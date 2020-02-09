Фил Баухаус – победитель Тура Саудовской Аравии-2020

Дубль Фила Баухауса на этапах и победа в общем зачёте Тура Саудовской Аравии-2020

Фил Баухаус (Phil Bauhaus) одержал первую в карьере победу в общем зачёте многодневной велогонки, выиграв 1-й выпуск Тура Саудовской Аравии (Saudi Tour). 25-летний немецкий гонщик команды Bahrain McLaren также сделал дубль, выиграв два этапа на пятидневной велогонке.

На 3-м этапе Фил Баухаус обошёл южноафриканского гонщика команды NTT Рейнардта Янсе ван Ренсбурга, а на финальном, 5-м этапе опередил французского гонщика команды Arkéa Samsic Насэра Буанни. В итоге Фил Баухаус стал и победителем общего зачёта, в котором опередил Буанни на 2 секунды. Тройку призёров Тура Саудовской Аравии-2020 замкнул победитель 1-го этапа гонки, португальский гонщик команды UAE Team Emirates Руй Кошта.

Photo (c) ASO/Saudi Tour

Photo @Bettiniphoto @Team Bahrain McLaren

Фил Баухаус: «Потрясающие ощущения. Никогда прежде не выигрывал генеральную классификацию. Для меня это что-то особенное. И одержать победу в самой первой гонке – это фантастика.

Вчера мне не повезло, я получил прокол. Сегодня мы снова показали, насколько сильны. Я очень счастлив, что выиграл этап, и не смог бы это сделать без команды. Они постоянно помогали мне, работали весь день. Даже бывший чемпион мира Марк Кэвендиш сегодня провёл для меня великолепную работу. Это моя первая в карьере победа в общем зачёте».

Владимир Михолевич (Vladimir Miholjevic), спортивный директор команды Bahrain McLaren: «Вчера мы показали, что очень сильная команда, возможно, лучшая в гонке. Мы смогли не терять самообладание в любой ситуации. Вчера мы потеряли майку, таков велоспорт. Но сегодня приложили все силы ради победы на этапе. Наша тактика состояла в том, чтобы контролировать отрыв, не дать уехать более чем четырём – пяти гонщикам.

Ситуация сложилась идеальная, потому что Мадрасо из команды Burgos BH, уехавший в отрыв, находился всего в полуминуте от майки лидера, что создало давление на команду Arkea-Samsic. Мы решили, что нам беспокоиться не о чем, что если они хотят удержать майку лидера, им надо работать на этом этапе. Так и получилось. В конце мы всей командой выстроили идеальный развоз, именно так, как и планировали.

Ребята прекрасно поработали – Хайнрих (Хаусслер), Марсель (Зиберг), Марк (Кэвендиш), Фред (Райт), Ян (Тратник), Грега (Боле) вывезли Фила на идеальную позицию за 200 м до финиша. И Фил доказал, что был сильнейшим спринтером в этой гонке. Он принёс огромное удовлетворение как себе, так и всем гонщикам и персоналу команды. Мы показали, что отлично поработали зимой, потому что это результат не только Фила, а всей команды».

Насэр Буанни: «Хотел бы поблагодарить снова товарищей по команде за всю их работу, проделанную во время финального этапа Тура Саудовской Аравии-2020. Я старался спринтовать, но мой соперник дважды менял траекторию движения, и я не смог полностью приложить усилия. Досадно, потому что хотелось бы мне увидеть результат, останься я на одной линии от начала до конца. Комиссары гонки не увидели нарушений. Команда Arkea-Samsic и я уважаем их решение, даже если со спортивной точки зрения нам трудно его принять.

Но я покидаю эту гонку с уверенностью. За пять этапов было больше положительного, чем негативного, именно это я хочу запомнить. Я всегда говорил, что я всегда борюсь. И всегда смотрю вперёд. Знаю, что могу рассчитывать на великолепную команду Arkea-Samsic, это для меня самое главное. В следующей гонке мы возьмём реванш на спортивной территории, только это в итоге имеет значение».

Себастьян Ино (Sébastien Hinault), спортивный директор команды Arkea-Samsic: «Итог гонки с Насэром Буанни весьма позитивный. «Худшее» из его мест на этапах – 5-е. Не забудем, что спринтерская группа нашей команды очень молода. Многие профессиональные команды не отказались бы от такого результата всего после двух гонок со спринтером, который только пришёл в команду.

Из пяти этапов на одном мы одержали блестящую победу, на другом наш спринтер не смог как следует защитить себя и занял 2-е место, и ещё дважды мы вошли в топ-3 плюс заняли 2-е место в генеральной классификации.

Все видели финальный этап, у каждого своё мнение. Мы, команда Arkea-Samsic, защищали своё мнение, но комиссары гонки приняли своё решение, и мы его уважаем.

То, что случилось сегодня, даёт нам силы работать ещё больше, чтобы победа была на нашей стороне».