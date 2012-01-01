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Состав команды Mitchelton-SCOTT на 2019 год

В 2019 году в команде Mitchelton-SCOTT будут выступать 25 гонщиков

 

 

  Австралийская команда Мирового тура Mitchelton-SCOTT сформировала состав на 2019 год. В команде будут выступать 25 гонщиков. Основной целью на предстоящий сезон является борьба за генеральную классификацию на Гран-турах, а также на фламандских и арденнских весенних классиках.

 

  В 2019 году в команду Mitchelton-SCOTT придут 7 новых гонщиков: 34-летний американский гонщик Брент Букуолтер (Brent Bookwalter), 27-летний эфиопский гонщик Тсгабу Грмай (Tsgabu Grmay), а также 24-летний австрийский гонщик Ник Шульц (Nick Schultz), 22-летний австралийский гонщик Каллум Скотсон (Callum Scotson), 25-летний новозеландский гонщик Дайон Смит (Dion Smith), 20-летний австралийский гонщик Роберт Стэннард (Robert Stannard) и 22-летний итальянский гонщик Эдоардо Аффини (Edoardo Affini).

 

  40-летний австралийский гонщик Мэттью Хейман (Mathew Hayman) будет выступать в команде лишь до 20 января 2019 года, после чего планирует завершить  карьеру.

 

  Из команды ушли – 41-летний канадский гонщик Свейн Тафт, который подписал контракт с проконтинентальной американской командой Rally Cycling, 32-летние Роман Кройцигер и Роджер Клюге, перешедшие в Dimension Data и Lotto Soudal соответственно.

 

  Средний возраст гонщиков команды  Mitchelton-SCOTT – 24,64 года. Самый молодой гонщик команды – 20-летний Роберт Стэннард, самый возрастной – 37-летний Михаэль Альбазини.

 

  В этом сезоне гонщики команды  Mitchelton-SCOTT одержали 38 побед, в том числе 17 побед на гонках Мирового тура. Было выиграно шесть этапов Гран-туров, а также одержана первая для команды  Mitchelton-SCOTT победа на Гран-туре – победа Саймона Йейтса на Вуэльте Испании-2018.

 

 

   Мэтт Уайт, спортивный директор команды: «Мы хотим продолжать успешно выступать на Гран-турах, поддерживать наших капитанов-генеральщиков в борьбе за победу в общем зачёте. И важной целью для команды остаются классики. У нас есть группа на фламандские и арденнские классики, гонщики, способные побеждать на этих гонках.

 

  Этот год стал для нас одним из самых успешных, мы хотим продолжать добиваться успехов, начиная с января.

 

  Следующий сезон мы можем начинать с новой степенью уверенности в себе, веры в свои силы. Мы можем стартовать на всех трёх Гран-турах, зная, что однажды мы уже одержали победу.

 

  Мы не так давно стали ставить целью борьбу за общий зачёт на Гран-турах. Теперь же мы нацеливаемся на все три трёхнедельных гонки года, но с разными составами гонщиков.

 

  Если посмотрите на состав нашей команды на Гран-турах 2018 года, то увидите, что не так много ребят проехали два Гран-тура – в них участвовали 19 разных гонщиков. Это показывает силу нашей команды.

 

  От нас ушли несколько опытных гонщиков, но каждая команда нуждается в обновлении, мы находимся в фазе роста. У нас есть лидеры, но также мы заранее продумываем, кто сможет поддерживать их в долгосрочной перспективе и в ближайшее время.

 

  В команду пришли несколько потрясающих молодых талантливых ребят, средний возраст нашей команды снизился. К нам пришли специалисты разделки, горняки, развивающиеся классики. Я доволен финальным составом нашей команды».

 

 

Состав команды Mitchelton-SCOTT на 2019 год:

 

 

Edoardo Affini (Италия),

Michael Albasini (Швейцария),

Jack Bauer (Новая Зеландия),

Sam Bewley (Новая Зеландия),

Brent Bookwalter (США),

Esteban Chaves (Колумбия),

Luke Durbridge (Австралия),

Alex Edmondson (Австралия),

Tsgabu Grmay (Эфиопия),

Jack Haig (Австралия),

Lucas Hamilton (Австралия),

Michael Hepburn (Австралия),

Damien Howson  (Австралия),

Daryl Impey (ЮАР),

Chris Juul-Jensen (Дания),

Cameron Meyer (Австралия),

Luka Mezgec (Словения),

Mikel Nieve (Испания),

Nick Schultz (Австралия),

Callum Scotson (Австралия),

Dion Smith (Новая Зеландия),

Robert Stannard (Австралия),

Matteo Trentin (Италия),

Adam Yates (Великобритания),

Simon Yates (Великобритания). 

