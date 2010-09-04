Александр Конышев - новый велогонщик команды Mitchelton-SCOTT

Команда Mitchelton-SCOTT подписала 2-летний контракт с Александром Конышевым

21-летний итальянский велогонщик Александр Конышев (Alexander Konychev), сын бывшего профессионального велогонщика Дмитрия Конышева, подписал двухлетний контракт с командой Mitchelton-SCOTT. Сейчас Александр Конышев является стажёром команды Dimension Data.

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Александр Конышев: «Для меня шаг в команду Мирового тура – мечта, ставшая реальностью. Я всё ещё не совсем осознал, что это случилось, но очень счастлив, не могу дождаться начала сезона.

Думаю, что команда Mitchelton-SCOTT – одна из лучших велокоманд мира. О ней все хорошо отзываются. Я знаю Эдоардо Аффини, который тоже мне сказал, что эта команда – супер. Считаю, что в ней у меня будут лучшие возможности для роста.

Мне всё ещё предстоит открыть себя как гонщика, прошло только пять лет с тех пор, как я на велосипеде. Я довольно быстр в спринтах из небольшой группы, также мне нравится индивидуальная гонка на время, и я люблю атаковать.

В первый год в профессионалах, конечно, я буду многому учиться, как можно лучше помогать товарищам, а также совершенствоваться. И почему бы не попробовать найти возможности и как можно лучше их использовать?»

Мэтт Уайт, главный спортивный директор: «Алекс – большой сильный парень. Он войдёт в нашу группу на классики. Мы увидели в нём потенциал. Он умело использует позиции в гонке, будет работать на классиках и в спринтерской группе, в которой у нас очень молодые гонщики.

В этом году он выиграл гонку из серии национального Кубка среди андеров (Etoile d'Or), кроме того, показывал стабильные результаты в борьбе с лучшими андерами мира, что нелегко.

Особенно ярко он выступил на чемпионате Европы, когда уехал в отрыв с норвежским гонщиком за 45 км до финиша. Они удерживали преимущество в 35 – 40 секунд около 20 км, а за 15 км он атаковал и уехал. Пелотон преследовал на полной скорости, но его догнали всего за 1 км до финиша. Тогда я увидел, что он силён.

Его отец – легенда велоспорта, это великолепно для нас, мы рады, что можем работать с Александром с самого начала его карьеры».