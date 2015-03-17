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Бельгийская неделя Gazprom – RusVelo

Бельгийская неделя Gazprom – RusVelo

 

Команда Gazprom – RusVelo примет участие в двух бельгийских однодневных гонках. Имеющая высшую категорию «Данилит - Нокере Курсе» пройдет 15 марта, а 17 марта гонщики поборются за успех на «Хандзаме Классик» (категория 1.1).


«Нокере Курсе» проводится с 1944 года. Гонка проходит в провинции Восточная Фландрия. В нынешнем году общая протяженность «Нокере Курсе» составит 192,3 километра. Старт расположен в городе Дейнзе (Deinze), а финиш традиционно в деревне Нокере, на вершине брусчатого холма Нокереберг. Именно Нокереберг будет иметь решающее значение в распределении мест на финише. Гонка закончится семью кругами по 15 километров каждый. Чаще всего гонка заканчивается массовым спринтом в гору, но шансы будут иметь и атакующие гонщики.
 

 


«Хандзаме Классик» по бельгийским меркам гонка молодая. С 2002 года небольшой город Хандзаме принимает у себя один из этапов трехдневной гонки «Три дня Западной Фландрии», а в 2011 году была учреждена отдельная однодневная гонка «Хандзаме Классик». В 2017 году общая протяженность гонки составит 197,1 километра. Стартует гонка из города Бредене, а финиширует в деревне Хандзаме. На заключительной части маршрута гонщики проедут три круга по 15,8 километра, рельеф которых не должен стать серьезной преградой для спринтеров. Именно гонщики обладающие мощным финишным ускорением должен разыграть победу на  «Хандзаме Классик».
 
Спортивный директор Gazprom – RusVelo Алексей Марков: «На обе гонки перед командой ставятся схожие задачи – показать максимально возможный результат и подготовиться к брусчатым гонкам мирового тура в боевых условиях. Нам важен прогресс гонщиков на бельгийской брусчатке, так как предстоящие «Дварс доор Влаандерен» и «E3 Harelbeke» имеют большое значение для команды. «Нокере Курсе» и «Хандзаме Классик» могут сложиться по-разному: велика вероятность, что оба старта закончатся массовым спринтом, но мы не исключаем, что и атаки могут увенчаться успехом. На бельгийских гонках нужно быть готовым к любому развитию событий».
 
Состав Gazprom – RusVelo на «Нокере Курсе»: Игорь Боев, Роман Майкин, Андрей Соломенников, Евгений Шалунов, Кирилл Свешников, Алексей Цатевич, Дмитрий Козончук, Антон Воробьев.
 
Состав Gazprom – RusVelo на «Хандзаме Классик»: Игорь Боев, Роман Майкин, Андрей Соломенников, Евгений Шалунов, Кирилл Свешников, Дмитрий Козончук, Антон Воробьев, Сергей Николаев.

 

 

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo

 

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Теги к статье: Gazprom – RusVelo

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Ближайшие старты

8 - 14 марта 2017

Tirreno-Adriatico

18 марта 2017

Milano-Sanremo

20 - 26 марта 2017

Volta Ciclista a Catalunya

22 марта 2017

Dwars Door Vlaanderen

24 марта 2017

Record Bank E3 Harelbeke


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Комментарии

  • Андрон
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (9)
    Андрон-Фото
    Большое спасибо!
  • Vadim Serbakov
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (9)
    Vadim Serbakov-Фото
    http://www.procyclingstats.com/race/Milano-Sanremo_2017_Startlist.

    Удачи!
  • ДимаЛел
    Стартовый протокол 7 этапа Тир ... (2)
    ДимаЛел-Фото
    15.03.2016 Тиррено-Адриатико-2016. Этап 7
    San Benedetto del Tronto, 10.1 км
    1. Fabian Cancellara (SUI) Trek-Segafredo 11'08
    20. Thibaut Pinot (FRA) FDJ 0'27

    17.03.2015 Тиррено-Адриатико-2013, Этап 7
    San Benedetto del Tronto (ITT) , 10 км
    1. Fabian Cancellara (Swi) Trek Factory Racing 0:11:23
    55. Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:00:55
  • rude_rider
    Стартовый протокол 7 этапа Тир ... (2)
    rude_rider-Фото

    Интересно Денис скушает Пино или нет

    и скушает ли Кинтану.вроде коротковата разделка

  • allb46
    Фернандо Гавирия и Петер Саган ... (1)
    allb46-Фото

    Питер великий гонщик, но он не может побеждать в одиночку, Бора показала, что как единая команда, она пока неочём..

  • крыс хрум
    Альберто Контадор о 8-м этапе ... (21)
    крыс хрум-Фото
    Я прошу прощения Вы этап смотрели?
  • serdarow
    Альберто Контадор о 8-м этапе ... (21)
    serdarow-Фото
    Спасибо за информацию!
  • Николай Н.
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (9)
    Николай Н.-Фото

    Весь интерес этапа был на последних 10 км. Сагано чуть-чуть не хватило до ещё одной победы. Завтра всё решит разделка.

  • HastaManana
    Альберто Контадор о 8-м этапе ... (21)
    HastaManana-Фото

    Ну, счёт по игре. Без вопросов. В таком ключе завоёвывают сердца болельщиков, восхищают публику, но не выигрывают многодневки. А  не окажись де ла Круса под рукой, что тогда? В одни ноги против коллектива? Так было уже такое в прошлом году, не прокатило. А где представители Трек в отрыве? Нету! Минуту на последней горе вёз жёлтой майке!  Про Астану, Ару, Дюмолана и Вуэльту не слышали? Ну да ладно, злее будет. А Дэн Мартин тихой сапой на подиум заехал - молоток!  

  • motte
    Альберто Контадор о 8-м этапе ... (21)
    motte-Фото

    Цитата: serdarow
    Теперь только на дофине Альберто примет участие?

    Нет, 20го марта Тур Каталонии

    Тур Страны Басков , обычно в начале апреля...а потом Дофине

    Пока таковы его "старты" перед ТдФ....может внесет коррективы, как это было с Туром Абу Даби, ибо изначально он не планировал принимать в нем участие.

    Всех благ

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4 Контадор А. (Spa) (TFS) 495
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 460
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