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Томс Скуйиньш переходит в команду Trek-Segafredo

Томс Скуйиньш подписал двухлетний контракт с командой Trek-Segafredo

 

 

  26-летний латвийский велогонщик Томс Скуйиньш (Toms Skujiņš) подписал двухлетний контракт с командой Trek-Segafredo, куда переходит после трёх лет работы в команде Cannondale. За свою карьеру Томс Скуйиньш одержал три победы – две на этапах Тура Калифорнии, третью взял в этом сезоне, выиграв этап итальянской велогонки «Неделя Коппи и Бартали».

 

 

  Томс Скуйиньш: «Я в восторге, что присоединюсь к команде Trek-Segafredo, потому что это великолепная команда. Сразу после моего первого разговора с Лукой Гуэрчиленой и спортивными директорами Trek-Segafredo я сразу почувствовал, что эта команд для меня – лучший выбор. Было великолепно услышать о планах команды в целом, я хочу сделать всё от меня зависящее, чтобы внести свой вклад. Буду выступать, как в прошлые годы, делать гонку интересной. И  кто знает? Я смогу преподнести сюрпризы».

 

  Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Мы следили за выступлениями Томса  Скуйиньша, потому что нам нравится его способ ведения гонки. Он не боится выкладываться и ехать мощно. Томс -  очень целеустремлённый парень. Я уверен, что с таким отношением к работе, а также благодаря своему таланту велогонщика он сможет далеко пойти. Он очень сильный универсал, который сможет помогать команде в разных обстоятельствах. Томс будет великолепно дополнять нашу команду».

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Теги к статье: Томс Скуйиньш Toms Skujins Trek-Segafredo

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Комментарии

  • close2you
    Тур Алматы. Этап 1. Сольная по ... (2)
    close2you-Фото
    Пурсаиди там надо будет ловить
  • marketbk
    Giro dell’Emilia-2017 (8)
    marketbk-Фото
    Я думаю надо бы послушать слова Нибали на этот счет)))
    Как думаете Висконти подъежал к Нибали на Джиро и Вуэльте? Спрашивал его мнения на счет своих "беспонтовых" отъездов в отрыв?
  • Earl57
    Giro dell’Emilia-2017 (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: segun70
    похоже Висконти случайно Ниболевскую победу отжал)),судя по тому как Отар М. тактику Бахрейна описал.)))

    Ну почему случайно? Висконти сам рассказал в интервью, что перед тем как атаковать, подъехал к Нибали и спросил его мнение на этот счет. Нибали одобрил атаку Висконти и потом еще вместе с Пелицотти блокировал все попытки догнать.

  • EL-Fenomeno
    Giro dell’Emilia-2017 (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Клёвая наверное гонка была ибо я только концовку захватил и хорошо что Еврик показывал. БМ командовали парадом во главе с Нибали. Думаю мог всё-таки Винчецо взять эту победу у уставшего под конец Висконти, но всё же итальянец итальянцу друг (и это важно)
    Эль Чавито конечно приложился страшновато "шлёпнулся" головой об асфальт на скоростном повороте да ещё и в холм на скольжении ввалился - дай Бог здоровья колумбийцу (благо сезон уже для него закончен)

  • segun70
    Giro dell’Emilia-2017 (8)
    segun70-Фото

    похоже Висконти случайно Ниболевскую победу отжал)),судя по тому как Отар М. тактику Бахрейна описал.)))

  • Hammill
    Giro dell’Emilia-2017 (8)
    Hammill-Фото

    Образцовая гонка в исполнении Бахрейн-М. Надеюсь, Ченцо и Ломбардия в этом году вновь подружатся, а вообще уже далеко не первый раз за сезон ловлю себя на мысли, что Пеллицо - нереально крутой мужик, учитывая его возраст.-)

  • DV
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (41)
    DV-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Нужно учитывать не только доходы, но и расходы.
    Ведь прибыль (убыток) - это доходы минус расходы.

    с прибылью в АПЛ тоже полный порядок

  • Earl57
    Giro dell’Emilia-2017 (8)
    Earl57-Фото

    Висконти едва сдерживал слезы после финиша, сказал, что испытал громадное облегчение, что наконец одержал победу, о которой так мечтал.

    Весь сезон ведь бился как рыба об лед.

    А Чавеса увезли в больницу делать рентген. По слухам подозрение на перелом клюцицы.

  • archi
    Тур Алматы-2017. Этап 1 (12)
    archi-Фото

    Цитата: Student
    Много шума из-за первенства водокачки)
    Опять ты за свое? Все ни как не можешь угомониться 

  • Крайний
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (41)
    Крайний-Фото

    Ростовое изображение футболера выкупившего свой контракт за 200 миллионов евро, стоит у нас в каждом магазине сети Магнит.

    До этого события, я ничего о нем не знал. И сейчас знаю только то, что он разорвал свой контракт с командой таким способом, чтобы уйти в другую.

     

    Я бы предпочел чтобы там стояло изображение Фрума (не люблю, но уважать есть за что).

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