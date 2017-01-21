- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 18:03
У велокоманды Vital Concept - B&B Hotels украли 12 велосипедов перед стартом 2 этапа Вуэльты Андалусии-2019
Французская проконтинентальная команда Vital Concept - B&B Hotels лишилась 12 из 14 велосипедов, которые были украдены в ночь со среды на четверг перед стартом 2 этапа Вуэльты Андалусии-2019. Велосипеды для индивидуальной гонки на время, которая пройдёт в пятницу, не были украдены.
В Твиттере представители команды Vital Concept - B&B Hotels поблагодарили всех, кто помог гонщикам продолжить гонку. Компания Orbea, являющаяся поставщиком велосипедов команды, а также местный испанский веломагазин Cicloscabelo и команды Euskadi Basque Country-Murias и Fundacion Euskadi, которые тоже выступают на Orbea, поделились велосипедами.
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