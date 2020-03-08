Команда Movistar отказывается от участия в гонках до 22 марта

Sezar

Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (14) Ну у каждого свое мнение. И оно не обязательно всем должно нравиться. Давайте жить дружно:).

ЧОРНЫЙ

Скончался Николя Порталь, спор ... (28) Прощай Гасконец...

RVL

Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (14) Жанна, Пример неудачный, получился вброс на вентилятор

Zhanzhak

Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (14) Вы знаете, ваш комментарий из разряда «Лишь бы зацепиться..» . Если вы внимательно прочитаете мой первый комментарий адресованный не вам , кстати, то не сложно понять, что подразумевалось в моем ответе. Это было сравнение, самое примитивное, что пришло мне на ум в ту минуту. К своим 40 годам я не плохо в жизни научилась разбираться и имею понятие и об армии и о болезнях в частности. Трусость у меня вызывает ассоциацию с не мужским поведением, хоть в чем. А здесь обвинили людей в трусости из за опаски подвергнуть целые коллективы опасности заражения. Улавливаете разницу?



А может вы сначала мне назовёте гонщиков из росийских команд, кто служил в армии? К чему был последний вопрос адресованный мне? Когда речь шла всего лишь о трусости и кто как ее понимает?

Ice

Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (14) Цитата: Zhanzhak А вы думаете я в дремучем лесу живу? У меня тоже и Папа есть и братья, и дяди. Так что конечно я знаю о чем пишу.

И вполне понятно, что я имела в виду под словом трусость. Не надо придираться к словам. Аналогия понятна даже ребёнку. Мне кажется, вы таки в лесу живете))) Армия не имеет никакого отношения к морально-волевым качествам человека. Я служил в спецназе и могу называть трусами всех, кто служил в обычных войсках - что они видели вообще на службе?))) Но я так не делаю и не считаю трусами и тех, кто не служит. Видел и на службе крыс таких, что на гражданке еще поискать. Кстати, вопрос. Кто из Астаны в армии служил? Или хотя бы туда хотел, они же храбрецы.

Earl57

Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (14) Меньше народа - больше кислорода... И больше шансов что-нибудь выиграть. Вон Ксандро Мёрис из бельгийской Circus-Wanty Gobert сказал что будет хватать возможность обеими руками. Он и его команда попали на ПН только из-за отказа нескольких команд высшего дивизиона. И они намерены по максимуму использовать этот шанс. Кто не рискует тот не пьет шампанского.

Kitsune-taichou

Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (14) мне почему-то кажется, что боятся не столько коронавируса, сколько коронавирусофобов. возьмут и закроют тебя в карантин. как тех. и все, никуда уже не поедешь. и подготовку сломаешь. и вообще, тут кусок команды закрыли, так закрыли, команда и кончилась...

Владимир Корж

Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (14) Все правильно, зачем рисковать здоровьем ради какой то гонки, тем более главные старты ещё впереди. Тем более что для многих гонщиков приоритет Тур, Олимпиада и Чемпионат Мира, а до них ещё очень далеко

Zhanzhak

Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (14) Мой ответ есть выше

almaty1991

Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (14) Цитата: Vadim Serbakov Огромное уважение организаторам и командам, которые едут гонку ,особенно тем,которые присоединились после того,когда трусоватые команды отказались.

Причем тут трусость ?



Цитата: Zhanzhak Трусоватые? Трусы те, кто от армии косит. А здесь разумный подход. Команды отказались от «возможного» выигрыша. Несут ответсвенность за своих ребят, которые связаны контрактами и долгом перед спонсорами. У которых помимо работы есть ещё и семьи.

А заявилось те команды, которым позарез нужны победы пусть и с риском для жизни. В чем лично я желаю им успеха. Пусть все обойдётся.



P/S: Те, кто снялись в себе уверены, не все же себе забирать, целый сезон впереди. Причем тут армия ?



Причем тут трусость ?Причем тут армия ?