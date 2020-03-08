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Команда Movistar отказывается от участия в гонках до 22 марта

Испанская велокоманда Movistar не будет выступать в велогонках до 22 марта

 

 

  Команда Movistar объявила, что отказывается от стартов в велогонках женской  и мужской программ до 22 марта. Таким образом, команда не будет принимать участие в гонках Париж-Ницца (8-15 марта),  Ronde van Drenthe (женская велогонка, 15 марта), Nokere Koerse (женская велогонка, 18 марта) и Omloop van de Westhoek (женская велогонка, 22 марта).

 

  Также команда объявила об отказе от участия в Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо, старты которых позже были официально отложены RCS Sport.

 

В пресс-релизе команды Movistar говорится: «Это решение принято по совету врачей команды, принимая во внимания ситуацию с коронавирусом. Команда Movistar действует так, чтобы сохранить здоровье всех членов команды, а также всех, кто соприкасается с велоспортом».

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Теги к статье: Movistar

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Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Sezar
    Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (14)
    Sezar-Фото

    Ну у каждого свое мнение. И оно не обязательно всем должно нравиться. Давайте жить дружно:).

  • ЧОРНЫЙ
    Скончался Николя Порталь, спор ... (28)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Прощай Гасконец...

  • RVL
    Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (14)
    RVL-Фото

    Жанна, Пример неудачный, получился вброс на вентилятор

  • Zhanzhak
    Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (14)
    Zhanzhak-Фото
    Вы знаете, ваш комментарий из разряда «Лишь бы зацепиться..» . Если вы внимательно прочитаете мой первый комментарий адресованный не вам , кстати, то не сложно понять, что подразумевалось в моем ответе. Это было сравнение, самое примитивное, что пришло мне на ум в ту минуту. К своим 40 годам я не плохо в жизни научилась разбираться и имею понятие и об армии и о болезнях в частности. Трусость у меня вызывает ассоциацию с не мужским поведением, хоть в чем. А здесь обвинили людей в трусости из за опаски подвергнуть целые коллективы опасности заражения. Улавливаете разницу?

    А может вы сначала мне назовёте гонщиков из росийских команд, кто служил в армии? К чему был последний вопрос адресованный мне? Когда речь шла всего лишь о трусости и кто как ее понимает?
  • Ice
    Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (14)
    Ice-Фото

    Цитата: Zhanzhak
    А вы думаете я в дремучем лесу живу? У меня тоже и Папа есть и братья, и дяди. Так что конечно я знаю о чем пишу.
    И вполне понятно, что я имела в виду под словом трусость. Не надо придираться к словам. Аналогия понятна даже ребёнку.

    Мне кажется, вы таки в лесу живете))) Армия не имеет никакого отношения к морально-волевым качествам человека. Я служил в спецназе и могу называть трусами всех, кто служил в обычных войсках - что они видели вообще на службе?))) Но я так не делаю и не считаю трусами и тех, кто не служит. Видел и на службе крыс таких, что на гражданке еще поискать.

     

    Кстати, вопрос. Кто из Астаны в армии служил? Или хотя бы туда хотел, они же храбрецы.

  • Earl57
    Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (14)
    Earl57-Фото

    Меньше народа - больше кислорода... И больше шансов что-нибудь выиграть.

    Вон Ксандро Мёрис из бельгийской Circus-Wanty Gobert сказал что будет хватать возможность обеими руками. Он и его команда попали на ПН только из-за отказа нескольких команд высшего дивизиона. И они намерены по максимуму использовать этот шанс. Кто не рискует тот не пьет шампанского. 

  • Kitsune-taichou
    Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (14)
    Kitsune-taichou-Фото

    мне почему-то кажется, что боятся не столько коронавируса, сколько коронавирусофобов. возьмут и закроют тебя в карантин. как тех. и все, никуда уже не поедешь. и подготовку сломаешь. и вообще, тут кусок команды закрыли, так закрыли, команда и кончилась...

  • Владимир Корж
    Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (14)
    Владимир Корж-Фото
    Все правильно, зачем рисковать здоровьем ради какой то гонки, тем более главные старты ещё впереди. Тем более что для многих гонщиков приоритет Тур, Олимпиада и Чемпионат Мира, а до них ещё очень далеко
  • Zhanzhak
    Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (14)
    Zhanzhak-Фото
    Мой ответ есть выше
  • almaty1991
    Организаторы Париж-Ниццы-2020 ... (14)
    almaty1991-Фото

    Цитата: Vadim Serbakov
    Огромное уважение организаторам и командам, которые едут гонку ,особенно тем,которые присоединились после того,когда трусоватые команды отказались.
    Причем тут трусость ? 

    Цитата: Zhanzhak
    Трусоватые? Трусы те, кто от армии косит. А здесь разумный подход. Команды отказались от «возможного» выигрыша. Несут ответсвенность за своих ребят, которые связаны контрактами и долгом перед спонсорами. У которых помимо работы есть ещё и семьи.
    А заявилось те команды, которым позарез нужны победы пусть и с риском для жизни. В чем лично я желаю им успеха. Пусть все обойдётся.

    P/S: Те, кто снялись в себе уверены, не все же себе забирать, целый сезон впереди.
    Причем тут армия ? 

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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