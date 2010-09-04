Насэр Буанни переходит в команду Arkea-Samsic

Команда Arkea-Samsic подписала 2-летний контракт с Насэром Буанни

29-летний французский велогонщик Насэр Буанни (Nacer Bouhanni) после пяти лет работы в команде Cofidis переходит в команду Arkea-Samsic, с которой заключил двухлетний контракт. Французский спринтер заменил расторгнувшего контракт досрочно Андре Грайпеля в качестве главного спринтера команды.

Для создания спринтерского поезда в помощь Буанни команда Arkea-Samsic также подписала контракты с 25-летним французским гонщиком Тома Буда (Thomas Boudat), 27-летним британским гонщиком Дэниэлем Маклеем (Daniel McLay), 24-летним бельгийским гонщиком Кристофом Ноппом (Christophe Noppe), 25-летним бельгийским гонщиком Бенжамином Деклерком (Benjamin Declercq) и 29-летним польским гонщиком Лукашом Овсяном (Lukasz Owsian).

Насэр Буанни начал карьеру профессионального велогонщика в 2011 году, одержал 65 побед, в том числе выиграл три этапа Джиро д’Италия, три этапа Вуэльты Испании, этапы Париж-Ниццы и Критериума Дофине.

Эммануэль Юбер (Emmanuel Hubert), генеральный менеджер команды Arkea-Samsic: «В 2020 году мы хотим быть как команда Мирового тура. 70% велогонок заканчиваются спринтом, и мы усилили команду в этом направлении. Для спринтера важна каждая деталь. Я полагаюсь на Себастьяна Ино (Sébastien Hinault), который будет координировать действия.

Насэр Буанни станет нашим спринтером №1. У него великолепные способности. Он прошёл через два трудных года, ему надо вернуть уверенность в себе и выстроить взаимосвязь с гонщиками, которые будут развозить его в спринтах.

Мы подписали Дэна Маклея, которого хорошо знаем. Он будет помогать Насэру на финальных прямых. Думаю, они смогут хорошо взаимодействовать. Мы нацелены быть конкурентоспособными на нескольких фронтах.

Тома Буда получит свободу выражать себя. Считаю, что мы создали группу с великолепным спринтерским потенциалом. Наши гонщики готовы много работать этой зимой, чтобы добиться слаженности и эффективности в дни гонок».

Насэр Буанни: «Я очень счастлив, что буду выступать в команде Arkea-Samsic в ближайшие сезоны. Для меня это новый старт. Я начну сезон так, будто ничего никогда не выигрывал. Я не просил, чтобы меня приняли с моим персоналом или какими-то важными для меня гонщиками. Хочу фокусироваться на себе, а остальное доверяю руководству команды.

Я прошёл через серьёзные спады и разочарования в карьере, но велоспорт – моя жизнь. Я живу этой страстью! Я гоняюсь на велосипеде с шести лет. Велоспорт многое мне дал, я не могу сдаться. Когда я был молодым гонщиком и хорошо выступал, обо мне говорили: «В этом году Буанни показал результаты, но в следующем году мы о нём больше не услышим». Я вырос с этой критикой, которая стала частью меня, и отвечал на неё своим выступлением.

Несколько гонок остаются моей мечтой – Милан-Сан-Ремо, этап Тур де Франс, но сейчас я просто хочу начать выигрывать. В этом сезоне впервые с тех пор ,как стал профессионалом, я не одержал ни одной победы. Хочу вернуть себе победный настрой и расти вместе с командой».

В интервью после подписания контракта на вопрос, что он думает о том, что у него сложился образ «плохого парня», Насэр Буанни ответил: «Не буду отрицать, что у меня есть характер. Но считаю, что он есть у всех спортсменов высшего уровня. На протяжении многих лет я учился, развивался, ошибался в общении или поведении, но я не плохой парень. На первый взгляд я, скорее закрытый человек, даже стеснительный».

Тома Буда: «Мне нравится проект Arkea-Samsic. Команда становится сильнее с каждым годом, она и для горняков, и для спринтеров, мотивирует каждого. Я все ещё молод, хочу найти своё место, доказать, что могу выигрывать гонки. Как и многие, мечтаю о победе на этапе Тур де Франс. Мы все работаем ради этого. Руководство команды позволит мне выступать на личный результат на некоторых гонках. В следующем году моей задачей будет как можно быстрее принести результаты. Я не чистый спринтер. Мне нравится, когда гонка трудная, потому что хорошо прохожу подъёмы. Например, в этом году я выиграл из отрыва. Я легко приспосабливаюсь к стратегиям гонки, и в итоге кого волнует, как я выиграл, если выиграл».

Дэниэл Маклей: «Очень счастлив вернуться в команду. С ней у меня связаны хорошие воспоминания, особенно с 2016 годом, когда я финишировал 3-м на этапе Тур де Франс. Потом я перешёл в команду EF Education First, хотел открыть для себя команду Мирового тура. Но, к сожалению, эти годы оказались не лучшими в моей карьере.

Я знаю структуру команды Arkea-Samsic, надеюсь вернуться к тому уровню, который был у меня в 2017. Моя главная цель – помогать спринтерской группе. Индивидуальная победа – это мощно, но помощь тому, кто сильнее, ценится ничуть не меньше. Чувствуешь восторг, когда в спринте всё идёт гладко, и ты вывозишь спринтера, который находится на пике формы. Я не очень хорошо знаю Насэра, но думаю, мы вместе мы сможем развить высокую скорость».

Кристиан Нопп: «После разговора с Эммануэлем Юбером я ни секунды не колебался. Для меня честь присоединиться к команде Arkea-Samsic, выступать рядом со знаменитыми гонщиками. Моя роль – помощь в спринте. Я могу быстро ехать на последних километрах. Мне также нравятся классики. Брусчатка – это моё. На Париж-Рубэ, когда всё складывается хорошо, я знаю, что могу показать отличный результат. Отдам все силы, чтобы добиться наилучших результатов для спринтеров или на классиках. Я не знаком со многими гонщиками команды, но на каникулы поеду в Бретань! Это для меня начало путешествия».

Бенжамин Деклерк: «Я счастлив и горд выступать в команде Arkea-Samsic. Мы с моим братом Тимом Деклерком, который выступает в Deceuninck-Quick Step, сначала в детстве играли в футбол. Но мы – бельгийцы, поэтому нас быстро зацепил велоспорт. Хотя мы и не из семьи велогонщиков, мы всегда смотрели классики и Тур де Франс по телевизору. Я живу во Фландрии, поэтому отлично чувствую себя на брусчатке, это неизбежно. В следующем году моя задача – готовить спринт для лидеров команды, а также разыгрывать свою карту на классиках. Надеюсь на сюрпризы, которые принесёт весна. Перед тем, как на 100% стать велогонщиком, я окончил экономический факультет».

Лукаш Овсян: «В моей карьере наступила большая перемена. С тех пор, как я стал профессионалом в 2012, я всегда выступал за команду CCC. Считаю, что в команде Arkea-Samsic сумею достичь нового уровня. Я очень мотивирован, хочу показать, на что способен. Мне нравятся гонки с холмистым рельефом. Люблю долго держать высокую скорость, будь это в голове пелотона или в отрыве. Сделаю всё, чтобы помочь команде добиться высоких результатов. Я пока не говорю по-французски, но теперь у меня есть возможность выучить новый язык, одна из многих возможностей, которые даёт велоспорт. Я пока живу в Польше, но зимой перееду в Испанию, потому что в моей стране трудно тренироваться зимой из-за большого количества снега».