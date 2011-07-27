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Команда INEOS объявила о партнёрстве с командой «Формулы-1» Mercedes-AMG Petronas

Команда INEOS объявила о сотрудничестве с командой Mercedes-AMG Petronas

 

 

  Mercedes-AMG Petronas Motorsport, немецкая команда-автопроизводитель, шестикратный обладатель Кубка конструкторов, становится партнёром британской велокоманды INEOS, а также британской команды по парусному спорту INEOS TEAM UK.

 

 

  В пресс-релизе команды INEOS говорится: «Сотрудничество базируется на трёх ключевых принципах – общем убеждении, что никакие преграды не должны мешать проявлению возможностей человека в выступлении, жажде технического совершенства и стремлению к победам.

 

 Команда Mercedes-AMG Petronas Motorspor – действующий чемпион «Формулы-1». Велокоманда INEOS – семикратный победитель Тур де Франс, команда по парусному спорту INEOS Team UK борется за победу в одной из старейших регат в мире – Кубке Америки».

 

 Тото Вольф, исполнительный директор Mercedes-AMG Petronas Motorsport: «Технологические требования «Формулы-1» означают, что мы хорошо подготовлены для технической поддержки в таких особенных областях как велоспорт и парусный спорт, фокусирующихся на аэродинамике и технологических возможностях ключевых компонентов. Когда сэр Джим Рэтклифф предложил нам концепцию связать вместе три организации, каждая из которых добивалась рекордов в выступлении и ставит высокие цели на будущее, мы сразу увидели возможность для роста и модификации нашего бизнеса, а также шанс приобрести новые знания у самых успешных спортивных команд. Мы воодушевлены потенциалом этого соглашения, которое даёт перспективу работы на годы вперёд».

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер велокоманды INEOS: «В самой основе этих трёх сильных команд лежит общая страсть к гонкам, к победе, к созданию великих спортивных моментов.

 

  Нас объединяет неутомимое стремление к скорости -  ехать, плыть или крутить педали как можно быстрее, стать сильнее в постоянно совершенствующихся соревнованиях, поэтому от нашего партнёрства выиграют все стороны. Мы сможем обмениваться знаниями в области науки, техники, возможностей человека, стратегии гонок, чтобы  увеличить возможности в борьбе за победы».

 

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Теги к статье: INEOS Ineos Mercedes-AMG Petronas

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  1. Имя: Андрей

    Student

    Вчера, 23:28 | Регистрация: 1.10.2012

    Ну что с Туром ясно, можно расходится) я чего-то считал, что Макларен и мерседес вместе.

  2. Имя: Дмитрий

    Колёсник

    Вчера, 23:48 | Регистрация: 10.06.2017

    Ждём, чьим спонсором станет Феррари

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:51 | Регистрация: 30.06.2017

    Мерседес хочет ставить двигатели Инеосу в велики Пинарелло? А может спойлера и аэродинамические крылья ?))) Вы хоть поняли что нибудь из этого интервью?

    Вся жизнь это гонка.
  4. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 05:29 | Регистрация: 27.07.2011

    круто..

    из этой статьи я понял что проект надолго и этой самый богатый клубняк.

    значит многоим будет (как в принципе и есть сейчас) не зазорно побыть бочковозом и грегари

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