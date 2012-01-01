Состав команды Mitchelton-SCOTT на 2019 год:

В 2019 году в команде Mitchelton-SCOTT будут выступать 25 гонщиков

Австралийская команда Мирового тура Mitchelton-SCOTT сформировала состав на 2019 год. В команде будут выступать 25 гонщиков. Основной целью на предстоящий сезон является борьба за генеральную классификацию на Гран-турах, а также на фламандских и арденнских весенних классиках.

В 2019 году в команду Mitchelton-SCOTT придут 7 новых гонщиков: 34-летний американский гонщик Брент Букуолтер (Brent Bookwalter), 27-летний эфиопский гонщик Тсгабу Грмай (Tsgabu Grmay), а также 24-летний австрийский гонщик Ник Шульц (Nick Schultz), 22-летний австралийский гонщик Каллум Скотсон (Callum Scotson), 25-летний новозеландский гонщик Дайон Смит (Dion Smith), 20-летний австралийский гонщик Роберт Стэннард (Robert Stannard) и 22-летний итальянский гонщик Эдоардо Аффини (Edoardo Affini).

40-летний австралийский гонщик Мэттью Хейман (Mathew Hayman) будет выступать в команде лишь до 20 января 2019 года, после чего планирует завершить карьеру.

Из команды ушли – 41-летний канадский гонщик Свейн Тафт, который подписал контракт с проконтинентальной американской командой Rally Cycling, 32-летние Роман Кройцигер и Роджер Клюге, перешедшие в Dimension Data и Lotto Soudal соответственно.

Средний возраст гонщиков команды Mitchelton-SCOTT – 24,64 года. Самый молодой гонщик команды – 20-летний Роберт Стэннард, самый возрастной – 37-летний Михаэль Альбазини.

В этом сезоне гонщики команды Mitchelton-SCOTT одержали 38 побед, в том числе 17 побед на гонках Мирового тура. Было выиграно шесть этапов Гран-туров, а также одержана первая для команды Mitchelton-SCOTT победа на Гран-туре – победа Саймона Йейтса на Вуэльте Испании-2018.

Мэтт Уайт, спортивный директор команды: «Мы хотим продолжать успешно выступать на Гран-турах, поддерживать наших капитанов-генеральщиков в борьбе за победу в общем зачёте. И важной целью для команды остаются классики. У нас есть группа на фламандские и арденнские классики, гонщики, способные побеждать на этих гонках.

Этот год стал для нас одним из самых успешных, мы хотим продолжать добиваться успехов, начиная с января.

Следующий сезон мы можем начинать с новой степенью уверенности в себе, веры в свои силы. Мы можем стартовать на всех трёх Гран-турах, зная, что однажды мы уже одержали победу.

Мы не так давно стали ставить целью борьбу за общий зачёт на Гран-турах. Теперь же мы нацеливаемся на все три трёхнедельных гонки года, но с разными составами гонщиков.

Если посмотрите на состав нашей команды на Гран-турах 2018 года, то увидите, что не так много ребят проехали два Гран-тура – в них участвовали 19 разных гонщиков. Это показывает силу нашей команды.

От нас ушли несколько опытных гонщиков, но каждая команда нуждается в обновлении, мы находимся в фазе роста. У нас есть лидеры, но также мы заранее продумываем, кто сможет поддерживать их в долгосрочной перспективе и в ближайшее время.

В команду пришли несколько потрясающих молодых талантливых ребят, средний возраст нашей команды снизился. К нам пришли специалисты разделки, горняки, развивающиеся классики. Я доволен финальным составом нашей команды».

Состав команды Mitchelton-SCOTT на 2019 год:

Edoardo Affini (Италия),

Michael Albasini (Швейцария),

Jack Bauer (Новая Зеландия),

Sam Bewley (Новая Зеландия),

Brent Bookwalter (США),

Esteban Chaves (Колумбия),

Luke Durbridge (Австралия),

Alex Edmondson (Австралия),

Tsgabu Grmay (Эфиопия),

Jack Haig (Австралия),

Lucas Hamilton (Австралия),

Michael Hepburn (Австралия),

Damien Howson (Австралия),

Daryl Impey (ЮАР),

Chris Juul-Jensen (Дания),

Cameron Meyer (Австралия),

Luka Mezgec (Словения),

Mikel Nieve (Испания),

Nick Schultz (Австралия),

Callum Scotson (Австралия),

Dion Smith (Новая Зеландия),

Robert Stannard (Австралия),

Matteo Trentin (Италия),

Adam Yates (Великобритания),

Simon Yates (Великобритания).