какие у гонщиков сейчас тренировочные программы?

 

- На сегодняшний день тип тренировок во многом зависит от того, где находится гонщик, когда закончится карантин, какие цели будут поставлены на оставшуюся часть года. Понятно, что для гонщиков на классики приближается пиковый период их части сезона. Некоторые продолжают тренировки, моделируя период сезона классик, который закончится через 10-14 дней. Некоторые продолжают тренироваться интенсивно, а потом у них будет «отдых», как было бы в обычное время после Рубэ.

 

У других, например, у ребят, которые должны были готовиться к Джиро д’Италия, цели поменялись. Поэтому сейчас они не нагружаются, работая в основном, чтобы чувствовать себя хорошо психологически.

 

Они не привыкли ничего не делать. Поэтому большинство продолжают просто тренироваться, чтобы чувствовать себя активными, включаются в виртуальные соревнования BikeExchange, где гонщики Мирового тура проводят сессии на Zwift с командой и общаются с товарищами по команде онлайн.

Думаю, только сейчас, через 7-10 дней мы увидим, что ребята начнут структурировать тренировки и готовиться к тому времени, когда получат чуть больше свободы и смогут выезжать на дорогу и снова начать нормально готовиться.

 

- В чём разница между гонщиками, которые не могут выезжать на тренировки по сравнению с теми, кто имеет такую возможность. Станет ли это барьером, когда возобновятся гонки?

 

- Разница между теми, кто заперт дома, и теми, кто может выезжать, - объём. Мы видели, как некоторые ребята проводят нелепые сессии на домашнем тренажёре, в общем, такая работа не для всех.

 

Ребята, которые могут выезжать на улицу, тренируются по 4-5 часов, что нормально. Когда же гонщик находится дома, на домашнем тренажёре он может поработать самое большее 90 минут. Возможно, интенсивность тренировок у них выше, но они просто не способны набрать свой обычный объём работы.

 

Надеемся, что к концу апреля все смогу в какой-то степени вернуться на дорогу, так что если считать отправной точкой июнь, что является лучшим сценарием, думаю, у всех будет в запасе от месяца до 6 недель, чтобы успеть потренироваться на дороге до того, как начнутся соревнования. Думаю, к тому времени, как гонки возобновятся, уровень гонщиков пелотона будет более менее одинаков.

 

- Как в этот период гонщики справляются психологически?

 

- Пока хорошо. Но мы прошли только через несколько недель. Уверен, что чем больше времени это будет продолжаться, тем сильнее это скажется на людях, не только на гонщиках, а вообще на населении.

 

Самое сложное, что мы не знаем, где финишная черта всей этой ситуации, а это значит, что мы не знаем, когда вернёмся в велогонки. Одно точно – гонок не будет ни в апреле, ни в мае. В лучшем случае они возобновятся в июне.

 

Мы надеемся, что в таких странах как Италия, Испания и Франция через две-три недели уменьшатся ограничения в передвижении.

 

Все понимают, почему мы находимся в полной изоляции. Если это короткий период времени, то всё в порядке. Но если это продлится, не знаю, как это скажется на здоровье всего населения.  

 

- Как гонщики питаются во время карантина?

 

- В этом смысле ребята должны строго следить за своим питанием, потому что они тратят совсем не то количество энергии, как обычно. У нас есть несколько гонщиков, у которых никогда не бывает серьёзных проблем с весом. Эти ребята могут набрать немного, но мы говорим о паре сотен грамм. Но остальным нужно быть очень осторожными.

 

Прибавка 3 кг – последнее, что хочется видеть после месяца дома. Иначе окажешься в трудном положении, потому что надо будет не только увеличивать тренировочную нагрузку, но и сбрасывать вес. С этим гонщики справляются в межсезонье, но не в середине сезона, как сейчас.

 

- Вы поддерживаете проведение Тур де Франс в ранее назначенные даты или чуть позже?

 

- Все команды поддерживают, это лучшее для большинства. Уверен, что в июле всё в значительной степени успокоится. Но улучшится ли ситуация так,  чтобы тысячам людей из разных частей Европы и мира было бы безопасно собраться вместе на Тур де Франс?

Речь ведь идёт не о 4 – 5 местах собрания людей, а о переездах. Мы говорим о 2000 человек, командах, журналистах, логистике, передвижении между 20 отелями в течение 25 дней.

 

Безопасность должна оставаться приоритетом.

 

Думаю, в мае вирус будет в большинстве стран Европы. Мы надеемся, что гонщики смогут выезжать на дороги. Если в мае они не смогут тренироваться, то невозможно провести соревнования в июне. Перед Тур де Франс должны пройти какие-то велогонки. Нельзя делать Тур де Франс первой гонкой. Для гонщиков это не работает так просто.

 

Следующие 4 – 5 недель будут критическими. Пока мы не видим, что в Европе эпидемия замедляется. И учитывая ситуацию в текущий момент, не думаю, что Тур де Франс возможно провести в ранее назначенные даты в конце июня.

 

Теперь, когда Олимпиада снята с повестки дня, остаётся окно в конце июля и даже в начале августа. Возможно, это лучший вариант для проведения полного Тур де Франс. Уверен, что именно этого хочет ASO, они хотят три недели велогонки.

 

- Что думаете по поводу Тур де Франс без публики?

 

- Такой Тур де Франс без зрителей на дорогах выглядел бы странно. Но на многих небольших гонках в начале сезона мы не видим больших толп. Гонщикам было бы странно так ехать гонку, являющуюся для нас витриной, но это может сработать.

