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Gazprom – RusVelo примет участие в бельгийской многодневке Driedaagse van De Panne-Koksijde

Gazprom – RusVelo примет участие в бельгийской многодневке Driedaagse van De Panne-Koksijde



C 28 марта по 30 марта команда Gazprom – RusVelo примет участие в трехдневной бельгийской гонке высшей категории «Три дня Де-Панне» (нидер. - Driedaagse van De Panne-Koksijde). В 2017 году пройдет 41-е издание гонки входящей в UCI календарь тура Европы (UCI Europe Tour).
 
Впервые «Три дня Де-Панне» прошла в 1977 году и уже первые издания гонки собирали очень сильный состав участников. Организатором выступил велосипедный клуб расположенного на побережье Северного моря города Де-Панне.

 

Gazprom – RusVelo примет участие в бельгийской многодневке Driedaagse van De Panne-Koksijde

 

 


  В прошлом году Gazprom - RusVelo уже принимала участие в гонке и ее маршрут не станет для гонщиков большим сюрпризом. В первый день традиционно проводится самый тяжелый групповой этап, 28 марта гонщики преодолеют 205,5 км из Де-Панне в Зоттегем (Zottegem). В маршрут этапа включены многие тяжелые холмы, в том числе знаменитый Мур ван Герардсберген (Muur van Geraardsbergen), который нужно будет преодолеть целых два раза. Второй этап стартует в Зоттегеме и через 193 километра финиширует в Коксейде. В средней части маршрута будут расположены несколько холмов, в том числе Монтеберг (Monteberg) и Кеммелберг (Kemmelberg), но последние 80 километров будут простыми и сильные спринтеры получат шанс на победу. В заключительный день гонки пройдут два полуэтапа. Утренний стартует и финиширует в Де-Панне. Его протяженность всего 119 километров, по рельефу он простой и выиграть его должен кто-то из сильных спринтеров. Вечерний полуэтап должен внести окончательную ясность в распределение мест в общем зачете. В Де-Панне гонщики выйдут на старт «разделки» длиной 14,2 километра. В техническом плане  «разделка» не самая тяжелая, она подойдет ярко выраженным специалистам гонок на время.
 
  Основной спринтер команды Gazprom – RusVelo Александр Порсев поделился своими ожиданиями: «Многодневки в Бельгии – нечастое событие. На “Де Панне” всегда есть пара очень скоростных и быстрых этапов, которые мне подходят. Выступление на “Туре Абу Даби” добавило уверенности и мне, и ребятам, так что настроение отличное. Будем стараться быть впереди, бороться за выгодные позиции на решающих километрах и конечно в спринте».
 
Состав Gazprom – RusVelo: Игорь Боев, Павел Брутт, Иван Савицкий, Андрей Соломенников, Евгений Шалунов, Александр Порсев, Николай Трусов, Алексей Цатевич.
 



Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo

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Теги к статье: Gazprom – RusVelo Три дня Де Панне Driedaagse De Panne-Koksijde Europe Tour

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Ближайшие старты

28 - 30 марта 2017

Driedaagse De Panne-Koksijde

2 апреля 2017

Ronde van Vlaanderen

3 - 8 апреля 2017

Vuelta al Pais Vasco


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Комментарии

  • rossa2005
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (7)
    rossa2005-Фото

    Тактически в контексте этой гонки Саган был не прав. Но стратегически в контексте фландрии и рубе все ок. Ценой Гент-Вивильгельма в пелотоне отбита привычка ездить за майкой. Надеюсь что так.

  • труъRider
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (7)
    труъRider-Фото

    Петер все правильно сделал

    Терпстра ***редиска***

    а после слов боонена, он для меня тоже стал ***редиска***

  • allb46
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (7)
    allb46-Фото

    Петеру хватило Милана-Санремо, когда он привез на финиш двух "друзей", а в результате Квято, который еле успевал и ехал постоянно третьим на финише, когда Пете уже подустал (он 6 км. работал впереди один, а эти два "друга", что то не очень старались идти на смену, обошёл Пете, вывод моего письма... Все они хотят на чужом (....) в рай уехать, и пухут от зависти, что не они, а Пете два раза стал лучшим в мире, они и мизинца на ноге Пете не стоят...

  • Александра
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (7)
    Александра-Фото

    У каждго своя правда и каждый платит за свои действия. Саган не хотел везти Терпстру  и проиграл. Терпстра не хотел работать и тоже проиграл.

    Выиграл Авермат.

  • ezhachok
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (7)
    ezhachok-Фото

    С такой логикой как у Терпстры и Бонена...ну как-то странненько. Мы хотим выиграть но пусть нас покатают.

     

    Ну а Петер, все-же, зря так психанул. Терпстра бы его в спринте никак бы не обошел - это уж точно. Хотя разницы между вторым и третьим местом для него, видимо, мало.

  • velodoctor
    Александр Кристофф и Тони Март ... (1)
    velodoctor-Фото

    По поводу Кузнецова, когда он догнал группу, в течении некоторого времени он ехал рядом с терпстрой, которого один из завалов отсек, следовательно теоретический шанс у него был пробраться в голову. Вывод, он не был готов бороться за высокие места.  

  • Medved
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (7)
    Medved-Фото

    Я вообще не понимаю, как такое можно было сказать.

    Гонка с форой чтоли?

  • stalcker23
    Петер Саган, Ники Терпстра, Со ... (7)
    stalcker23-Фото
    Чтобы не говорили квики, но это их косяк - "он был самым быстрым поэтому пусть он и работает"(а мы посидим и потом на спринте будем пробовать). Сам терпста уже выигрывал в таком раскладе при канче, а сейчас что-то не устраивает. Лучше сами будем при силах, нежели выиграем... Вздор
  • Berdok
    Алехандро Вальверде, Альберто ... (18)
    Berdok-Фото
    вот комментарий по существу!
  • Berdok
    Алехандро Вальверде, Альберто ... (18)
    Berdok-Фото

    вот я не болею ни за Фрума, ни за Контадора - что мне делать?! как жыдь!?

    и потом - моей бывшей жене, как-то повезло увидеть езду великого Пантани. Она сказала - Это Красиво! И села на велосипед. И села на него вторично, после перелома галеностопа.

    Я вот сомневаюсь, что она занялась бы велоспортом увидев езду Фрума, например.

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 998
2 Саган П. (Svk) (BOH) 890
3 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
4 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
6 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 670
7 Деннис Р. (Aus) (BMC) 653
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
9 Энао С. (Col) (SKY) 607
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