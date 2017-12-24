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Кенни Элиссонд переходит в команду Trek-Segafredo

Кенни Элиссонд, Хуан-Педро Лопес, Михель Рис и Чарли Куотермен – новые гонщики команды Trek-Segafredo

 

 

  28-летний французский велогонщик Кенни Элиссонд (Kenny Elissonde) подписал двухлетний контракт с командой Trek-Segafredo. Он начал карьеру в 2012 в команде FDJ, последние четыре года выступал в британской команде Sky/Ineos. За это время он принял участие в семи Гран-турах (Джиро д’Италия и Вуэльта Испании), выиграл этап испанского Гран-тура, но ни разу не выступал на Тур де Франс.   

 

  В 2020 году в команде Trek-Segafredo начнут карьеру профессионального велогонщика 22-летний испанец Хуан-Педро Лопес (Juan Pedro Lopez), 21-летний гонщик из Люксембурга Михель Рис (Michel Ries) ,которые переходят из континентальной команды Polartec-Kometa, а также 21-летний британец Чарли Куотермен (Charlie Quarterman). Михель Рис был стажёром команды в 2018 году, а Хуан-Педро Лопес и Чарли Куотермен  - являются стажёрами Trek-Segafredo с августа этого года.

 

 

 

  Кенни Элиссонд: «Я очень счастлив стать гонщиком Trek-Segafredo в следующем году. В исчерпывающей беседе Лука Гуэрчилена (генеральным менеджером команды) сразу убедил меня присоединиться к проекту. Я уже с нетерпением жду начала работы с новыми людьми, тому, что узнаю много нового. В следующие два года надеюсь вернуться к моему атакующему стилю ведения гонки, а также буду делать всё возможное для лидеров команды».

 

 

 

  Лука Гуэрчилена: «Мы следили за Кенни какое-то время и выбрали верный момент для заключения с ним контракта. Он крепкий горняк,  доказал, что является командным игроком. Мы считаем, что он будет великолепным помощником наших генеральщиков  на горных этапах, он как раз тот гонщик, который нам нужен. Я рад, что он будет в нашей команде. 

 

  Мы очень гордимся, что подписали контракт с двумя гонщиками из нашей континентальной команды Kometa. В прошлом году Микель Рис был нашим стажёром, мы убедились в его способностях, но решили дать ему ещё один год на континентальном уровне для развития. Учитывая его результаты и прогресс (2-й на двух этапах Тура де л’Авенир, 7-й в общем зачёте Тура де л’Авенир), это был правильный ход. Мы считаем, что сейчас он готов сделать шаг в Мировой тур.

 

 

 

 

 

 

  За Хуаном-Педро Лопесом мы следили с тех пор, как он присоединился к команде Kometa. В первой половине сезона он показал очень стабильную серию результатов, и мы решили дать ему шанс проявить себя в качестве стажёра. Он успешно справился на Туре Юты, после чего мы предложили ему двухлетний контракт.

 

Они оба сильные горняки, мы верим, что в долгосрочной перспективе они смогут развиться в претендентов на генеральную классификацию, мы во всём будем им помогать».

 

  Чарли Куотермен – чемпион Великобритании в разделке среди андеров, подписал с командой Trek-Segafredo двухлетний контракт: «Я невероятно горд и рад объявить ,что следующие два года буду выступать в команде Trek-Segafredo , а также проеду в составе команды несколько гонок в этом 2019 году. Для меня это огромная честь, не могу поверить, если честно».

 

 

 

 

 

 

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Теги к статье: Кенни Элиссонд Kenny Elissonde Trek-Segafredo

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 22:51 | Регистрация: 24.12.2017

    Элисон хороший гонщик, поразил меня на вале д'Аосте. Но сразу перешёл в про ,будучи молодым , пока был в Фдж отмечался интересными атаками но в Скай как бы потерялся и это ему повезло что не ездил Тур.

