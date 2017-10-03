Томс Скуйиньш переходит в команду Trek-Segafredo

Томс Скуйиньш подписал двухлетний контракт с командой Trek-Segafredo

26-летний латвийский велогонщик Томс Скуйиньш (Toms Skujiņš) подписал двухлетний контракт с командой Trek-Segafredo, куда переходит после трёх лет работы в команде Cannondale. За свою карьеру Томс Скуйиньш одержал три победы – две на этапах Тура Калифорнии, третью взял в этом сезоне, выиграв этап итальянской велогонки «Неделя Коппи и Бартали».

Томс Скуйиньш: «Я в восторге, что присоединюсь к команде Trek-Segafredo, потому что это великолепная команда. Сразу после моего первого разговора с Лукой Гуэрчиленой и спортивными директорами Trek-Segafredo я сразу почувствовал, что эта команд для меня – лучший выбор. Было великолепно услышать о планах команды в целом, я хочу сделать всё от меня зависящее, чтобы внести свой вклад. Буду выступать, как в прошлые годы, делать гонку интересной. И кто знает? Я смогу преподнести сюрпризы».

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Мы следили за выступлениями Томса Скуйиньша, потому что нам нравится его способ ведения гонки. Он не боится выкладываться и ехать мощно. Томс - очень целеустремлённый парень. Я уверен, что с таким отношением к работе, а также благодаря своему таланту велогонщика он сможет далеко пойти. Он очень сильный универсал, который сможет помогать команде в разных обстоятельствах. Томс будет великолепно дополнять нашу команду».