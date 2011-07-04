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Команда Ineos снялась с гонок до 23 марта

Британская команда Ineos не будет выступать в гонках до Вуэльты Каталонии-2020

 

 

  Британская велокоманда Ineos приняла решение временно отказаться от участия во всех велогонках до Вуэльты Каталонии-2020, которая стартует 23 марта. Об этом команда уведомила UCI.

 

В пресс-релизе команды Ineos говорится:

 

  «Мы приняли такое решение, учитывая исключительные обстоятельства, в которых оказались. Это трагическая новость о Николя Портале, а также весьма неопределённая ситуация с коронавирусом.

 

Мы не будем принимать участия в следующих гонках:

 

- Strade Bianche

 

- Paris-Nice

 

- Tirreno-Adriatico

 

- Milan-San Remo

 

- Nokere Koerse

 

- Bredene Koksijde Classic

 

Мы поступаем таким образом, потому что, прежде всего, хотим позаботиться о членах нашей команды, их семьях и друзьях, которые скорбят о потере любимого товарища по команде, чьи похороны состоятся в ближайшие дни.

 

Во-вторых, мы осознаём наш долг по охране здоровья гонщиков и персонала в связи с быстро меняющейся ситуацией с коронавирусом. Мы приняли во внимание самые наилучшие медицинские советы и понимаем, что сейчас выходящая из ряда вон ситуация для всех вне велоспорта.

 

Мы принимаем во внимание нашу ответственность перед жителями тех мест, через которые будем проезжать и возросшую нагрузку на департаменты здравоохранения, которые должны справляться с беспрецедентной ситуацией.

 

Мы учитываем уникальную черту велоспорта – его мобильность из-за перемещений пелотона гонщиков и персонала через города и регионы».

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos: «Вся наша команда сейчас переживает невероятно тяжёлый момент. Мы потеряли того, кого очень любили. Все скорбят по Нико. Мне бы хотелось поблагодарить всех, кто прислал сообщения после трагической новости. Они на самом деле очень много значат для нас. Все мы пытаемся примириться с этими ужасными новостями.

 

Нико для нас был целым миром для нашей команды. И очень трогает, что так же много он значил для всех, кто знал его по велоспорту.

 

Мы приняли решение взять временную паузу в гонках, потому что столкнулись с беспрецедентными обстоятельствами. Это верное решение для команды, учитывая случившееся, но я также считаю, что это в интересах велоспорта и общества.

 

Велоспорт как вид спорта уникален своей мобильностью. На нас лежит обязанность заботиться о наших гонщиках и персонале, но также о людях, живущих в местностях, по которым проходит гонка. Мы не хотим оказаться в положении, когда наши гонщики потенциально могут быть инфицированы или заперты на карантин в гонке, как это уже случилось. В равной степени мы осознаём, что сейчас трудное время для местных органов здравоохранения. Мы не хотим накладывать на них дополнительную нагрузку, чтобы они могли полностью сфокусироваться на местном населении. Недавние события в ОАЭ продемонстрировали, что у велоспорта появились такие проблемы.

 

Пауза даст нам время пережить горе о Нико за закрытыми дверями, поддержать друг друга в этот очень печальный для нас момент, сберечь воспоминания о великом и любимом всеми товарище по команде и друге. Мы надеемся, все поймут, насколько для нас это важно».

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Теги к статье: Ineos

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 10:05 | Регистрация: 4.07.2011

    Сезон 2020-:(

  2. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 10:36 | Регистрация: 5.10.2016

    вообще, понятно, что все перепугались. приезжаешь на гонку, а тебя запирают с неизвестными перспективами. форма к чертям, гонки к чертям...

  3. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 13:13 | Регистрация: 27.07.2011

    это да..лучше не приезжать чем потом после гонки сидеть в каком то отеле..

     

    страдаем и мы от этого..походу все весенние классики под хвост лающему зверьку..хотя надеюсь что потеплеет и вирус свалит

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Milano-Sanremo

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Mima
    Команда «Астана Про Тим» снима ... (2)
    Mima-Фото
    Так организаторам будет легче перенести гонки на другое время.
  • rude_rider
    Команда Ineos снялась с гонок ... (3)
    rude_rider-Фото

    это да..лучше не приезжать чем потом после гонки сидеть в каком то отеле..

     

    страдаем и мы от этого..походу все весенние классики под хвост лающему зверьку..хотя надеюсь что потеплеет и вирус свалит

  • velodoctor
    Команда «Астана Про Тим» снима ... (2)
    velodoctor-Фото

    Да блин, начало сезона, только пошли нормальные гонки и вот тебе на.

  • Camel
    Мауро Веньи: «Будем работать с ... (5)
    Camel-Фото

    Цитата: Mima
    ...Не понимаю вашей злобной реакции на нынешние тяжёлые обстоятельства.

    Лучше ничего не писать, чем изображать из себя учительницу начальных классов.

    Читайте от начала до конца внимательно.

  • EL-Fenomeno
    Мауро Веньи: «Будем работать с ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Всё это так напрягает, хотя я понимаю и директора/органищаторов гонки и начальство регионов: готовились целый год и тут такое. С другой стороны если уж такой дикий форс-мажор случился, то Мауро Веньи действительно сложно принять окончательное решение да ещё и такое чтобы и себе не навредить, и другим "понравилось".

    Взять вину на себя...?

     

  • EL-Fenomeno
    Заявление UCI о влиянии ситуац ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    На бумаге всё чётко, ясно и понятно, но на деле, в реальности не всегда (не всезде) всё это самое проходит гладко. Всегда там или сям найдутся свои нюансы, форс-мажоры и другие "подвордыне камни"  

  • Kitsune-taichou
    Команда Ineos снялась с гонок ... (3)
    Kitsune-taichou-Фото

    вообще, понятно, что все перепугались. приезжаешь на гонку, а тебя запирают с неизвестными перспективами. форма к чертям, гонки к чертям...

  • tiuteamd
    Заявление UCI о влиянии ситуац ... (2)
    tiuteamd-Фото

    могут и без зрителей )) только онлайн ))

  • tiuteamd
    Мауро Веньи: «Будем работать с ... (5)
    tiuteamd-Фото

    Цитата: Mima
    Цитата: Camel
    Правильно! Давайте, проводите эти гонки
    ...или даже в сентябре
    , когда половина пелотона либо травмирована, либо выдохлась после основных гонок сезона и тогда победителями станут гонщики типа нынешнего ЧМ.
    Лучше уж вообще отменить.
    Не думайте, что это их мечта. Перенос гонок никому не даст радости жизни. Это лишние расходы, проблемы. Не понимаю вашей злобной реакции на нынешние тяжёлые обстоятельства.

     

    паническая истерика )) что же смотреть ))

  • Mima
    Петер Саган: «Надеюсь достичь ... (3)
    Mima-Фото
    Все планы рушатся....

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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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