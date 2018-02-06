Дебют велогонщика Павла Сивакова в составе велокманды Sky

Британская велокоманда Sky объявила состав гонщиков на итальянскую многодневную велогонку "Неделя Коппи и Бартоли" (Semaine Coppi et Bartoli)-2018. В число стартующих шести велогонщиков вошёл и 20-летний российский профессиональный велогонщик Павел Сиваков (Pavel Sivakov), для которого эта велогонка станет дебютной среди профессионалов.

На своей личной странице социальной сети Твиттер, Павел Сиваков разместил сообщение: "Наконец-то, начинаю мой гоночный сезон в Италии! Не могу дождаться, когда прикреплю мой первый номер профессионального велогонщика!"

В состав также вошли - итальянский велогонщик Леонардо Бассо (Leonardo Basso) и Диего Роза (Diego Rosa), британские велогонщики Люк Роу (Luke Rowe), Крис Лоулесс (Chris Lawless) и Джонатан Диббен (Jonathan Dibben).

Дебют велогонщика Павла Сивакова в составе велокманды Sky

33-й выпуск велогонки "Неделя Коппи и Бартоли" пройдёт с 22 по 25 марта 2018 года. За три дня участники велогонки проедут дистанцию общей протяжённостью 425 км.