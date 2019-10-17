Менеджер бывшей велокоманды Ваута ван Арта требует 1 миллион евро компенсации за разрыв контракта

Компенсацию за разрыв контракта требует от Ваута ван Арта менеджер его бывшей команды Veranda's Willems-Crelan

От 25-летнего бельгийского гонщика Ваута ван Арта (Wout van Aert), который в этом году начал выступать в команде Jumbo-Visma, менеджер его бывшей команды Veranda's Willems-Crelan Ник Нюйенс (Nick Nuyens) потребовал выплаты компенсации в 1 миллион 110 000 тысяч евро за разрыв контракта в 2018 году. Об этом сообщило издание Het Nieuwsblad. Суд должен решить, были ли у Ваута ван Арта основания для разрыва контракта. Ожидается, что вердикт по этому делу будет вынесен 26 ноября.

Контракт проконтинентальной команды Veranda's Willems-Crelan с Ваутом ван Артом действовал до конца 2019 года, но бельгийский гонщик заявил, что не был поставлен в известность о слиянии команды Veranda's Willems-Crelan с Roompot-Nederlandse Loterij, и перешёл в команду Jumbo-Visma на год раньше. Он начал выступать в Jumbo-Visma с марта 2019 года и принёс команде четыре победы, в том числе на этапе Тур де Франс-2019.

Сейчас Ваут ван Арт восстанавливается после серьёзной травмы, полученной в результате падения во время разделки на 13-м этапе Тур де Франс-2019.

Ваут ван Арт: «Сумма, которую потребовали выплатить, совершенно непропорциональна. Было бы очень странно, если бы мне пришлось платить такую сумму. Надо ждать вердикт суда.

В данный момент дело не в деньгах, на первом месте моя карьера. Когда я не ответил на их предложение о контракте, оказался в ситуации, в которой быть не хотел. Меня поместили в совершенно новую команду, которую я никогда не выбирал. Мне это совсем не понравилось, но меня не слушали.

О слиянии мне сказали за пять минут до выхода официального пресс-релиза. Трудно поверить, что так можно обращаться с работающим по контракту в 21 веке.

Всё привело к потере доверия. У нас не оставалось другого варианта, потому что мы не смогли найти решение, которое устроило бы обе стороны».