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36-летний Кэмерон Вёрф присоединится к велокоманде Ineos

Команда INEOS объявила о подписании Кэмерона Вёрфа

 

 

   36-летний австралиец Кэмерон Вёрф (Cameron Wurf), который является триатлонистом мирового класса, присоединится к команде Ineos и дебютирует в её составе уже 2 февраля на гонке Cadel Evans Great Ocean Road Race.

 

  Из-за того, что белорусскому гонщику Василию Кириенко пришлось завершить карьеру по состоянию здоровья, вакантное место в составе займёт Кэмерон Вёрф. Он будет выступать в Ineos в первой части сезона, после чего переключится на подготовку к чемпионату мира Ironman, который пройдёт в октябре в городе Кона (Гавайи).

 

  Тренируясь под руководством главного тренера команды Ineos Тима Керрисона (Tim Kerrison), Кэмерон Вёрф собирается улучшить свой результат на чемпионате мира Ironman, в прошлом году он занял там 5-е место.   

 

36-летний Кэмерон Вёрф присоединится к велокоманде Ineos

 

  Спортивную карьеру Вёрф начал в 2004 году в гребле, затем перешёл в профессиональный велоспорт и выступал в командах  Fuji Servetto (2009), Liquigas (2011) и Cannondale (2013-14). В 2016 году принял участие в соревнованиях по триатлону Ironman.

 

  Под руководством Тима Кэррисона Вёрф работает с 2017 года и регулярно тренируется с гонщиками команды Ineos, особенно часто с Крисом Фрумом, Герантом Томасом и Павлом Сиваковым.

 

  Кэмерон Вёрф: «За последние несколько лет мы попробовали массу разных подходов к моим тренировкам и гонкам. В результате я стал сильнее и быстрее. С тех пор, как я начал участвовать в Ironman, все стали выступать на велосипедах намного быстрее, но они к тому же ещё и быстры в беге. Переход в команду позволит мне удержаться впереди, потому что моей сильной стороной является велосипед.

 

  Я сфокусирован на подготовке к чемпионату мира в Коне, который пройдёт в октябре. Но я также могу быть полезным команде. Я знаком со многими членами команды, тренировался со многими гонщиками Ineos, чувствую, что хорошо впишусь в команду.

 

  Я мечтал быть частью этой команды, потрясающе, что теперь я официально надену их цвета. Я рад и горжусь, что буду представлять команду Ineos».

 

 

  Тим Керрисон: «Кэмерон присоединится к команде, чтобы продолжать свою карьеру в Ironman. Это интересный и уникальный проект и для команды, и для Кэмерона, учитывая сочетание его физической силы, разносторонним навыкам на велосипеде, а также его гибкому расписанию и прошлому опыту выступления в командах Мирового тура.

 

  В первой части сезона он всегда будет готов выступать в гонках, когда потребуется, а в остальные месяцы переключит внимание на Ironman. Его цель – улучшить занятое в прошлом году 5-е место, в то же время полностью поддерживая команду.

 

  Последние 3 года ему помогали многие из наших главных спонсоров - Pinarello, Kask, Castelli, Fizik,, он часто тренировался с нашими велогонщиками. Он развивается в одного из топовых и наиболее стабильных триатлонистов мира».

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Теги к статье: Кэмерон Вёрф Cameron Wurf Ineos

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  1. Имя: Олекса

    red

    Сегодня, 19:27 | Регистрация: 30.11.2017

    дожились, триатлеты в мировом туре

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Tour Colombia 2.1

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • red
    36-летний Кэмерон Вёрф присоед ... (1)
    red-Фото

    дожились, триатлеты в мировом туре

  • Ice
    Спортивный директор команды Bo ... (11)
    Ice-Фото

    Цитата: AvA
    А какие критерии "главные успехи" и "успехов поменьше"? Кто будет их мерилом??

    Про главные успехи я не в курсе, да и речи о них не было, это у Петюни в голове - если добьется того, что наметил, значит, все в порядке. Мне кажется, что если заберет майку в очковой классификации на Джиро и зацепит хоть одну однодневку, говорить о спаде будет преждевременно. Ну, и хаотичные спринты - если на финише все идет не по плану, поезда сбоят, то Саган быстро ориентируется))) Вообще, его стиль финиша намного трудозатратнее классических спринтеров, сидящих в поезде - нужно подобрать подходящее колесо, удержаться на нем, сориентироваться в ситуации. Это на порядок сложнее, чем катить в последнем вагоне и давить в топку, как только тебя открыли, толковый развозящий избавляет финишера от множества проблем и дилемм. Саган хорош тем, что поезд ему не нужен, по мощи чистым топам он уступает, но по скорости принятия решений превосходит практически всех. Уже не первый год ходят разговоры, что Петер уже не тот. Но, блин, рвать попу как в юности, когда на счете цифры с шестью, а то и с семью нулями, дано единицам. И так вписал себя в историю, скорее всего мы видим последние годы, вряд ли он будет ездить до 40. Уже давно все доказано и достигнуто, тот же Фрум при всех его заслугах и морально-волевых качествах никогда не приблизится по уровню любви у болельщиков к чудаковатому и развеселому Сагану)))

