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Команда «Астана Про Тим» снимается с гонок до 20 марта

Команда «Астана Про Тим» снимается с гонок до 20 марта

 

 

  Команда «Астана Про Тим» снимается с гонок на 15-дневный период из-за ситуации с распространением вируса COVID-19. Начиная с сегодняшнего дня и до 20 марта команда не будет участвовать ни в каких соревнованиях. Это решение было принято после тщательного рассмотрения вопроса менеджментом и докторами команды.

 

 

Данной мерой, мы решили защитить здоровье наших гонщиков и персонала, а также взять на себя ответственность перед обществом в том, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса. Конечно, мы бы предпочли участвовать во всех предстоящих гонках, но на данный момент главное – это безопасность. Впереди у нас долгий сезон с большим количеством важных гонок. Это было трудное решение, но мы должны защитить велосипедную семью, а также наши собственные семьи дома, - сказал генеральный менеджер Александр Винокуров.

Ввиду принятого решения, команда «Астана Про Тим» не выступит в следующих гонках: «Страде Бьянке», «Париж – Ницца» и «Тиррено – Адриатико».

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: коронавирус велогонки Astana Pro Team Александр Винокуров Мировой Тур

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 11:51 | Регистрация: 22.05.2013

    Да блин, начало сезона, только пошли нормальные гонки и вот тебе на.

  2. Имя: Мирьяна

    Mima

    Сегодня, 13:16 | Регистрация: 5.05.2018

    Так организаторам будет легче перенести гонки на другое время.

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Комментарии

  • Mima
    Команда «Астана Про Тим» снима ... (2)
    Mima-Фото
    Так организаторам будет легче перенести гонки на другое время.
  • rude_rider
    Команда Ineos снялась с гонок ... (3)
    rude_rider-Фото

    это да..лучше не приезжать чем потом после гонки сидеть в каком то отеле..

     

    страдаем и мы от этого..походу все весенние классики под хвост лающему зверьку..хотя надеюсь что потеплеет и вирус свалит

  • velodoctor
    Команда «Астана Про Тим» снима ... (2)
    velodoctor-Фото

    Да блин, начало сезона, только пошли нормальные гонки и вот тебе на.

  • Camel
    Мауро Веньи: «Будем работать с ... (5)
    Camel-Фото

    Цитата: Mima
    ...Не понимаю вашей злобной реакции на нынешние тяжёлые обстоятельства.

    Лучше ничего не писать, чем изображать из себя учительницу начальных классов.

    Читайте от начала до конца внимательно.

  • EL-Fenomeno
    Мауро Веньи: «Будем работать с ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Всё это так напрягает, хотя я понимаю и директора/органищаторов гонки и начальство регионов: готовились целый год и тут такое. С другой стороны если уж такой дикий форс-мажор случился, то Мауро Веньи действительно сложно принять окончательное решение да ещё и такое чтобы и себе не навредить, и другим "понравилось".

    Взять вину на себя...?

     

  • EL-Fenomeno
    Заявление UCI о влиянии ситуац ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    На бумаге всё чётко, ясно и понятно, но на деле, в реальности не всегда (не всезде) всё это самое проходит гладко. Всегда там или сям найдутся свои нюансы, форс-мажоры и другие "подвордыне камни"  

  • Kitsune-taichou
    Команда Ineos снялась с гонок ... (3)
    Kitsune-taichou-Фото

    вообще, понятно, что все перепугались. приезжаешь на гонку, а тебя запирают с неизвестными перспективами. форма к чертям, гонки к чертям...

  • tiuteamd
    Заявление UCI о влиянии ситуац ... (2)
    tiuteamd-Фото

    могут и без зрителей )) только онлайн ))

  • tiuteamd
    Мауро Веньи: «Будем работать с ... (5)
    tiuteamd-Фото

    Цитата: Mima
    Цитата: Camel
    Правильно! Давайте, проводите эти гонки
    ...или даже в сентябре
    , когда половина пелотона либо травмирована, либо выдохлась после основных гонок сезона и тогда победителями станут гонщики типа нынешнего ЧМ.
    Лучше уж вообще отменить.
    Не думайте, что это их мечта. Перенос гонок никому не даст радости жизни. Это лишние расходы, проблемы. Не понимаю вашей злобной реакции на нынешние тяжёлые обстоятельства.

     

    паническая истерика )) что же смотреть ))

  • Mima
    Петер Саган: «Надеюсь достичь ... (3)
    Mima-Фото
    Все планы рушатся....

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6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
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