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Винченцо Нибали подтвердил переход в команду Trek-Segafredo

Винченцо Нибали подписал двухлетний контракт с командой Trek-Segafredo

 

 

  34-летний итальянский гонщик Винченцо Нибали подтвердил, что c 2020 года будет выступать в команде Trek-Segafredo, с которой подписал двухлетний контракт. Вместе с Винченцо Нибали в Trek-Segafredo переходит и его брат, 26-летний Антонио.

 

 

Команда Bahrain-Merida, в которой Винченцо Нибали выступал последние три года, поблагодарила итальянского гонщика за его работу.

 

Винченцо Нибали подтвердил переход в команду Trek-Segafredo

 

  В пресс-релизе команды Bahrain-Merida говорится: «Команда благодарна за три успешных года сотрудничества с одним из величайших велогонщиков современности Винченцо Нибали. «Акула» представлял цвета команды Bahrain-Merida на трёх подиумах Гран-туров, достиг других выдающихся результатов с поддержкой команды, а также благодаря техническому мастерству мирового класса.

 

  Винченцо является одним из семи велогонщиков в истории, одержавшим победы на всех трёх Гран-турах, а также он стал первым гонщиком, подписавшим контракт с командой Bahrain-Merida. В дебютный для команды сезон 2017 года «Акула» поднялся на подиум двух Гран-туров – Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, второй раз на подиум Джиро д’Италия он поднялся красно-сине-золотых цветах команды в этом году. Вместе с ним мы достигли великолепных результатов, включая великолепную победу на легендарной классике Милан-Сан-Ремо, а также потрясающую победу на классике Ломбардия, и совсем недавно – победу на бросающих вызов склонах подъёма Валь Торанс на 20-м этапе Тур де Франс-2019.

 

  Все члены нашей команды и гонщики считают честью работу с таким великим талантом. Винченцо – один из первых поверил в Bahrain-Merida. Мы желаем ему всего самого лучшего, удачи во всех его будущих начинаниях как на велосипеде, так и вне его».

 

 

  Винченцо Нибали: «Я следую зову сердца. Команду Trek-Segafredo я выбрал, зная, что их проект очень серьёзный и конкурентоспособный. Меня  мотивирует, что компании Trek и Segafredo, а также другие спонсоры во мне очень уверены. Я счастлив продолжить карьеру в Trek-Segafredo, с нетерпением жду 2020 года».

 

  Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Винченцо – великий чемпион, и когда в команде есть такой гонщик, это даёт возможность его товарищам по команде перенимать его опыт, превосходить себя. Мы очень рады, что в следующем году он будет выступать с нами, уверены, что он снова будет бороться за генеральную классификацию на Гран-турах.

 

  Антонио, младший брат Винченцо, которому 26 лет, тоже присоединится к нашей команде. Он стабильный гонщик, которому есть куда прогрессировать. Мы надеемся увидеть, как он в ближайшие годы станет сильным помощником».

 

  Антонио Нибали: «Я рад присоединиться к команде Trek-Segafredo в следующем году. Я очень хорошо знаком с Джулио Чикконе, вообще-то, он мой близкий друг. Он рассказал мне о прекрасной атмосфере в команде, о профессионализме тех, кто в ней работает. Поэтому я с нетерпением жду, когда со всеми познакомлюсь и продолжу карьеру в этой команде. Также важно, что я остаюсь рядом с братом, буду помогать ему следующие два года. Я буду отдавать все силы, помогая ему и другим лидерам команды добиваться высоких результатов на крупнейших гонках календаря. Надеюсь, и сам смогу показать результаты».

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Trek-Segafredo

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Комментарии

  • Серафим
    Энрик Мас подписал контракт с ... (5)
    Серафим-Фото

     Очень вовремя, в Мувистар  открытые вакансии, а для ДК-С он скорее балласт. В Мувистар закончилась, наконец эпопея с многоголовыми капитанами. Потенциал то очень неплохой, попробует ездить не сам-на-сам, а с помощью команды. 

      Даже с точки зрения психологии должно придать дополнительные силы.

  • tim147
    Энрик Мас подписал контракт с ... (5)
    tim147-Фото

    Очень весомое приобретение для Мувистар, да и для Маса целенаправленное перемещение в команду, которая в отличие от Квикстеп изначально ориентирована на борьбу за генерал на гранд-турах. В горах парень держится достойно при вполне горных параметрах - 177 см, 60-61 кг, при этом разделка у него гораздо качественнее, чем у ушедших Ланды и Кинтаны -- в частности, был 6-м на Вуэльте-2018 и 9-м на ТдФ-2019. К тому же он по-хорошему амбициозен - помнится когда его назвали вторым Контадором, он заявил - нет,  хочу быть первым Энрик Масом! В добрый путь!  

  • VeloVelo
    Поездка на Тур де Франс-2019. ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Роман, хорошо у вас получается! Жду продолжения )

  • Zhanzhak
    Трансферные новости пелотона-2 ... (62)
    Zhanzhak-Фото

    Это трансферное новости за 2018 год. Или так задумано? 

  • motte
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (5)
    motte-Фото
    Меркс хитро улыбнулся, я думаю:)
  • motte
    Энрик Мас подписал контракт с ... (5)
    motte-Фото
    Я,думаю, что психотип мувиков далек от тома...не том от них, а они от него...может ошибаюсь, но это моё мнение.
  • SportSpirit
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (5)
    SportSpirit-Фото
    Шикарная форма у Ремко в начале августа! Запасаемся попкорном и смотрим, что будет дальше)
  • Student
    Энрик Мас подписал контракт с ... (5)
    Student-Фото
    Вот это поворот)
  • Arciv
    Энрик Мас подписал контракт с ... (5)
    Arciv-Фото
    А какие вообще слухи сейчас с Мувистар? От них уходят все лидеры + на год старше станет Алехандро. Тому же Думолану сюда идеально на капитанство,если в Юмбо не перейдёт
  • Murat
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (3)
    Murat-Фото
    Что то Ребята из Россий слабо выступили

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