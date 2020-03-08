Команда Movistar отказывается от участия в гонках до 22 марта

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 20:10
Испанская велокоманда Movistar не будет выступать в велогонках до 22 марта
Команда Movistar объявила, что отказывается от стартов в велогонках женской и мужской программ до 22 марта. Таким образом, команда не будет принимать участие в гонках Париж-Ницца (8-15 марта), Ronde van Drenthe (женская велогонка, 15 марта), Nokere Koerse (женская велогонка, 18 марта) и Omloop van de Westhoek (женская велогонка, 22 марта).
Также команда объявила об отказе от участия в Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо, старты которых позже были официально отложены RCS Sport.
В пресс-релизе команды Movistar говорится: «Это решение принято по совету врачей команды, принимая во внимания ситуацию с коронавирусом. Команда Movistar действует так, чтобы сохранить здоровье всех членов команды, а также всех, кто соприкасается с велоспортом».
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