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Команда Trek-Segafredo завершила формирование состава на 2018 год

Подписанием контрактов с Цгабу Грмаем и Николой Кончи команда Trek-Segafredo завершила формирование состава на 2018 год

 

 

  Команда Trek-Segafredo завершила формирование состава на 2018 год подписанием контрактов с Цгабу Грмаем (Tsgabu Grmay) и Николой Кончи (Nicola Conci).

 

  26-летний эфиопский велогонщик Цгабу Грмай переходит в Trek-Segafredo из команды Bahrain-Merida. Являясь действующим чемпионом Эфиопии в индивидуальной гонке на время, он сочетает в себе качестве раздельщика  и горняка.

 

  20-летний итальянский велогонщик Никола Кончи с августа этого года стал стажёром Trek-Segafredo и в этой команде начнёт свою карьеру в профессионалах, подписав двухлетний контракт. Никола Кончи вошёл в топ-10 общего зачёта в андеровской версии Джиро д’Италия, где также занял 2-е  место в молодёжной классификации, одержал две победы на итальянских однодневных гонках для андеров.

 

 

 

  Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: “Подписанием Цгабу Грмая и Николы Кончи мы завершили формирование состава команды на следующий год. Могу сказать, что горжусь тем, какую команду мы собрали. У нас 28 гонщиков, представляющих 18 стран мира. Объединив силы и способности каждого, мы сможем зажигать на гонках в течение всего сезона.

 

  За прошлые годы Цгабу показал, что является приличным раздельщиком и горняком. Более того, его результаты показывают, что он часто выступает лучше во второй части многодневных гонок. Он отлично восстанавливается  после долгого приложения усилий, что позволит ему помогать нашим генеральщикам.

 

  За успехами Николы мы следили вместе с тренировочным Центром Мапеи, он работал по программе развития молодых гонщиков. Летом он присоединился к нам в тренировочном лагере. На основе результатов его тестов, которые он проходил как в лаборатории, так и в полевых условиях, мы решили дать ему шанс стать стажёром нашей команды на нескольких велогонках второй части сезона. Он доказал, что мы не ошиблись в нём, наоборот, он показал, что сможет выступать в профессиональном пелотоне. Мы видим его потенциал, хотим дать ему возможность расти и развиваться в нашей команде».

 

 

  Цгабу Грмай: «Я очень рад перейти в команду Trek-Segafredo, которую всегда выделял  за их профессионализм в том, как они руководят спортсменами своей команды. Я уверен, что смогу продолжить развиваться как гонщик в наилучших условиях.

 

  Мне очень нравятся многодневные велогонки, потому что они подходят мне больше однодневных. Моя мечта - однажды выиграть этап на одной из гонок. Но я буду двигаться постепенно. Хочу продолжать учиться и совершенствоваться, отдам все силы работе, и, кто знает, возможно, достигну своей цели. Я с честь буду носить майку моей команды и моей страны. Я был первым эфиопским велогонщиком, ставшим профессионалом, и чувствую поддержку всей страны, что даёт мне силы двигаться дальше».

 

  Никола Кончи: «Стать профессионалом – мечта любого молодого гонщика, а выступать в одной из самых крупных команд мира – это вообще потрясающе. Надеюсь хорошо выступать в следующие годы и помогать команде, как делал на Туре Дании, где выиграл Мадс Педерсен. Это был удивительный для меня опыт.

 

  Я бы описал себя как горняка – универсала. Чувствую себя лучше всего там, где на дистанции достаточно подъёмов. Арденны – моя любимая территория, Льеж – самая любимая классика. Если однажды я смогу выиграть там, то буду очень счастлив. Но, конечно, будучи итальянцем, я также люблю Джиро д’Италия и гонки, которые проходят в Трентино, где я родился и вырос».

