Команда Mitchelton-SCOTT подписала контракт с Эдоардо Аффини

Эдоардо Аффини подписал контракт с командой Mitchelton-SCOTT двухлетний контракт

Чемпион Италии в групповой гонке и разделке среди андеров, 22-летний Эдоардо Аффини (Edoardo Affini) с 2019 года будет выступать в австралийской командой Mitchelton-SCOTT, с которой подписал двухлетний контракт.

Последние два года Аффини выступал в голландской континентальной команде SEG-Rcaing-Academy. В этом сезоне молодой итальянский гонщик выиграл пролог на андеровской версии Джиро д’Италия, разделку на Mediterranean Games, а также стал чемпионом Италии среди андеров как в разделке, так и в групповой гонке. В июле Эдоардо Аффини стал чемпионом Европы в разделке среди андеров.

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Мэтт Уайт, спортивный директор: «Эдоардо – один из самых потрясающих и многообещающих гонщиков Италии, появившихся в последние годы. Он суперсильный раздельщик, настоящий талант, а также гонщик, который может вписаться в наш состав на классиках. Он сможет развивать свой потенциал.

Его результаты за этот сезон говорят сами за себя. Эдоардо было перейти в команду, где он смог бы продолжать развивать своё мастерство в разделке.

У нас есть великолепный список достижений молодых гонщиков. Мы заботимся о том, чтобы они могли развиваться естественным образом без давления. С Эдоардо мы поступим так же».

Эдоардо Аффини: «Потрясающе, что я получил шанс стать профессионалом в одной из лучших команд мира. Для меня точно сбылась мечта. Я с радостью жду того, что принесёт будущее. Думаю, у меня появилась отличная возможность начать новую главу и продолжить развиваться».