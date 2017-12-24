Кенни Элиссонд переходит в команду Trek-Segafredo

Кенни Элиссонд, Хуан-Педро Лопес, Михель Рис и Чарли Куотермен – новые гонщики команды Trek-Segafredo

28-летний французский велогонщик Кенни Элиссонд (Kenny Elissonde) подписал двухлетний контракт с командой Trek-Segafredo. Он начал карьеру в 2012 в команде FDJ, последние четыре года выступал в британской команде Sky/Ineos. За это время он принял участие в семи Гран-турах (Джиро д’Италия и Вуэльта Испании), выиграл этап испанского Гран-тура, но ни разу не выступал на Тур де Франс.

В 2020 году в команде Trek-Segafredo начнут карьеру профессионального велогонщика 22-летний испанец Хуан-Педро Лопес (Juan Pedro Lopez), 21-летний гонщик из Люксембурга Михель Рис (Michel Ries) ,которые переходят из континентальной команды Polartec-Kometa, а также 21-летний британец Чарли Куотермен (Charlie Quarterman). Михель Рис был стажёром команды в 2018 году, а Хуан-Педро Лопес и Чарли Куотермен - являются стажёрами Trek-Segafredo с августа этого года.

Кенни Элиссонд: «Я очень счастлив стать гонщиком Trek-Segafredo в следующем году. В исчерпывающей беседе Лука Гуэрчилена (генеральным менеджером команды) сразу убедил меня присоединиться к проекту. Я уже с нетерпением жду начала работы с новыми людьми, тому, что узнаю много нового. В следующие два года надеюсь вернуться к моему атакующему стилю ведения гонки, а также буду делать всё возможное для лидеров команды».

Лука Гуэрчилена: «Мы следили за Кенни какое-то время и выбрали верный момент для заключения с ним контракта. Он крепкий горняк, доказал, что является командным игроком. Мы считаем, что он будет великолепным помощником наших генеральщиков на горных этапах, он как раз тот гонщик, который нам нужен. Я рад, что он будет в нашей команде.

Мы очень гордимся, что подписали контракт с двумя гонщиками из нашей континентальной команды Kometa. В прошлом году Микель Рис был нашим стажёром, мы убедились в его способностях, но решили дать ему ещё один год на континентальном уровне для развития. Учитывая его результаты и прогресс (2-й на двух этапах Тура де л’Авенир, 7-й в общем зачёте Тура де л’Авенир), это был правильный ход. Мы считаем, что сейчас он готов сделать шаг в Мировой тур.

За Хуаном-Педро Лопесом мы следили с тех пор, как он присоединился к команде Kometa. В первой половине сезона он показал очень стабильную серию результатов, и мы решили дать ему шанс проявить себя в качестве стажёра. Он успешно справился на Туре Юты, после чего мы предложили ему двухлетний контракт.

Они оба сильные горняки, мы верим, что в долгосрочной перспективе они смогут развиться в претендентов на генеральную классификацию, мы во всём будем им помогать».

Чарли Куотермен – чемпион Великобритании в разделке среди андеров, подписал с командой Trek-Segafredo двухлетний контракт: «Я невероятно горд и рад объявить ,что следующие два года буду выступать в команде Trek-Segafredo , а также проеду в составе команды несколько гонок в этом 2019 году. Для меня это огромная честь, не могу поверить, если честно».