 

 

 

Состав команды Trek-Segafredo на 2018 год:

 

 

Продолжают работать: Эуженио Алафачи (Eugenio Alafaci), Фумиюки Беппу (Fumiyuki Beppu), Жульен Бернар (Julien Bernard), Маттиас Брэндле (Matthias Brändle), Марко Коледан (Marco Coledan), Грегори Дэниэл (Gregory Daniel), Джон Дегенкольб (John Degenkolb), Лоран Дидье (Laurent Didier), Фабио Феллине (Fabio Felline), Михаэль Гогль (Michael Gogl), Рубен Геррейро (Ruben Guerreiro), Маркель Ирисар (Markel Irizar), Кун де Корт (Koen de Kort), Бауке Моллема (Bauke Mollema), Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo), Харлинсон Пантано (Jarlinson Pantano), Мадс Педерсен (Mads Pedersen), Бой ван Поппель (Boy van Poppel), Грегори Раст (Gregory Rast), Кьель Рейнен (Kiel Reijnen), Питер Стетина (Peter Stetina), Яспер Стейвен (Jasper Stuyven).

 

  Пришли: Джанлука Брамбилла (Gianluca Brambilla),  Никола Кончи, Цгабу Грмай, Никлас Эг (Niklas Eg), Том Скуйиньш (Toms Skujins), Алекс Фрейм (Alex Frame), Райан Маллен (Ryan Mullen).

 

Ушли: Альберто Контадор, Андре Кардозо (André Cardoso), Эдвард Тёнс (Edward Theuns), Хесус Эрнандес (Jesús Hernández), Аймар Субельдия (Haimar Zubeldia).

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Теги к статье: Trek-Segafredo

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Комментарии

  • sixpack
    Piccolo Giro di Lombardia-2017 (4)
    sixpack-Фото
    почему обязательно Эмиратов?

    (рфзмечтался) через пяток годков Сиваков побеждает на Джиро, Рябушенко на Ломбардии....
  • sixpack
    Трансферные новости пелотона-2 ... (72)
    sixpack-Фото
    приглашения нужны не только на Вуэльту, а и на любую гонку WT. Так что если у команды есть амбиции, разворачиваться надо прямо с весны. А вдруг?

    а Юрий сейчас уже с визой и уже без работы? В этом году он выиграл ажно 5 колец Москвы...
  • RVL
    Piccolo Giro di Lombardia-2017 (4)
    RVL-Фото

    вот так бы в майке Эмиратов!!!

    успехов!

  • RVL
    Луис Леон Санчес побеждает в п ... (2)
    RVL-Фото

    я ждал его на ЧМ, примерно в таком же стиле. уж очень давно ничего не было. но вот хоть тут!

  • EL-Fenomeno
    Тур Алматы-2017: Фотоотчет Але ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Тотал доминанс оф тим Астана, что наверное и надо было всем (от руководства и начальства гонки до рядовых болел)

    Цитата: Shalam s Urala
    девченки-целовашки такие цыпы)))

    на Вуэльту их

  • velodoctor
    Трансферные новости пелотона-2 ... (72)
    velodoctor-Фото

    Кстати на Вуэльту в каких числах приглашение дают, может поэтому Матвей сказал что хочет с самого начала сезона результаты показывать.

  • Cristal
    Тур Алматы-2017: Фотоотчет Але ... (9)
    Cristal-Фото
    И это печально (
  • velodoctor
    Трансферные новости пелотона-2 ... (72)
    velodoctor-Фото

    Они еще Жозе Мендеша из боры подписали, надо посмотреть какой в итоге состав будет а потом рассуждать куда их могут пригласить. Но в 1 год сразу приглашение получить конечно маловероятно. Но хотелось бы. drinks

    Может Трофимова подпишут, который судя по твиттеру целый год не мог визу получить. biggrin

  • ktilp-12
    Тур Алматы-2017: Фотоотчет Але ... (9)
    ktilp-12-Фото

     Спасибо за фоторепортаж.

  • Earl57
    Тур Алматы-2017: Фотоотчет Але ... (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: Cristal
    У каждого болельщика в руках смартфон/фотоаппарат не самые последние в своей ценовой линейки .... хорошо живёт молодежь Аты ))

    Если бы... Большая часть этих студентов бедны как церковные мыши. Ни кола, ни двора, мотаются по съемным квартирам, недоедают, экономят каждую теньгушку. Кредит на кредите кредитом погоняет, причем у всей, как правило, многочисленной семьи. Но телефон как у друзей и знакомых - это святое! Это важный элемент престижа! Неважно, что за душой ни гроша - главное выглядеть не хуже других. 

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