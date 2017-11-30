36-летний Кэмерон Вёрф присоединится к велокоманде Ineos

Команда INEOS объявила о подписании Кэмерона Вёрфа

36-летний австралиец Кэмерон Вёрф (Cameron Wurf), который является триатлонистом мирового класса, присоединится к команде Ineos и дебютирует в её составе уже 2 февраля на гонке Cadel Evans Great Ocean Road Race.

Из-за того, что белорусскому гонщику Василию Кириенко пришлось завершить карьеру по состоянию здоровья, вакантное место в составе займёт Кэмерон Вёрф. Он будет выступать в Ineos в первой части сезона, после чего переключится на подготовку к чемпионату мира Ironman, который пройдёт в октябре в городе Кона (Гавайи).

Тренируясь под руководством главного тренера команды Ineos Тима Керрисона (Tim Kerrison), Кэмерон Вёрф собирается улучшить свой результат на чемпионате мира Ironman, в прошлом году он занял там 5-е место.

Спортивную карьеру Вёрф начал в 2004 году в гребле, затем перешёл в профессиональный велоспорт и выступал в командах Fuji Servetto (2009), Liquigas (2011) и Cannondale (2013-14). В 2016 году принял участие в соревнованиях по триатлону Ironman.

Под руководством Тима Кэррисона Вёрф работает с 2017 года и регулярно тренируется с гонщиками команды Ineos, особенно часто с Крисом Фрумом, Герантом Томасом и Павлом Сиваковым.

Кэмерон Вёрф: «За последние несколько лет мы попробовали массу разных подходов к моим тренировкам и гонкам. В результате я стал сильнее и быстрее. С тех пор, как я начал участвовать в Ironman, все стали выступать на велосипедах намного быстрее, но они к тому же ещё и быстры в беге. Переход в команду позволит мне удержаться впереди, потому что моей сильной стороной является велосипед.

Я сфокусирован на подготовке к чемпионату мира в Коне, который пройдёт в октябре. Но я также могу быть полезным команде. Я знаком со многими членами команды, тренировался со многими гонщиками Ineos, чувствую, что хорошо впишусь в команду.

Я мечтал быть частью этой команды, потрясающе, что теперь я официально надену их цвета. Я рад и горжусь, что буду представлять команду Ineos».

Тим Керрисон: «Кэмерон присоединится к команде, чтобы продолжать свою карьеру в Ironman. Это интересный и уникальный проект и для команды, и для Кэмерона, учитывая сочетание его физической силы, разносторонним навыкам на велосипеде, а также его гибкому расписанию и прошлому опыту выступления в командах Мирового тура.

В первой части сезона он всегда будет готов выступать в гонках, когда потребуется, а в остальные месяцы переключит внимание на Ironman. Его цель – улучшить занятое в прошлом году 5-е место, в то же время полностью поддерживая команду.

Последние 3 года ему помогали многие из наших главных спонсоров - Pinarello, Kask, Castelli, Fizik,, он часто тренировался с нашими велогонщиками. Он развивается в одного из топовых и наиболее стабильных триатлонистов мира».