Gazprom – RusVelo примет участие в бельгийской многодневке Driedaagse van De Panne-Koksijde





C 28 марта по 30 марта команда Gazprom – RusVelo примет участие в трехдневной бельгийской гонке высшей категории «Три дня Де-Панне» (нидер. - Driedaagse van De Panne-Koksijde). В 2017 году пройдет 41-е издание гонки входящей в UCI календарь тура Европы (UCI Europe Tour).



Впервые «Три дня Де-Панне» прошла в 1977 году и уже первые издания гонки собирали очень сильный состав участников. Организатором выступил велосипедный клуб расположенного на побережье Северного моря города Де-Панне.



В прошлом году Gazprom - RusVelo уже принимала участие в гонке и ее маршрут не станет для гонщиков большим сюрпризом. В первый день традиционно проводится самый тяжелый групповой этап, 28 марта гонщики преодолеют 205,5 км из Де-Панне в Зоттегем (Zottegem). В маршрут этапа включены многие тяжелые холмы, в том числе знаменитый Мур ван Герардсберген (Muur van Geraardsbergen), который нужно будет преодолеть целых два раза. Второй этап стартует в Зоттегеме и через 193 километра финиширует в Коксейде. В средней части маршрута будут расположены несколько холмов, в том числе Монтеберг (Monteberg) и Кеммелберг (Kemmelberg), но последние 80 километров будут простыми и сильные спринтеры получат шанс на победу. В заключительный день гонки пройдут два полуэтапа. Утренний стартует и финиширует в Де-Панне. Его протяженность всего 119 километров, по рельефу он простой и выиграть его должен кто-то из сильных спринтеров. Вечерний полуэтап должен внести окончательную ясность в распределение мест в общем зачете. В Де-Панне гонщики выйдут на старт «разделки» длиной 14,2 километра. В техническом плане «разделка» не самая тяжелая, она подойдет ярко выраженным специалистам гонок на время.



Основной спринтер команды Gazprom – RusVelo Александр Порсев поделился своими ожиданиями: «Многодневки в Бельгии – нечастое событие. На “Де Панне” всегда есть пара очень скоростных и быстрых этапов, которые мне подходят. Выступление на “Туре Абу Даби” добавило уверенности и мне, и ребятам, так что настроение отличное. Будем стараться быть впереди, бороться за выгодные позиции на решающих километрах и конечно в спринте».



Состав Gazprom – RusVelo: Игорь Боев, Павел Брутт, Иван Савицкий, Андрей Соломенников, Евгений Шалунов, Александр Порсев, Николай Трусов, Алексей Цатевич.







Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo