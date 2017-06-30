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Чемпионат Колумбии-2020, раздельный старт

 

Pesca - Pesca, 41,4 км, ITT

1 MARTINEZ, Daniel Felipe (EF EDUCATION FIRST) 0:48:02,94
2 QUINTANA, Nairo Alexander (ARKEA SAMSIC) 0:00:27,28
3 BERNAL, Egan Arley (TEAM INEOS) 0:00:31,35
4 RIVERA, Brandon Smith (TEAM INEOS) 0:01:50,89
5 CHAVES, Jhoan Esteban (MICHELTON SCOOT) 0:01:56,11
6 BALLESTEROS, Carlos (SUNDARK ARAWAK) 0:04:19,63
7 ANACONA, Winner Andrew (ARKEA SAMSIC) 0:04:23,65
8 REYES, Miguel Angel (EPM-SCOTT) 0:04:42,77
9 OSORIO, Frank Yair (ORGULLO PAISA) 0:04:48,90
10 MUÑOZ, Cristian Camilo (UEA TEAM EMIRATES) 0:04:52,59
11 HERRERA, Pedro Antonio (BOYACA) 0:05:37,48
12 GIL, Angel Alexander (EPM-SCOTT) 0:05:43,67
13 CHAVES, Brayan (CAJA RURAL-SEGUROS RGA) 0:05:53,21
14 GOMEZ, Bryan Steven (VALLE) 0:05:54,28
15 RODRIGUEZ, Wilson Enrique (BOYACA) 0:05:56,51
16 ESTRADA, Eduardo (SANTANDER) 0:06:05,49
17 GARCIA, Mateo (FUERZAS ARMADAS) 0:06:53,34
18 HERNANDEZ, Brayan (COL TIERRA ATLETAS-GW) 0:07:01,03
19 TORRES, Cristian Camilo (BOGOTA) 0:07:06,58
20 ORDOÑEZ, Santiago (CALDAS) 0:07:11,84
21 CASTAÑO, Sebastian Alexander (ORGULLO PAISA) 0:07:27,73
22 DUEÑAS, Diego German (BOGOTA) 0:08:02,29
23 CANO, Jose Miguel (SUNDARK ARAWAK) 0:08:19,51
24 MENDOZA, Miguel Andres (FUERZAS ARMADAS) 0:09:55,74
25 CUELLAR, Jose Luis (CAQUETA) 0:11:09,00

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Теги к статье: Чемпионат Колумбии National Championships Colombia разделка индивидуальная гонка на время ITT

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:35 | Регистрация: 30.06.2017

    Кинтана топовый раздельщик?)))

    ?

    Вся жизнь это гонка.
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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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