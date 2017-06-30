Куин Симмонс и Антонио Тибери подписали контракт с командой Trek-Segafredo

Куинн Симмонс и Антонио Тибери: выиграли чемпионат мира - получили контракт в команде Мирового Тура

18-летние Куинн Симмонс (Quinn Simmons) и Антонио Тибери (Antonio Tiberi), победители групповой и индивидуальной гонок чемпионата мира по велоспорту-2019, подписали двухлетний контракт с командой Trek-Segafredo.

Итальянец Антонио Тибери, чемпион мира в индивидуальной гонке на время среди юниоров, следующий сезон проведёт в континентальной команде Colpack и придёт в команду Trek-Segafredo в 2021 году.

А американский гонщик Куинн Симмонс, выигравший групповую гонку среди юниоров из одиночного отрыва не будет выступать на континентальном уровне и уже с 18 лет станет гонщиком команды Мирового тура.

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Мы выискиваем молодые таланты, которые могли бы развиваться в нашей команде до высшего уровня. Последние несколько лет это является нашей философией. Мы следили за Симмонсом и Тибери ещё до чемпионата мира. В Йоркшире мы просто получили подтверждение их способностей.

Куинн привлёк наше внимание, когда выиграл Гент-Вевельгем среди юниоров, затем он стал чемпионом своей страны в разделке, а в прошлом году стал чемпионом США в групповой гонке. Он показал большой потенциал, выиграв теперь на чемпионате мира. Учитывая его молодой возраст, мы хотим дать ему возможность медленно развиваться. Мы не хотим торопить события, слишком давить на него. Но мы чувствуем, что сейчас он сможет справиться с однодневными гонками на высшем уровне.

Убеждены, что бельгийские гонки, где он будет выступать под руководством команды и спортивных директоров, принесут большую пользу его развитию».

Куинн Симмонс: «Я очень рад сделать шаг в Мировой тур с командой Trek-Segafredo. Они доказали, что могут развивать молодых гонщиков. Их история успеха на классиках делает команду лучшей для продолжения моего развития. В ближайшие два года я надеюсь как можно больше выучить, сделать большие шаги к моей цели – выиграть однажды Париж-Рубэ.

Групповая гонка чемпионата мира была моей последней гонкой в ранге юниора. Я хотел закончить её на высокой ноте. Думаю, титул чемпиона мира – большое достижение для всей сборной. В прошлый раз юниором из США, выигравшим на чемпионате мира, был Грег Лемонд».