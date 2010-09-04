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Александр Конышев - новый велогонщик команды Mitchelton-SCOTT

Команда Mitchelton-SCOTT подписала 2-летний контракт с Александром Конышевым

 

 

  21-летний итальянский велогонщик Александр Конышев (Alexander Konychev), сын   бывшего профессионального велогонщика Дмитрия Конышева, подписал двухлетний контракт с командой Mitchelton-SCOTT. Сейчас Александр Конышев является стажёром команды Dimension Data.

 

Александр Конышев - новый велогонщик команды Mitchelton-SCOTT

 Photo (с) Getty Images

 

 

  Александр Конышев: «Для меня шаг в команду Мирового тура – мечта, ставшая реальностью. Я всё ещё не совсем осознал, что это случилось, но очень счастлив, не могу дождаться начала сезона.

 

  Думаю, что команда Mitchelton-SCOTT – одна из лучших велокоманд мира. О ней все хорошо отзываются. Я знаю Эдоардо Аффини, который тоже мне сказал, что эта команда – супер. Считаю, что в ней у меня будут лучшие возможности для роста.

 

  Мне всё ещё предстоит открыть себя как гонщика, прошло только пять лет с тех пор, как я на велосипеде. Я довольно быстр в спринтах из небольшой группы, также  мне нравится индивидуальная гонка на время, и я люблю атаковать.

 

  В первый год в профессионалах, конечно, я буду многому учиться, как можно лучше помогать товарищам, а также совершенствоваться. И почему бы не попробовать найти возможности и как можно лучше их использовать?»

 

  Мэтт Уайт, главный спортивный директор: «Алекс – большой сильный парень. Он войдёт в нашу группу на классики. Мы увидели в нём потенциал. Он умело использует позиции в гонке, будет работать на классиках и в спринтерской группе, в которой у нас очень молодые гонщики.

 

В этом году он выиграл гонку из серии национального Кубка среди андеров (Etoile d'Or), кроме того, показывал стабильные результаты в борьбе с лучшими андерами мира, что нелегко.

 

  Особенно ярко он выступил на чемпионате Европы, когда уехал в отрыв с норвежским гонщиком за 45 км до финиша. Они удерживали преимущество в 35 – 40 секунд около 20 км, а за 15 км он атаковал и уехал. Пелотон преследовал на полной скорости, но его догнали всего за 1 км до финиша. Тогда я увидел, что он силён.

 

Его отец – легенда велоспорта, это великолепно для нас, мы рады, что можем работать с Александром с самого начала его карьеры».

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Теги к статье: Александр Конышев Alexander Konychev Mitchelton - Scott

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  1. close2you

    Сегодня, 18:21 | Регистрация: 22.07.2017

    А говорят без побед в протур не попасть ))

  2. Имя: Аманжол

    SilaSveta

    Сегодня, 18:26 | Регистрация: 6.09.2016

    Крупненький

  3. Camel

    Сегодня, 18:36 | Регистрация: 29.01.2017

    "Итальянский велогонщик Конышев"...

    А отцу, семье не стыдно, что сын стал итальянским велогонщиком?

    А в России не хватает российских велогонщиков.

     

    Ну зато Конышевы теперь итальянцы.

    А вы всё думаете, чёйто российская команда "Катюша" продана, а теперь распадается?

    Да потому что велогонщик Конышев является итальянским!

  4. close2you

    Сегодня, 19:02 | Регистрация: 22.07.2017

    Цитата: Camel
    "Итальянский велогонщик Конышев"...
    А отцу, семье не стыдно, что сын стал итальянским велогонщиком?
    А в России не хватает российских велогонщиков.
     
    Ну зато Конышевы теперь итальянцы.
    А вы всё думаете, чёйто российская команда "Катюша" продана, а теперь распадается?
    Да потому что велогонщик Конышев является итальянским!
    Я об этом писал уже)) как может Конышев старший, быть главным тренером сборной РФ, а сын выступать под другим флагом ))

    Просто, очевидное... отец сам знает, что отечественный велоспорт мёртв, по этому сын в европе, за европу )) а папа, у кормушки... Конышев чемпион, мы не спорим, но, на данный момент не про его заслуги говорится...а что сына за другую страну пристроили ))

    1. Имя: Алексей

      sixpack

      Сегодня, 20:59 | Регистрация: 20.11.2012

      тебе писали без смайликов, кто главный тренер сборной

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 19:04 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: Camel
    "Итальянский велогонщик Конышев"...
    А отцу, семье не стыдно, что сын стал итальянским велогонщиком?
    А в России не хватает российских велогонщиков.
     
    Ну зато Конышевы теперь итальянцы.
    А вы всё думаете, чёйто российская команда "Катюша" продана, а теперь распадается?
    Да потому что велогонщик Конышев является итальянским!
    Поддерживаю.

    Вся жизнь это гонка.
  6. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 20:31 | Регистрация: 4.09.2010

    "да будь ты проклят, ты всех нас предал" (с) ? )))

    не скажу, что всё это радует. но мало ли какие там семейные обстоятельства? почему считаете себя вправе судить?

    сам по убеждениям советский человек. и Родина - не пустое слово. но порицать в таком ключе - это совок в худшем смысле.

    никогда никого не учите что, кого и как любить

  7. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 20:53 | Регистрация: 7.12.2014

    У Дмитрия Конышева вроде как жена итальянка. Сам Александр родился в Вероне. Поэтому и гражданство итальянское

  8. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 20:53 | Регистрация: 18.09.2014

    Порицать никого не хочу, катается пацан, и слава богу. Но это все красноречиво говорит о состоянии российского велоспорта.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
  9. Имя: Андрей

    tds

    Сегодня, 21:10 | Регистрация: 9.03.2019

    Сам Дмитрий Конышев живёт в Италии с 90-х годов, супруга его Итальянка и сын родился в Италии, так какое у него должно быть гражданство?

  10. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 21:25 | Регистрация: 4.05.2017

    Не судите и будете несудимы.
    Каждый сам выбирает свой путь.
    Парень родился и вырос в Италии и как личность и как спортсмен.

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