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Теги к статье: Mitchelton-SCOTT

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  1. Sm1T

    Сегодня, 07:40 | Регистрация: 1.01.2012

    Эээййй Тафти ушел :-(

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Комментарии

  • Sm1T
    Состав команды Mitchelton-SCOT ... (1)
    Sm1T-Фото
    Эээййй Тафти ушел :-(
  • Sm1T
    Ваут ван Арт остаётся в неопре ... (2)
    Sm1T-Фото
    А Кокорин за какую команду ездил?
  • velodoctor
    Трансферные новости пелотона-2 ... (47)
    velodoctor-Фото

    Судя по ретвиту Азеведо, Катюша будет кольнаго использовтаь в 2019.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ваут ван Арт остаётся в неопре ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ког да то один российский атлет так же имел проблемы с уци, если я не ошибаюсь ,, "если так поправьте меня ,пожалуйста",, Кокорин подписал контракт и с Рослотто и Саеко. Итог судебные разбирательства и дисквал.
  • ROSt
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (14)
    ROSt-Фото

    [quote=motte]Ребята!
    Мы живем в прекрасное время!
    История велоспорта пишется на наших глазах !
    И в следующем году мы станем свидетелями рожднния нового , 5 кратного победителя тдф, вдумайтесь, Анкетиль и сегодня....только четверо....и вот...это нечто!
    Всем всех благ ! !

    Дядя Петя,ты ДУРАК ???

  • RexDroid
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (14)
    RexDroid-Фото
    Цитата: Адриен
    "Истории" бывают разные... Иногда они пишутся ГРЯЗЬЮ... И Sky пишет свою. Но не историю, а СКАЗКУ. И многие искренне верят - в "новый стиль","аэродинамические исследования", "аэробную подготовку". Выходит, что САМИ ПО СЕБЕ Вигинс, Фрум,Томас то НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАТ.А есть волшебные агрономы Sky, умеющие выдающимися инновациями взращивать чемпионов - одного за другим... Да, Sky меняет велоспорт. Но в ХУДШУЮ сторону, главные принципы которой - ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ, БЕЗНАКАЗАННОСТЬ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ... И самое главное в том, что когда-нибудь - ОБЯЗАТЕЛЬНО! - все увидят, что КОРОЛЬ то ГОЛЫЙ ! И будет СТЫДНО, что в свое время восхищались его "новым платьем"...
    ооо бомбит то…
  • Адриен
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (14)
    Адриен-Фото
    "Истории" бывают разные... Иногда они пишутся ГРЯЗЬЮ... И Sky пишет свою. Но не историю, а СКАЗКУ. И многие искренне верят - в "новый стиль","аэродинамические исследования", "аэробную подготовку". Выходит, что САМИ ПО СЕБЕ Вигинс, Фрум,Томас то НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАТ.А есть волшебные агрономы Sky, умеющие выдающимися инновациями взращивать чемпионов - одного за другим... Да, Sky меняет велоспорт. Но в ХУДШУЮ сторону, главные принципы которой - ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ, БЕЗНАКАЗАННОСТЬ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ... И самое главное в том, что когда-нибудь - ОБЯЗАТЕЛЬНО! - все увидят, что КОРОЛЬ то ГОЛЫЙ ! И будет СТЫДНО, что в свое время восхищались его "новым платьем"...
  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Kitsune-taichou
    Фруми на классиках? я хочу это видеть!

    Мне кажется ему надо хочеться выиграть теперь только ЧМ и неважно разделка это будет или групповая гонка

  • Sm1T
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (14)
    Sm1T-Фото

    Фруми - секси.... :)

  • Yuriy 17
    Крис Фрум: «Могу выступать ещё ... (14)
    Yuriy 17-Фото

    Надо, конечно, отобрать у К. Фрума победу на Вуэльта-17 за нарушнение антидопрнговых правил.

    А так он спортсмен интересный, пусть соревнуется и до 40-ка с лишним лет.

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3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
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