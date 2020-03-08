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Команда «Астана Про Тим» и ее лидеры готовятся к отложенному на неизвестный период рестарту сезона

Команда «Астана Про Тим» и ее лидеры готовятся к отложенному на неизвестный период рестарту сезона

 

В условиях практически тотальной изоляции и карантина, введенного в большинстве стран мира, гонщики команды «Астана Про Тим» продолжают тренироваться, готовясь к будущему возможному рестарту велосипедного сезона после того, как многие гонки были либо отменены, либо перенесены из-за распространения коронавируса COVID-19.

 

Команда «Астана Про Тим» и ее лидеры готовятся к отложенному на неизвестный период рестарту сезона

 

 

Команда столкнулась с большими изменениями в долгосрочном гоночном плане, сформированном еще в конце прошлого года. Тем не менее, главный тренер казахстанской команды Маурицио Маццолени и его коллеги неустанно работают над постоянным обновлением тренировочных программ для каждого из гонщиков «Астана Про Тим».

 

- Наши планы сильно изменились, как, впрочем, и у всех остальных. Текущий календарь все еще неизвестен, но мы должны продолжать тренироваться, чтобы быть готовыми к любым изменениям. На протяжении нескольких недель наши гонщики будут проводить легкие тренировки для поддержания формы. Как только новый гоночный календарь будет определен, мы пересмотрим план каждого из гонщиков в соответствии с их новым расписанием, и, возможно, организуем еще один общекомандный тренировочный сбор. Ограничения варьируются от страны к стране, поэтому пока у некоторых спортсменов еще есть возможность выезжать на шоссе, другие вынуждены оставаться дома, тренируясь на станках от Tacx или выполняя другие физические упражнения. Главное сейчас, это оставаться настроенным на позитивный лад: мы ничего не можем поделать с самой ситуацией, но вполне способны немного сгладить углы, - сказал главный тренер Маурицио Маццолени.

 

- На данный момент, ситуацию в мире диктует коронавирус, все достаточно туманно и непонятно, когда что-то возобновится. На мой взгляд, сезон может открыться с таких гонок, как «Критериум дю Дофине» или «Тур Швейцарии», но мы все должны быть уверены, что это будет безопасно, так как здоровье людей важнее, чем все остальное. В любом случае, наши тренера и гонщики находятся в постоянном контакте, мы тренируемся, ожидая возможный, но пока неизвестный рестарт сезона. Я рад, что командный дух находится на высоте, и мы переживаем все это вместе, как единая команда, - сказал Дмитрий Фофонов, спортивный менеджер «Астана Про Тим».

 

- Последнее время стараюсь проводить больше времени с семьей. К счастью, у нас все хорошо, все здоровы и дома все в порядке. Весь мир сейчас переживает очень непростые времена, но, нам нужно сделать все возможное, чтобы пройти через это. Конечно, я продолжаю тренироваться и готовиться к гонкам, которые рано или поздно все же начнутся. Это моя работа. Из-за сложившейся ситуации я сделал небольшой перерыв, отдохнул и восстановился, и физически, и морально. В последние дни постепенно начал поднимать нагрузки, естественно, начал с тренировок дома, крутил станок Tacx несколько дней. Несколько раз получилось выехать на шоссе и провести короткие тренировки, соблюдая все предосторожности, которые требуют меры, введенные в Европе. Но, в целом, я стараюсь быть на улице как можно меньше – выхожу только за самым необходимым, как, например, в магазин. А семья – все время дома. Несмотря ни на что, сохраняю высокую мотивацию и желание тренироваться, готовиться к будущим гонкам. Не оставляю надежд, что скоро все наладится, - Алексей Луценко.

 

- Для всех нынешняя ситуация очень трудная, но мы все в одинаковых условиях. Однако, мы должны постараться сохранять присутствие духа и мотивацию. Я нахожусь вместе со своей семьей, наслаждаясь временем, которое удается провести со своими близкими. Они – моя самая большая поддержка, и я очень рад, что есть возможность провести с семьей чуть больше времени. После отмены «Страде Бьянке», я взял небольшой перерыв, провел несколько очень легких тренировок и как следует отдохнул. Сейчас, я понемногу катаюсь, потому что точных дат возобновления гонок никто не знает. Конечно, тренировки в домашних условиях на станках – не то же самое, что тренировки на шоссе, но и они помогают держать тело в тонусе. Наша команда и тренера все время связываются с нами, гонщиками, поддерживают нас. Думаю, что самое важное сейчас, это поддерживать высокий моральный дух и делать все, что возможно в данных условиях. Конечно, присутствие семьи – это очень важный момент. Конечно, очень жаль, что Олимпийские Игры были отложены. Это самое большое и наиболее важное событие в спортивном календаре любого атлета. Я готовился к Играм с самого старта сезона, но в такой экстраординарной ситуации, с которой мы сталкиваемся сейчас, думаю, это было правильным решением, так как здоровье и безопасность людей должны быть на первом месте. Я надеюсь, что все будут здоровы, и очень надеюсь увидеть всех наших фанатов вдоль дорог как можно скорее, - рассказал Якоб Фульсанг.

