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Команды Mitchelton-Scott, Jumbo-Visma отказываются от участия в ближайших велогонках

Команды Мирового тура Mitchelton-Scott и Jumbo-Visma отказываются от участия в ближайших велогонках

 

 

  Австралийская команда Mitchelton-Scott объявила решение относительно участия команды в ближайших велогонках. В пресс-релизе команды говорится: «После продолжительных обсуждений команда Mitchelton-Scott  приняла решение отказаться от участия в велогонках с 4 по 22 марта, вне зависимости от решения местных властей в отношении каждой гонки.

 

Австралийская команда Mitchelton-Scott объявила решение относительно участия команды в ближайших велогонках. В пресс-релизе команды говорится: «После продолжительных обсуждений команда Mitchelton-Scott  приняла решение отказаться от участия в велогонках с 4 по 22 марта, вне зависимости от решения местных властей в отношении каждой гонки.

 

Команда снимается со следующих гонок:

 

    Strade Bianche (мужская и женская)

    GP Industria (мужская)

    Paris-Nice (мужская)

    Tirreno-Adriatico (мужская)

    Ronde van Drenthe (женская)

    Danilith Nokere Koerse (женская)

    Milan-SanRemo (мужская)

    Trofeo Alfredo Binda (женская)

 

О своём решении мы уведомили UCI и организаторов этих гонок. Во время этого периода мы собираемся внимательно следить за ситуацией, после чего примем решение о гонках следующего периода.

 

Основные  причины снятия команды с гонок:

 

- Мы, врачи команды и вся команда в целом, обязаны заботиться о защите здоровья и благополучия наших гонщиков и персонала. У нас нет информации или контроля над тем, какие меры будут принимать или не принимать организаторы на месте, чтобы справиться с риском заражения COVID-19.

 

- Перед нами стоит трудная задача международной логистики, персонал и гонщики перемещаются по разным странам, каждая из которых имеет свою систему здравоохранения и стратегии относительно COVID-19. Постоянные переезды увеличивают риск в отношении здоровья и делает управление логистикой невероятно трудной, принимая во внимание потенциально возможный период карантина.

 

- Мы снимаемся с гонок, чтобы устранить любое дополнительное влияние, которое мы как команда, будь то болезнь или травмы, можем оказать на национальные и международные системы здравоохранения и больницы.

 

 Команда Jumbo-Visma решила не принимать участие в итальянских велогонках Страде Бьянке и GP Industria. Решение было принято по совету медиков и по рекомендации министерства иностранных дел Нидерландов, а также по спортивным и практическим причинам.

 

  Заявление команды Jumbo-Visma: «Мы знаем, что любая команда, которая приезжает в Италию, может получить запрет на участие в гонках другой страны. Мы фокусируемся на том, чтобы спасти большую часть сезона, а не несколько гонок».

 

  Ричард Плюгге, генеральный директор команды Jumbo-Visma: «Вместе с руководством нашей команды мы всегда действуем в интересах здоровья и рабочих условий наших велогонщиков и персонала. Это включает, например, предотвращение попадания в карантин за границей. Мы должны принимать во внимание ситуацию в целом, принимать на себя ответственность за здоровье гонщиков, персонала и болельщиков».

 

  Ранее Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Pro Cycling, в интервью Cyclingnews подтвердил, что направил письмо UCI и организаторам итальянских гонок, компании RCS Sport, с просьбой разрешить команде не участвовать в Страде Бьянке, Милан-Сан-Ремо и Тиррено-Адриатико из-за опасений по поводу коронавируса.

 

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Теги к статье: Mitchelton-Scott Jumbo-Visma

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Gorn9k
    Скончался Николя Порталь, спор ... (19)
    Gorn9k-Фото

    Пипец...

    Это был единственный спортдир, интервью которого было интересно читать и слушать.
    И как вообще можно уйти в 40 лет с такой развитой медициной....

  • Ерлан
    Скончался Николя Порталь, спор ... (19)
    Ерлан-Фото
    Соболезную
  • levonardo
    Спортивный директор команды Co ... (23)
    levonardo-Фото

    Цитата: Адриен
    Раздражает, да ? Я понимаю - когда у кого-то есть СВОЁ ЛИЧНОЕ мнение - это даже некоторых злит. А как же ? Есть "линия партии", "мнение народа" - вот и придерживайся, стой в строю ! А выделился - получай по кумполу !.. Повторяю - я не собираюсь учить, поучать, навязывать. Просто - ВЫРАЖАЮ СВОЁ МНЕНИЕ, не претендуя на обладание истиной в последней инстанции. Не нравится ? НЕ читайте, берегите Ваше здоровье и психику - раз так впечатлительны.
    Так ведь вопрос не в наличии либо отсутствии собственного мнения, а в том, что Вы его выражаете безапелляционно, не прибегая к фактам, и как в данном случае, ещё и с оскорблениями. З.Ы. кроме Кофидис, там ещё ФДЖ и Газпром. На данный момент говорят вроде как 6 подтвержденных случаях, в том числе двое из Газпрома.

  • Адриен
    Скончался Николя Порталь, спор ... (19)
    Адриен-Фото
    Присоединяюсь к вышеизложенным выражениям сочувствия
  • flugegeheimen
    Спортивный директор команды Co ... (23)
    flugegeheimen-Фото

    очень жаль....

  • kwwk
    Скончался Николя Порталь, спор ... (19)
    kwwk-Фото

    Печально. 40 лет, еще жить и жить....

  • EL-Fenomeno
    Скончался Николя Порталь, спор ... (19)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вот это удар. 40 лет...((
    Как сейчас помню его разные интервью (в т.ч и победные) во время ГТ  на канале Евроспорт и вот уже всё. Ощутил тот самый настоящий шок, когда узнал что разбился Коби Брайант.

    Царство ему Небесное 

  • motte
    Скончался Николя Порталь, спор ... (19)
    motte-Фото

    Шок.. 

     

    Нет слов



    Что за рок за скаем

    40 лет и нет

    Онкология у сэра Брейлсфорда

    Поломался шкипер

  • Колёсник
    Скончался Николя Порталь, спор ... (19)
    Колёсник-Фото

    Офигеть, как грустно и обидно.. успешная интересная жизнь, цели, планы, мечты - и всё нафиг :(

  • rude_rider
    Спортивный директор команды Co ... (23)
    rude_rider-Фото

    мдааа

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