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У велокоманды Vital Concept - B&B Hotels украли 12 велосипедов

У велокоманды Vital Concept - B&B Hotels украли 12 велосипедов перед стартом 2 этапа Вуэльты Андалусии-2019

 

 

  Французская проконтинентальная команда Vital Concept - B&B Hotels лишилась 12 из 14 велосипедов, которые были украдены в ночь со среды на четверг перед стартом 2 этапа Вуэльты Андалусии-2019. Велосипеды для индивидуальной гонки на время, которая пройдёт  в пятницу, не были украдены.

 

 

 

  В Твиттере представители команды Vital Concept - B&B Hotels поблагодарили всех, кто помог гонщикам продолжить гонку. Компания Orbea, являющаяся поставщиком велосипедов команды, а также местный испанский веломагазин Cicloscabelo и команды Euskadi Basque Country-Murias и Fundacion Euskadi, которые тоже выступают на Orbea, поделились велосипедами.

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  1. Имя: Александр

    FETCH

    Сегодня, 18:07 | Регистрация: 21.01.2017

    ждём когда они "по дешёвке" всплывут в украине :)

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