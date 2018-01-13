Лицензии проконтинентальных команд на 2018 год

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 17:54
Лицензии профессиональных континентальных команд на 2018 год
Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал список команд, получившие лицензии профессиональной континентальной команды на сезон 2018 года.
- ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC (ANS – ITA)
- BARDIANI CSF (BRD – ITA)
- CAJA RURAL – SEGUROS RGA (CJR – ESP)
- COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS (COF – FRA)
- DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM (DMP – FRA)
- PRO CYCLING BREIZH (FORTUNEO – OSCARO) (FST – FRA)
- GAZPROM – RUSVELO (GAZ – RUS)
- MANZANA POSTOBON TEAM (MZN – COL)
- NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI (NIP – ITA)
- SPORT VLAANDEREN – BALOISE (SVB – BEL)
- TEAM NOVO NORDISK (TNN – USA)
- UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM (UHC – USA)
- VERANDA'S WILLEMS CRELAN (VWC – BEL)
- WANTY – GROUPE GOBERT (WGG – BEL)
- WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC (WVA – BEL)
- BURGOS BH (BBH – ESP)
- EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS (EUS – ESP)
- HAGENS BERMAN AXEON (HBA – USA)
- HOLOWESKO | CITADEL P/B ARAPAHOE RESOURCES (HCA – USA)
- RALLY CYCLING (RLY – USA)
- VITAL CONCEPT CLUB (VCC – FRA)
- CCC SPRANDI POLKOWICE (CCC – POL)
- DIRECT ENERGIE (TDE – FRA)
- ISRAEL – CYCLING ACADEMY (ICA – ISR)
- ROOMPOT – NEDERLANDSE LOTERIJ (RNL – NED)
- WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA (WIL – ITA)
Лицензионный комитет UCI на данный момент всё ещё рассматривает документы ирландской команды Aqua Blue Sport, решение будет принято в ближайшее время.
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (769)