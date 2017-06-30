VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Куин Симмонс и Антонио Тибери подписали контракт с командой Trek-Segafredo

Куинн Симмонс и Антонио Тибери: выиграли чемпионат мира - получили контракт в команде Мирового Тура

 

 

  18-летние Куинн Симмонс (Quinn Simmons) и Антонио Тибери (Antonio Tiberi), победители групповой и индивидуальной гонок чемпионата мира по велоспорту-2019, подписали двухлетний контракт с командой Trek-Segafredo.

 

Куин Симмонс и Антонио Тибери подписали контракт с командой Trek-Segafredo

 

  Итальянец Антонио Тибери, чемпион мира в индивидуальной гонке на время среди юниоров, следующий сезон проведёт в континентальной команде Colpack и придёт в команду Trek-Segafredo в 2021 году.

 

  А американский гонщик Куинн Симмонс, выигравший групповую гонку среди юниоров из одиночного отрыва  не будет выступать на континентальном уровне и уже с 18 лет станет гонщиком команды Мирового тура.

 

 

  Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Мы выискиваем молодые таланты, которые могли бы развиваться в нашей команде до высшего уровня. Последние несколько лет это является нашей философией. Мы следили за Симмонсом и Тибери ещё до чемпионата мира. В Йоркшире мы просто получили подтверждение их способностей.

 

  Куинн привлёк наше внимание, когда выиграл Гент-Вевельгем среди юниоров, затем он стал чемпионом своей страны в разделке, а в прошлом году стал чемпионом США в групповой гонке.  Он показал большой потенциал, выиграв теперь на чемпионате мира. Учитывая его молодой возраст, мы хотим дать ему возможность медленно развиваться. Мы не хотим торопить события, слишком давить на него. Но мы чувствуем, что сейчас он сможет справиться с однодневными гонками на высшем уровне.

 

  Убеждены, что бельгийские гонки, где он будет выступать под руководством команды и спортивных директоров, принесут большую пользу его развитию».

 

  Куинн Симмонс: «Я очень рад сделать шаг в Мировой тур с командой Trek-Segafredo. Они доказали, что могут развивать молодых гонщиков. Их история успеха на классиках делает команду лучшей для продолжения моего развития. В ближайшие два года я надеюсь как можно больше выучить, сделать большие шаги к моей цели – выиграть однажды Париж-Рубэ.  

 

  Групповая гонка чемпионата мира была моей последней гонкой в ранге юниора. Я хотел закончить её на высокой ноте. Думаю, титул чемпиона мира – большое достижение для всей сборной. В прошлый раз юниором из США, выигравшим на чемпионате мира, был Грег Лемонд».

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Куинн Симмонс Антонио Тибери Quinn Simmons Trek-Segafredo

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:22 | Регистрация: 30.06.2017

    Мы следили за Симмонсом и Тибери ещё до чемпионата мира. В Йоркшире мы просто получили подтверждение их способностей.======================================= Во, заливает!!!

    Вся жизнь это гонка.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

22 - 29 сентября 2019

Yorkshire 2019 UCI Road World Championships

ОПРОС

Какой Гран-тур понравился больше?

Комментарии

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (57)
    VeloVelo-Фото
    А 55-й задвинул всех, кроме пятидесятичетырех.
    Логично )
  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (57)
    VeloVelo-Фото

    Интересно, почему 2 гонщика из Сирии и 2 гонщика из Кувейта?
    Откуда такая квота?

  • Astanaforever
    Куин Симмонс и Антонио Тибери ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Мы следили за Симмонсом и Тибери ещё до чемпионата мира. В Йоркшире мы просто получили подтверждение их способностей.======================================= Во, заливает!!!
  • RVL
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (5)
    RVL-Фото

    что за бред ..рука лицо

  • Astanaforever
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Джузеппо хороший приплод велогонщиков дал. Давиде., Аллесио. Тоже а Астану заберут.
  • ROSt
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (5)
    ROSt-Фото

    Он самый !)

  • Astanaforever
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (5)
    Astanaforever-Фото
    А не сын ли Мартинелли со Астаны этот Аллесио?
  • Серафим
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (5)
    Серафим-Фото

     Как то мне эта гонка напомнила женские велогонки. Тут даже и говорить особенно не о чем. 

      Победа бородатенького юниора из США была неотвратима как рост курса доллара.

  • uran
    Ремко Эвенепул – серебряный пр ... (18)
    uran-Фото
    С коленями понятно, не совсем физиологично работает сустав. Все же сердце имеет запаса побольше, и внезапные смерти, вероятно, вызваны пороками.
    Да и случаев этих очень мало.
  • Shalam s Urala
    Роан Деннис – двукратный чемпи ... (9)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Student
    Думаю приход нового спортдира решит многие проблемы с Деннисом)
    согласен. но, если под Роана поменяют спортдира, - это уже и будет слегка то самое "Роан рулит"


    а может ещё в команде найдут более контактного спортдира под (теперь) 2-кратного. ну или возьмут и МакГи, которого Роан тут неслучайно упомянул, и собссно тренера РД. а ещё дадут на бмс наклейки мериды лепить.. в общем - чёт слишком фантастично выходит. с учётом максимально-стрёмного (для обеих сторон) демарша на Туре - просто никакущая вероятность

    если вернуться к МакГи - он не только соотечественник Денниса и его тренер по сборной, не только тренер (был) Р.Порта, но и тот самый чел, который не постеснялся заявить, что Великий и Ужасный (и вся компания) украли у него всю гранд-тур-карьеру. ни больше, ни меньше... ведь правда же?! - главное - пролог взять, а там в лидерской маечке должны как-то довезти, всего-ж 3 недели ехать то, пусть и по горкам

    это адский компот странных допущений, согласен )


    но напомните ещё преследователя (кроме его тёзки Уигинса), чтоб брал ГТ? британцу свезло - флеш-рояль - безвременье (на имена), супер-команда и "честный дурачёк за пиво", который сам мог всё прибрать. это не чтоб Фрум Фрумыча обидеть - просто так воспринимаю удачу Уигинса. при этом - не отказываю ему ни разу в том, что всё заслуженно и не случайно. достаточно вспомнить откровения с его деревянного Тура. искренность и глубина были огого

    может и у Роана ещё как-то получится? было-б .. мягко говоря, интересно )

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

26 сентября

Cyril Gautier (Vital Concept - BB Hotels)

Adrien Petit (Total Direct Energie)

Michael Matthews (Team Sunweb)

Nicolay Cherkasov (Gazprom - RusVelo)

Daniel Savini (Bardiani - CSF)

Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal)

27 сентября

Hugo Houle (Astana Pro Team)

Zakkari Dempster (Israel Cycling Academy)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4160
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3700
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3317
4 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3162
5 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2812
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2281
8 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2240
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 2226
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2157

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2019 (151)
Август 2019 (197)
Июль 2019 (192)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)