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Кенни Элиссонд переходит в ком ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Элисон хороший гонщик, поразил меня на вале д'Аосте. Но сразу перешёл в про ,будучи молодым , пока был в Фдж отмечался интересными атаками но в Скай как бы потерялся и это ему повезло что не ездил Тур.
  • velodoctor
    Павел Сиваков: "Участие в Тур ... (2)
    velodoctor-Фото

    Хотелось бы Павла на Фландрии увидеть. 

  • s75
    Гран-при Монреаля-2019. Резуль ... (10)
    s75-Фото

    Очередное и давно ставшее привычным фиаско DS Кнавена. Квято решил не ехать ЧМ, Томас близок к такому же решению. Мрак.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (48)
    s75-Фото

    Сегодня во вторник Ваутер Пулс обещал сообщить миру кое-какие новости относительно своего ближайшего профессионального будущего. Ждём-с.

  • s75
    Эусебио Унсуэ о выступлении ко ... (6)
    s75-Фото

    На Вуэльте Солер был помощником даже без права выиграть "свой" этап (все всё хорошо помнят), и всё равно в десятке. Во многом благодаря ему, Мовистар в очередной раз забрал командный зачет. Посмотрите на его сезон, почти на всех гонках ехал при Кинтане. Год-два назад Солера очень-очень хотели видеть в одной всеми_нелюбимой_команде, и это говорит о его уровне, как гонщика.

  • Cha
    Примож Роглич – победитель Вуэ ... (17)
    Cha-Фото

    Роглич - Атос, Мохорич - Арамис и Погачар -Д'Артаньян. (Портосу не место в этом виде спорта к сожалению, разве что в техничке). Теперь от трёх словенских мушкетёров на ЧМ жду сюрпризов.

  • Cha
    Павел Сиваков: "Участие в Тур ... (2)
    Cha-Фото
    Все правильно. На верном пути. В хороших руках. Жаль тесновато в команде средь генералов на многодневки, с другой стороны здоровая внутрикомандная конкуренция порой мотивирует лучше GC.
  • Lucky
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (55)
    Lucky-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Я согласен с вами. Но...почему тогда не обсуждают и не топят в грязь другие команды. А их предостаточно..целых 17. Вот где раздолье мыслей и мокрых фантазий какие они топовые и бездарные. Вперед " гонщики" " студенты" "SSS " ;вам предоставляется такое количество мишеней чтобы вы наслаждаясь выпустили свои отравленные стрелы с ядом критики. ..Но им они не интересны..никакого креатива. никакого рейтинга скандала.Им нужна Астана и только Астана, которая спать..дышать не дает спокойна на этих страницах. Причина? ; Причина банальна. Зависть. Зависть чужого успеха. И просто своя несостоятельность.
    Да нет ни какой зависти, кому завидовать, простомэну?. Есть ответная реакция на оголтелый фанатизм граничищей с безумием т.н. "болельщиков" Астаны, для которых как раз плюнуть назвать оппонента собакой только за то, что он имеет свою точку зрения. Не ищите конспирологических версий, просто уже вы достали со своим фанатизмом т.н. «болельщики» Астаны

  • Гонщик
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (55)
    Гонщик-Фото

    Болелы других команд скромно молчат , не понтуются и не хамят в отличии от тебя , не знаю какое ты можешь иметь отношение к этой команде , может велы моешь , но я не доверил бы , вся мнимая сила команды закончилась с сокращением финансирования , поэтому можешь и дальше надувать щёки сколько угодно , колумбийский фанат .

  • veloster
    Эусебио Унсуэ о выступлении ко ... (6)
    veloster-Фото

    Мы увидели, что Марк отлично готов к тому, чтобы в ближайшем будущем бороться за генеральную классификацию против сильнейших соперников на Гран-турах.

     

    Не знаю. Лично у меня что-то большие сомнения на этот счет. В этом году Солер, которому в прошлом году выдавали столько авансов (новый Контадор), по сути, не показал ни одного результата, даже на недельках.

    Насколько я помню, заявлялось, что Солер будет одним из четырех капитанов? И что? В десятку Вуэльты заехал? 20 минут от третьего места и подиума... Хуже К.Ф.Хагена 

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4160
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3700
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3317
4 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3162
5 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2812
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2281
8 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2240
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 2226
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2157

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