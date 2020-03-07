Команда UAE Team Emirates отказывается от участия в трёх гонках

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 17:07
UAE Team Emirates снялись с гонок Париж-Ницца, Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо-2020
Команда UAE Team Emirates отказывается от участия в велогонках Париж-Ницца, Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо, учитывая непредвиденную мировую ситуацию, угрожающую здоровью, и в свете недавнего решения о добровольном карантине гонщиков команды, участвовавших в Туре ОАЭ-2020.
В зависимости от текущей ситуации по окончании этого периода будет оценена возможность возвращения в гонки.
После отмены двух этапов гонки Тур ОАЭ-2020 команда UAE Team Emirates получила зелёный свет на отъезд домой после негативных тестов на наличие коронавируса. Но команда решила остаться в Объединённых Арабских Эмиратах и продолжать наблюдение за состоянием всех членов команды ради того, чтобы гарантировать отсутствие заражения.
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