 

- Конечно, в это непростое время нет возможности тренироваться так, как хотелось бы. Возможностей для тренировок не так много, потому что практически все время ты находишься дома. Да, я использую станок для тренировок, но это не то же самое, что тренироваться на шоссе. По сути, тренируясь часами на станке, ты всего лишь поддерживаешь свою физическую форму, но не улучшаешь ее. В такой период времени самое главное – сохранять моральный дух и мотивацию. Очень важно, чтобы семья находилась рядом, оказывая всяческую поддержку и даря мотивацию. В любом случае, сейчас весь мир находится в одинаковой ситуации, всем непросто. Остается только надеяться, что мир сумеет преодолеть это испытание, и в скором времени мы увидим свет в конце туннеля, - сказал Мигель Анхель Лопес.

 

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Astana

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Mima
    Олимпийские игры в Токио перен ... (8)
    Mima-Фото
    Цитата: Владимир Корж
    Все что не делается, всё к лучшему. Пока все на картине , у природы появилась возможность для самоочищения, а у многих людей появилась возможность побыть наедине с семьёй или собой и переосмыслить свою жизнь и заняться теми делами которые годами отлаживались из за нехватки времени.
    В точку
  • flugegeheimen
    Ричард Паунд: «Олимпийские игр ... (12)
    flugegeheimen-Фото
    Так у нас например и любительские соревнования все отменили, закрыли спорткомплексы и фитнес-центры. Очень понимаю эмоции велодоктора, тем более от весны в плане спортивных событий мировых ждала много, да и для себя тоже: забеги, концерты...
  • BaTman
    Олимпийские игры в Токио перен ... (8)
    BaTman-Фото
    Вы пренебрежительну к гриппу с 5% смертностью. Хотя сами находитесь в зоне риска. Или думаете в вашем городе его нет ?
  • Sezar
    Крис Фрум и Дилан Ван Баарле з ... (3)
    Sezar-Фото

    Ну фирменная худоба образца 2013 года есть, что радует.

  • motte
    Ричард Паунд: «Олимпийские игр ... (12)
    motte-Фото

    С 27 го марта у нас все торговые центры под закрытие, больше двух не собираться, все встало и как быть? Только пункты продажи питания и то по очереди.... ад

    Жуть уже в реале

  • Владимир Корж
    Олимпийские игры в Токио перен ... (8)
    Владимир Корж-Фото
    Все что не делается, всё к лучшему. Пока все на картине , у природы появилась возможность для самоочищения, а у многих людей появилась возможность побыть наедине с семьёй или собой и переосмыслить свою жизнь и заняться теми делами которые годами отлаживались из за нехватки времени.
  • aksbor
    Олимпийские игры в Токио перен ... (8)
    aksbor-Фото
    Только вот на велостанке
  • RVL
    Олимпийские игры в Токио перен ... (8)
    RVL-Фото

    Авермат со шлемом ещё год

  • SVS
    Олимпийские игры в Токио перен ... (8)
    SVS-Фото
    Война-лайт https://el-murid.livejournal.com/4405187.html
  • Адриен
    Олимпийские игры в Токио перен ... (8)
    Адриен-Фото

    Вообще, мы переживаем УНИКАЛЬНЫЙ момент истории. А может и трагический... Когда РАЗВИТИЕ цивилизации ВСТАЛО. Ведь все движение человеческого общества остановилось. Вдумайтесь, в течении тысяч лет человечество училось КОММУНИЦИРОВАТЬ. Развивались и совершенствовались средства для этого. А сейчас - ВСЁ ! Самолеты не летают, поезда не ходят, суда не плавают ... Запрещены Олимпиады, другие крупные и мелкие спортивные мероприятия, закрыты театры, стадионы, концертные залы ... Улицы пусты ! Удивительно, что таким образом человечество еще не реагировало ни на какие катастрофы. А ведь  карановирус - это не черная оспа, не сибирская язва, не бубонная чума... Общество потребления - все сказано ! Великолепный прецедент. И для всеобщего хаоса, оказывается, не нужен действительно убийственный повод. Болячка, которая не страшнее подобных, уже известных и - развал, паника, ломка традиций, устоев, стилей...

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