  • veloliveuser
    Василий Кириенко объявил о зав ... (21)
    veloliveuser-Фото
    +100! причем упахиваются до 7-го пота, а то и крови
  • AvA
    Спортивный директор команды Bo ... (11)
    AvA-Фото

    А какие критерии "главные успехи" и "успехов поменьше"? Кто будет их мерилом??

  • aksbor
    Василий Кириенко объявил о зав ... (21)
    aksbor-Фото

    За счет огромных атомных усилий

    Вы пелотон тащили много лет.

    Спасибо Вам огромное, Василий!

    Удачи в новой жизни и побед!

  • Владимир Корж
    Василий Кириенко объявил о зав ... (21)
    Владимир Корж-Фото
    Цитата: Адриен
    Грустно, печально и... несправедливо. Все вышенаписанные комментарии - по делу, по существу, по факту искренние и правильные... Но могут принести только МОРАЛЬНОЕ удовлетворение... Вот ответьте, шоссейный велоспорт - командный вид спорта или нет ? Если командный - почему лавры и звания получают только те, на кого ПАХАЛА до кровавого пота ВСЯ команда ? Они - на пьедестале, их имена сохраняются в истории, они рассуждают о количестве СВОИХ титулов... Все знают и помнят Пеле, Марадону, Харламова, Якушева. Но они побеждали ВМЕСТЕ с командой, стояли на пьедестале ВМЕСТЕ с командой, получали медали и звания ВМЕСТЕ с командой. А на ТДФ победитель-триумфатор только ОДИН, а всякие бочковозы-грегори стоят ВНИЗУ и аплодируют капитану, хотя всем ясно - без сильной команды победы бы небыло . Грустно, печально и несправедливо !
    Какая разница, на пьедестале или нет, главное получать удовольствие от того что ты делаешь. Иногда самопожертвование ради победы других людей, приносит больше радости ,чем сама победа. Это совсем другой уровень зрелости личности человека, который, далеко не всем даётся богом или судьбой.

    Нет более высокой цели, чем служить людям
  • Ice
    Спортивный директор команды Bo ... (11)
    Ice-Фото

    Саган - товарищ ушлый. Не зря самый медийный персонаж в наши дни, он и без побед приносит большую пользу репутации велоспорта. Молодежи нужно брать пример, как правильно монетизировать талант))) Все зависит только от него, если есть мотивация и желание пахать и дальше, то еще пошумит, если пресытился, то успехов будет поменьше.

  • Student
    Чемпионат Колумбии-2020, разде ... (4)
    Student-Фото
    Цитата: Адриен
    Тут всё дело в ПРОФИЛЕ разделки.
    Тут все дело в готовности в данный момент, а не в профиле разделки. Можно подумать Берналь , Кинтана, и Мартинес разноплановые гонщики.
  • Адриен
    Василий Кириенко объявил о зав ... (21)
    Адриен-Фото

    Грустно, печально и... несправедливо. Все вышенаписанные комментарии - по делу, по существу, по факту искренние и правильные... Но могут принести только МОРАЛЬНОЕ удовлетворение... Вот ответьте, шоссейный велоспорт - командный вид спорта или нет ? Если командный - почему лавры и звания получают только те, на кого ПАХАЛА до кровавого пота ВСЯ команда ? Они - на пьедестале, их имена сохраняются в истории, они рассуждают о количестве СВОИХ титулов... Все знают и помнят Пеле, Марадону, Харламова, Якушева. Но они побеждали ВМЕСТЕ с командой, стояли на пьедестале ВМЕСТЕ с командой, получали медали и звания ВМЕСТЕ с командой. А на ТДФ победитель-триумфатор только ОДИН, а всякие бочковозы-грегори стоят ВНИЗУ и аплодируют капитану, хотя всем ясно - без сильной команды победы бы небыло . Грустно, печально и несправедливо !

  • chel
    Василий Кириенко объявил о зав ... (21)
    chel-Фото

    Человек-Эпохаbru

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