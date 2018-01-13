Лицензии проконтинентальных команд на 2018 год

Ильнур на Туре - это, конечно, здорово. Значит ли это, что будет 2 капитана, включая весьма затратного в плане командных усилий Киттеля? Я что-то сильно сомневаюсь в способностях альпесиновых гоняться за двумя зайцами. Ну или горника поддерживать все равно некому, и все силы будут пущены на спринт. А Ильнурчик как-нибудь проедет, ему не впервой.

Джиру с Вуельтой как поедут? За отрывами, на которые охотиться все равно особо некому?

Кстати, что делает на этом мероприятии мужик в костюме, крайний справа на второй фотографии. Я не против, просто интересно :-)