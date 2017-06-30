Чемпионат Колумбии-2020, раздельный старт

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 21:33
Pesca - Pesca, 41,4 км, ITT
1 MARTINEZ, Daniel Felipe (EF EDUCATION FIRST) 0:48:02,94
2 QUINTANA, Nairo Alexander (ARKEA SAMSIC) 0:00:27,28
3 BERNAL, Egan Arley (TEAM INEOS) 0:00:31,35
4 RIVERA, Brandon Smith (TEAM INEOS) 0:01:50,89
5 CHAVES, Jhoan Esteban (MICHELTON SCOOT) 0:01:56,11
6 BALLESTEROS, Carlos (SUNDARK ARAWAK) 0:04:19,63
7 ANACONA, Winner Andrew (ARKEA SAMSIC) 0:04:23,65
8 REYES, Miguel Angel (EPM-SCOTT) 0:04:42,77
9 OSORIO, Frank Yair (ORGULLO PAISA) 0:04:48,90
10 MUÑOZ, Cristian Camilo (UEA TEAM EMIRATES) 0:04:52,59
11 HERRERA, Pedro Antonio (BOYACA) 0:05:37,48
12 GIL, Angel Alexander (EPM-SCOTT) 0:05:43,67
13 CHAVES, Brayan (CAJA RURAL-SEGUROS RGA) 0:05:53,21
14 GOMEZ, Bryan Steven (VALLE) 0:05:54,28
15 RODRIGUEZ, Wilson Enrique (BOYACA) 0:05:56,51
16 ESTRADA, Eduardo (SANTANDER) 0:06:05,49
17 GARCIA, Mateo (FUERZAS ARMADAS) 0:06:53,34
18 HERNANDEZ, Brayan (COL TIERRA ATLETAS-GW) 0:07:01,03
19 TORRES, Cristian Camilo (BOGOTA) 0:07:06,58
20 ORDOÑEZ, Santiago (CALDAS) 0:07:11,84
21 CASTAÑO, Sebastian Alexander (ORGULLO PAISA) 0:07:27,73
22 DUEÑAS, Diego German (BOGOTA) 0:08:02,29
23 CANO, Jose Miguel (SUNDARK ARAWAK) 0:08:19,51
24 MENDOZA, Miguel Andres (FUERZAS ARMADAS) 0:09:55,74
25 CUELLAR, Jose Luis (CAQUETA) 0:11:09,00
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