Винченцо Нибали подтвердил переход в команду Trek-Segafredo

Винченцо Нибали подписал двухлетний контракт с командой Trek-Segafredo

34-летний итальянский гонщик Винченцо Нибали подтвердил, что c 2020 года будет выступать в команде Trek-Segafredo, с которой подписал двухлетний контракт. Вместе с Винченцо Нибали в Trek-Segafredo переходит и его брат, 26-летний Антонио.

Команда Bahrain-Merida, в которой Винченцо Нибали выступал последние три года, поблагодарила итальянского гонщика за его работу.

В пресс-релизе команды Bahrain-Merida говорится: «Команда благодарна за три успешных года сотрудничества с одним из величайших велогонщиков современности Винченцо Нибали. «Акула» представлял цвета команды Bahrain-Merida на трёх подиумах Гран-туров, достиг других выдающихся результатов с поддержкой команды, а также благодаря техническому мастерству мирового класса.

Винченцо является одним из семи велогонщиков в истории, одержавшим победы на всех трёх Гран-турах, а также он стал первым гонщиком, подписавшим контракт с командой Bahrain-Merida. В дебютный для команды сезон 2017 года «Акула» поднялся на подиум двух Гран-туров – Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, второй раз на подиум Джиро д’Италия он поднялся красно-сине-золотых цветах команды в этом году. Вместе с ним мы достигли великолепных результатов, включая великолепную победу на легендарной классике Милан-Сан-Ремо, а также потрясающую победу на классике Ломбардия, и совсем недавно – победу на бросающих вызов склонах подъёма Валь Торанс на 20-м этапе Тур де Франс-2019.

Все члены нашей команды и гонщики считают честью работу с таким великим талантом. Винченцо – один из первых поверил в Bahrain-Merida. Мы желаем ему всего самого лучшего, удачи во всех его будущих начинаниях как на велосипеде, так и вне его».

Винченцо Нибали: «Я следую зову сердца. Команду Trek-Segafredo я выбрал, зная, что их проект очень серьёзный и конкурентоспособный. Меня мотивирует, что компании Trek и Segafredo, а также другие спонсоры во мне очень уверены. Я счастлив продолжить карьеру в Trek-Segafredo, с нетерпением жду 2020 года».

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Винченцо – великий чемпион, и когда в команде есть такой гонщик, это даёт возможность его товарищам по команде перенимать его опыт, превосходить себя. Мы очень рады, что в следующем году он будет выступать с нами, уверены, что он снова будет бороться за генеральную классификацию на Гран-турах.

Антонио, младший брат Винченцо, которому 26 лет, тоже присоединится к нашей команде. Он стабильный гонщик, которому есть куда прогрессировать. Мы надеемся увидеть, как он в ближайшие годы станет сильным помощником».

Антонио Нибали: «Я рад присоединиться к команде Trek-Segafredo в следующем году. Я очень хорошо знаком с Джулио Чикконе, вообще-то, он мой близкий друг. Он рассказал мне о прекрасной атмосфере в команде, о профессионализме тех, кто в ней работает. Поэтому я с нетерпением жду, когда со всеми познакомлюсь и продолжу карьеру в этой команде. Также важно, что я остаюсь рядом с братом, буду помогать ему следующие два года. Я буду отдавать все силы, помогая ему и другим лидерам команды добиваться высоких результатов на крупнейших гонках календаря. Надеюсь, и сам смогу показать результаты».