 

Если даже будут путешествовать только 2000 человек, для экономики Европы это может быть положительно. Понятно, что телеаудитория намного увеличится, потому что люди ищут, что посмотреть, и уверен, что рейтинг возобновлённых спортивных показов будет очень высоким.

 

Этот вариант жизнеспособен, мы сможем это сделать, но самый большой вопрос – как нам безопасно перемещаться по Европе. Это должно быть безопасно и для французской публики, для всех, кто путешествует, и это должно быть достижимо с точки зрения ресурсов Франции.

 

- Каким будет пелотон, если Тур де Франс состоится?

 

- Для ребят, которые готовились к Тур де Франс, ничего не изменится. Единственное, что поменялось для них – отсутствие Джиро д’Италия и Олимпиады. Некоторые гонщики, планировавшие стартовать на Джиро, добавятся в число участников Тур де Франс.

 

Если Тур де Франс пройдёт в полном объёме, думаю, это будет самый лучший из всех пелотон.

 

Никогда не было отмены Джиро перед Тур де Франс, а так как пару месяцев мы провели без весенних гонок, люди не захотят сидеть и ждать Вуэльту Испании. В обычном сезоне такое случается, потому что кто-то или уже проехал Джиро, или это молодой гонщик, который ждёт Вуэльту, потому что весной у него было много гонок.

 

Думаю, лучший сценарий, если бы в ногах у гонщиков, стартующих на Тур де Франс, было бы 20 гоночных дней, у кого-то меньше, у кого-то больше.

Будет странно, но борьба в гонке может получиться очень острой».

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Теги к статье: Мэтт Уайт Matt White Mitchelton-Scott

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Комментарии

  • uran
    Виртуальный Тур Фландрии-2020 ... (1)
    uran-Фото
    Групповые, конечно, очень посредственны в плане реальности, ІТТ ещё куда ни шло.
  • Серафим
    Давиде Мартинелли: «Если есть ... (1)
    Серафим-Фото

     Молодец, если есть возможность помогать - надо помогать. Хороший пример для других.

  • rude_rider
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (21)
    rude_rider-Фото

    Цитата: Sezar
    Немного добавлю статистики, чтобы сбить грудус эмоций. По имеющейся статистике те страны, которые (включая Россию) прививают людей от туберкулеза ( кажется это называется БЦЖ)  ИМЕЮТ СМЕРТНОСТЬ В 14 РАЗ МЕНЬШУЮ, против стран, которые  достаточно давно от этого отказались. Типа Италии, Испании  и.т.п. так что похоже всем нам крупно повезло.

     

    чувствую что нас всех развели с этим вирусом ..

    и по идеи это закончится тогда когда кое кто посчитает что свое дело уже он сделал или они

  • paindoc
    Вице-президент UCI назвал три ... (3)
    paindoc-Фото

    Тур Фландрии в августе, Париж-Рубэ в сентябре. А что, давно уже мокрых брусчаточных гонок не было!

  • Адриен
    Вице-президент UCI назвал три ... (3)
    Адриен-Фото

    Мечты, мечты...

  • serghi
    Вице-президент UCI назвал три ... (3)
    serghi-Фото

    Если получится провести все три ГТ, монументы и ЧМ уже хорошо, а если Страде Бьянки, Северные и Арденские классики, то вообще супер. Без всего остального можно и обойтись.

  • serghi
    Филипп Жильбер: «Милан-Сан-Рем ... (1)
    serghi-Фото

    Надеюсь что МС все таки состоится в этом году и ФилЖил наконец-то напоит своих друзей вином, которое уже залежалось в его погребе в ожидании победного финиша на Виа Рома.

  • Walther
    Джулио Чикконе помогает собрат ... (1)
    Walther-Фото
    Молодец!
  • Earl57
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (21)
    Earl57-Фото

    Короновирус уйдет рано или поздно, маниловщина останется. Она вечна.

    У половины пелотона в этом году заканчиваются контракты. Трансферный рынок встал. Если, по оценкам аналитиков, топовые гонщики вроде Пино, Барде, Квятковского или Молемы за счет прошлых заслуг получат новые контракты, то большинство рядовых гощиков будут в очень тяжелой ситуации. Особенно тяжело молодым гонщикам, которые надеялись показать себя в гонках. Которых в большинстве своем в этом году не будет. В UCI говорят, что сейчас первоочередная задача - спасти грантуры и монументы. Всем остальным гонкам придется ждать лучших времен...

    Особенно тяжелая ситуация с андерами. Показать себя в гонках они в этом году не смогут, давать им контракты авансом в условиях максимально обострившейся конкуренции никто не собирается...

    Что касается спонсоров. Если телекомунникационные компании вроде Мовистара рынок не потеряют, то с ремонтом или покупками новых кухонь все не так радужно. И опытный Лефевр совсем не зря беспокоится...

    А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...

  • Sezar
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (21)
    Sezar-Фото

    Саша, зачем мне отвечать в 10 уже раз на эти вопросы, если вы все равно меня не слышите?
    Резюмирую, если это так важно. Хотя и понимаю, что без толку.
    Мои близкие из группы риска хорошо изолированы. В том числе от меня. Я их берегу - почему их мне должно быть жалко?
    Я не боюсь короны, поскольку знаю свои шансы, делаю все для того, чтобы они были еще больше, тем более что я прививался от туберкулеза.
    Вирус закончится быстрее чем вы думаете. Жертв будет меньше чем вы думаете. Велосезон начнется раньше, чем вы думаете.
    Предлагаю больше не тратить друг на друга время. Жизнь рассудит.

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5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
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10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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