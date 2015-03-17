Бельгийская неделя Gazprom – RusVelo

Команда Gazprom – RusVelo примет участие в двух бельгийских однодневных гонках. Имеющая высшую категорию «Данилит - Нокере Курсе» пройдет 15 марта, а 17 марта гонщики поборются за успех на «Хандзаме Классик» (категория 1.1).



«Нокере Курсе» проводится с 1944 года. Гонка проходит в провинции Восточная Фландрия. В нынешнем году общая протяженность «Нокере Курсе» составит 192,3 километра. Старт расположен в городе Дейнзе (Deinze), а финиш традиционно в деревне Нокере, на вершине брусчатого холма Нокереберг. Именно Нокереберг будет иметь решающее значение в распределении мест на финише. Гонка закончится семью кругами по 15 километров каждый. Чаще всего гонка заканчивается массовым спринтом в гору, но шансы будут иметь и атакующие гонщики.





«Хандзаме Классик» по бельгийским меркам гонка молодая. С 2002 года небольшой город Хандзаме принимает у себя один из этапов трехдневной гонки «Три дня Западной Фландрии», а в 2011 году была учреждена отдельная однодневная гонка «Хандзаме Классик». В 2017 году общая протяженность гонки составит 197,1 километра. Стартует гонка из города Бредене, а финиширует в деревне Хандзаме. На заключительной части маршрута гонщики проедут три круга по 15,8 километра, рельеф которых не должен стать серьезной преградой для спринтеров. Именно гонщики обладающие мощным финишным ускорением должен разыграть победу на «Хандзаме Классик».



Спортивный директор Gazprom – RusVelo Алексей Марков: «На обе гонки перед командой ставятся схожие задачи – показать максимально возможный результат и подготовиться к брусчатым гонкам мирового тура в боевых условиях. Нам важен прогресс гонщиков на бельгийской брусчатке, так как предстоящие «Дварс доор Влаандерен» и «E3 Harelbeke» имеют большое значение для команды. «Нокере Курсе» и «Хандзаме Классик» могут сложиться по-разному: велика вероятность, что оба старта закончатся массовым спринтом, но мы не исключаем, что и атаки могут увенчаться успехом. На бельгийских гонках нужно быть готовым к любому развитию событий».



Состав Gazprom – RusVelo на «Нокере Курсе»: Игорь Боев, Роман Майкин, Андрей Соломенников, Евгений Шалунов, Кирилл Свешников, Алексей Цатевич, Дмитрий Козончук, Антон Воробьев.



Состав Gazprom – RusVelo на «Хандзаме Классик»: Игорь Боев, Роман Майкин, Андрей Соломенников, Евгений Шалунов, Кирилл Свешников, Дмитрий Козончук, Антон Воробьев, Сергей Николаев.

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo