Команда Ineos снялась с гонок до 23 марта

Британская команда Ineos не будет выступать в гонках до Вуэльты Каталонии-2020

Британская велокоманда Ineos приняла решение временно отказаться от участия во всех велогонках до Вуэльты Каталонии-2020, которая стартует 23 марта. Об этом команда уведомила UCI.

В пресс-релизе команды Ineos говорится:

«Мы приняли такое решение, учитывая исключительные обстоятельства, в которых оказались. Это трагическая новость о Николя Портале, а также весьма неопределённая ситуация с коронавирусом.

Мы не будем принимать участия в следующих гонках:

- Strade Bianche

- Paris-Nice

- Tirreno-Adriatico

- Milan-San Remo

- Nokere Koerse

- Bredene Koksijde Classic

Мы поступаем таким образом, потому что, прежде всего, хотим позаботиться о членах нашей команды, их семьях и друзьях, которые скорбят о потере любимого товарища по команде, чьи похороны состоятся в ближайшие дни.

Во-вторых, мы осознаём наш долг по охране здоровья гонщиков и персонала в связи с быстро меняющейся ситуацией с коронавирусом. Мы приняли во внимание самые наилучшие медицинские советы и понимаем, что сейчас выходящая из ряда вон ситуация для всех вне велоспорта.

Мы принимаем во внимание нашу ответственность перед жителями тех мест, через которые будем проезжать и возросшую нагрузку на департаменты здравоохранения, которые должны справляться с беспрецедентной ситуацией.

Мы учитываем уникальную черту велоспорта – его мобильность из-за перемещений пелотона гонщиков и персонала через города и регионы».

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos: «Вся наша команда сейчас переживает невероятно тяжёлый момент. Мы потеряли того, кого очень любили. Все скорбят по Нико. Мне бы хотелось поблагодарить всех, кто прислал сообщения после трагической новости. Они на самом деле очень много значат для нас. Все мы пытаемся примириться с этими ужасными новостями.

Нико для нас был целым миром для нашей команды. И очень трогает, что так же много он значил для всех, кто знал его по велоспорту.

Мы приняли решение взять временную паузу в гонках, потому что столкнулись с беспрецедентными обстоятельствами. Это верное решение для команды, учитывая случившееся, но я также считаю, что это в интересах велоспорта и общества.

Велоспорт как вид спорта уникален своей мобильностью. На нас лежит обязанность заботиться о наших гонщиках и персонале, но также о людях, живущих в местностях, по которым проходит гонка. Мы не хотим оказаться в положении, когда наши гонщики потенциально могут быть инфицированы или заперты на карантин в гонке, как это уже случилось. В равной степени мы осознаём, что сейчас трудное время для местных органов здравоохранения. Мы не хотим накладывать на них дополнительную нагрузку, чтобы они могли полностью сфокусироваться на местном населении. Недавние события в ОАЭ продемонстрировали, что у велоспорта появились такие проблемы.

Пауза даст нам время пережить горе о Нико за закрытыми дверями, поддержать друг друга в этот очень печальный для нас момент, сберечь воспоминания о великом и любимом всеми товарище по команде и друге. Мы надеемся, все поймут, насколько для нас это важно».