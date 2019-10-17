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Менеджер бывшей велокоманды Ваута ван Арта требует 1 миллион евро компенсации за разрыв контракта

Компенсацию за разрыв контракта требует от Ваута ван Арта менеджер его бывшей команды Veranda's Willems-Crelan

 

 

  От 25-летнего бельгийского гонщика Ваута ван Арта (Wout van Aert), который в этом году начал выступать в команде Jumbo-Visma, менеджер его бывшей команды Veranda's Willems-Crelan Ник Нюйенс (Nick Nuyens) потребовал выплаты компенсации в 1 миллион 110 000 тысяч евро за разрыв контракта в 2018 году. Об этом сообщило издание Het Nieuwsblad. Суд должен решить, были ли у Ваута ван Арта основания для разрыва контракта. Ожидается, что вердикт по этому делу будет вынесен 26 ноября.

 

  Контракт проконтинентальной команды Veranda's Willems-Crelan с Ваутом ван Артом действовал до конца 2019 года, но бельгийский гонщик заявил, что не был поставлен в известность о слиянии команды Veranda's Willems-Crelan с Roompot-Nederlandse Loterij, и перешёл в команду Jumbo-Visma на год раньше. Он начал выступать в Jumbo-Visma с марта 2019 года и принёс команде четыре победы, в том числе на этапе Тур де Франс-2019.

 

  Сейчас Ваут ван Арт восстанавливается после серьёзной травмы, полученной в результате падения во время разделки на 13-м этапе Тур де Франс-2019.

 

 

  Ваут ван Арт: «Сумма, которую потребовали выплатить, совершенно непропорциональна. Было бы очень странно, если бы мне пришлось платить такую сумму. Надо ждать вердикт суда.

 

 В данный момент дело не в деньгах, на первом месте моя карьера. Когда я не ответил на их предложение о контракте, оказался в ситуации, в которой быть не хотел. Меня поместили в совершенно новую команду, которую я никогда не выбирал. Мне это совсем не понравилось, но меня не слушали.

 

 О слиянии мне сказали за пять минут до выхода официального пресс-релиза. Трудно поверить, что так можно обращаться с работающим по контракту в 21 веке.

 

Всё привело к потере доверия. У нас не оставалось другого варианта, потому что мы не смогли найти решение, которое устроило бы обе стороны».

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Теги к статье: Ваут Ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma

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Комментарии

  • SportSpirit
    Патрик Лефевр: "Bora-hansgroh ... (2)
    SportSpirit-Фото
    Нравится Bora, нравится Беннет. Не нравится их конфликт. Почему не отпускают? Хотят и в 2020 закрыть все 3 ГТ, снова оставив Сэма без Тура. Ну а Лефевр неповторим в лаконичности своих высказываний.
  • uran
    Василий Кириенко продлил контр ... (3)
    uran-Фото
    За столько лет думаю уже приличный капитал есть. И, на сколько мне известно, полагается ему стипендия как МСМК и ЧМ. Будет на пенсии в Речице детишек в ДЮСШ велоспорту учить. Он и сейчас помогает.
  • surninden
    Василий Кириенко продлил контр ... (3)
    surninden-Фото
    Большая и очень приятная неожиданность. Учитывая его результаты в этом году, думал, что контракт не продлят. Однако, к счастью, всё наоборот. Будет приятно видеть Васю в пелотоне.
  • uran
    Патрик Лефевр: "Bora-hansgroh ... (2)
    uran-Фото
    Велоспорт точно не футбол, там можно почти весь сезон на лавочке просидеть и лямы зарабатывать.
  • kwwk
    Василий Кириенко продлил контр ... (3)
    kwwk-Фото

    Василию удачи на дорогах, но все же пора подумать и после гоночной жизни. 

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (58)
    s75-Фото
    Хотел на два..
  • Ice
    Трансферные новости пелотона-2 ... (58)
    Ice-Фото

    Цитата: levonardo
    Кириенка продлил контракт на год.

    Это хорошо, Вася заслужил нормальный контракт, путь еще подзаработает. Может, если без болячек и с нормальной предсезонкой, еще и грантур или пару проедет. 

  • SportSpirit
    Энрик Мас – победитель Тура Гу ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Дал интервью, что сезон был так себе, потому что ничего не выиграл... и выиграл) 

     

    В общем-то, парню всего 24 года, так что рано его записывать в "неоправдавшие ожидания". Возможно, именно эти ожидания, возложенные на его хрупкие плечи после прошлогодней Вуэльты, и приостановили развитие.  

     

    Мне видится, что Movistar с его нацеленностью на ГK, испанским менталитетом и освободившимися местами лидеров и подходит Масу лучше, чем DQS.

  • levonardo
    Трансферные новости пелотона-2 ... (58)
    levonardo-Фото
    Кириенка продлил контракт на год.
  • Gonza Golanov
    Энрик Мас – победитель Тура Гу ... (3)
    Gonza Golanov-Фото
    Само главное - это красиво уйти.

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