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Дебют велогонщика Павла Сивакова в составе велокманды Sky

Дебют велогонщика Павла Сивакова в  составе велокманды Sky

 

   Британская велокоманда Sky объявила состав гонщиков на итальянскую многодневную велогонку "Неделя Коппи и Бартоли" (Semaine Coppi et Bartoli)-2018. В число стартующих шести велогонщиков вошёл и 20-летний российский профессиональный велогонщик Павел Сиваков (Pavel Sivakov), для которого эта велогонка станет дебютной среди профессионалов.

 

   На своей личной странице социальной сети Твиттер, Павел Сиваков разместил сообщение: "Наконец-то, начинаю мой гоночный сезон в Италии! Не могу дождаться, когда прикреплю мой первый номер профессионального велогонщика!"

 

Дебют велогонщика Павла Сивакова в составе велокманды Sky

 

 

   В состав также вошли - итальянский велогонщик Леонардо Бассо (Leonardo Basso) и Диего Роза (Diego Rosa), британские велогонщики Люк Роу (Luke Rowe), Крис Лоулесс (Chris Lawless) и Джонатан Диббен (Jonathan Dibben).

 

Дебют велогонщика Павла Сивакова в составе велокманды SkyДебют велогонщика Павла Сивакова в составе велокманды Sky

 

  33-й выпуск велогонки "Неделя Коппи и Бартоли" пройдёт с 22 по 25 марта 2018 года. За три дня участники велогонки проедут дистанцию общей протяжённостью 425 км.

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Теги к статье: велоспорт Павел Сиваков Неделя Коппи и Бартали Semaine Coppi et Bartol Pavel Sivakov

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  1. byvshiy

    Сегодня, 15:20 | Регистрация: 6.02.2018

    Давай Павел ,удачи тебе в про,с началом большого пути!!!!

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Tim Declercq (Quick-Step Floors)

Artem Nych (Gazprom - RusVelo)

Enzo Wouters (Lotto Soudal)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 833
2 Квятковски М. (Pol) (SKY) 613
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 586
4 Нибали В. (Ita) (TBM) 570
5 Юэн К. (Aus) (MTS) 549
6 Солер М. (Esp) (MOV) 545
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 515
8 Исагирре Г. (Esp) (TBM) 500
9 Йейтс А. (GBr) (MTS) 470
10 Демар А. (Fra) (GFC) 465

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