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Veranda’s Willems-Crelan + Roompot-Nederlandse Loterij = команда Roompot – Crelan с 2019 года

Проконтинентальные команды Veranda’s Willems-Crelan и Roompot-Nederlandse Loterij объявили о слиянии

 

 

  Проконтинентальная бельгийская команда Veranda’s Willems-Crelan (Sniper Cycling) и голландская проконтенентальная команда Roompot-Nederlandse Loterij объявили  о слиянии, и со следующего сезона будут выступать как команда Roompot – Crelan с бельгийской лицензией. Спонсоры команд - Nederlandse Loterij и Veranda’s Willems уходят из проектов, а Roompot и Crelan остаются.

 

Одним из лидеров команды будет трёхкратный чемпион мира по велокроссу Ваут Ван Арт (Wout Van Aert).

 

 

  В пресс-релизе Sniper Cycling говорится: «Основой сотрудничества является общее видение развития сильного и амбициозного бельгийско-голландского проекта. Команда будет зарегистрирована с бельгийской лицензией, но останется под голландским флагом. В штате велокоманды будут работать гонщики и персонал из Бельгии и Нидерландов. Нидерланды станут домом команды благодаря титульному спонсору – компании Roompot Vakanties. Пропорции бельгийской и голландской поддержки уникального проекта будут равны.

 

  Ник Нюйенс (Nick Nuyens) и Крис Компани (Chris Compagnie), являющиеся руководителями Sniper Cycling, объединят силы с Михаэлем Зейлаардом (Michael Zijlaard), нынешним генеральным менеджером команды Roompot – Nederlandse Loterij. Спортивными директорами новой команды будут Эрик Брёкинк (Erik Breukink), Михаэль Богерд (Michael Boogerd) и Жан-Поль ван Поппель (Jean Paul van Poppel).

 

В долгосрочной перспективе команда ставит целью участие в Гран-туре».

 

  В интервью Cyclingnews Ник Нюйенс, генеральный директор Sniper Cycling, рассказал о том, как было достигнуто соглашение о слиянии с командой Roompot-Nederlandse Loterij: «Знаете, как это бывает. Неожиданно встретились, поговорили, объединили силы. Этот шаг принесёт пользу обеим командам. Всё решилось очень быстро. Мы начали переговоры в конце прошлой недели и всего через несколько дней достигли соглашения. Не было такого, что мы пришли к ним или они к нам, мы встретились благодаря третьим лицам. Знаете, каков велоспорте – одни и те же люди в гонках. Мы обсудили ситуацию. У нас уходил один спонсор, у них тоже. Они могли продолжать своими силами, мы тоже, но объединение даёт больше возможностей.

 

  Впереди ещё один большой этап. Теперь, когда мы объединились, будем решать, кто из гонщиков и персонала продолжит работать. У нас есть гонщики, у которых не закончен контракт. Следующий шаг – собрать команду. У нас контракт имеют шесть гонщиков, у  Roompot более менее такая же ситуация. В следующем году у нас будет 16 – 20 гонщиков. Всё зависит от того, что произойдёт в ближайшие дни. У нас также есть наша велокроссовая команда, нам нужны и эти гонщики. Так что, возможно, в команде будет 18 гонщиков.

 

  Объединение даёт нам больше возможностей. И у нас, и у них большой круг контактов. Проконтинентальной команде нелегко работать, потому что постоянно приходится бороться за приглашения на гонки. Даже если проект становится лучше, получать приглашения всё равно сложно. Но слияние выводит нас на более высокий уровень. Этого хотят обе команды».

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Теги к статье: Roompot – Crelan Veranda’s Willems-Crelan Roompot-Nederlandse Loterij

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ОПРОС

Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • vitali
    Йенс Дебюссере и Энрико Баттал ... (9)
    vitali-Фото
    Вы абсолютно правы, благодарю. В Кате у него контракт, если не ошибаюсь, как раз на следующий сезон и остается. Немного совсем, чтобы задуматься и что-то исправить, ведь уже 29 лет.
    И в принципе, если-бы он не заехал в прошлом году на 3 место Вуэльты, то и считался-бы гонщиком уровня топ-10 на гранд-тур, что он в этом году и продемонстрировал на ТДФ.
    А С.Курдюков, все-таки, любит завышать потенциал гонщиков,раздавать красивые авансы и приукрашивать отдельные детали.
    Еще раз спасибо
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (9)
    Earl57-Фото
    Бывает. Я, например, отчетливо видела 1-й номер в первой группе. Курдюков увидел только тогда, когда тот появился впереди пелотона. Кстати, тоже красная майка и синие трусы.
  • Серафим
    Йенс Дебюссере и Энрико Баттал ... (9)
    Серафим-Фото
    А чтобы достойно провести сезон, не помешала бы нормальная команда и правильная подготовка. Круг замыкается.
    Возникает риторический вопрос, что раньше было - huevo или gallina? Gallina или huevo? Как говорят испанцы. Кто не понял - яйцо или курица?
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (9)
    Серафим-Фото

     Келдерман сегодня словил на ровном, конечно. Не окончательный крах, но... До Ейтса 2 минуты ровно. Шансы тех, кто выше Ейтса малы. По разным причинам.  Тот же расклад для Пино - но, но, но... разделка. Слишком средняя и нестабильная.

     Молар смог стать инвизибилмэном для Сережи Курдюкова. Синие трусы с красной майкой - я один их видел?

  • velodoctor
    Йенс Дебюссере и Энрико Баттал ... (9)
    velodoctor-Фото

    С такими результатами им точно никто интересоваться не будет (как капитаном). Если он вдруг захочет сменить команду, ему надо провести следующий сезон достойно.

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Как кто то ловит время, так сразу у него выявляется гастроэнтерит...по русски этот диагноз звучит как ПОНОС. Спросите у Сергея Курдюкова, он не даст соврать. Закарин все ловит и ловит...Интересно, у него тоже гастроэнтерит? Майка тоже запоносил.

    Пино тоже заболел.
  • raspik
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (2)
    raspik-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Этап спринтерский. Эта ямка за 20км до финиша большой роли в разборках не сыграет. Лучше бы она была перед финишем.
    Ну не для Вивиани же с Буханкой?
  • vitali
    Йенс Дебюссере и Энрико Баттал ... (9)
    vitali-Фото
    Интересно, а как Вы думаете, или что-то знаете, может-ли в настоящее время заинтересоваться Ильнуром, как генеральщиком на ГТ, какая-либо другая команда из высшего дивизиона?
    Может ему надо что-то менять, а то в последнее время в Катюше все через пень-колоду: как лебедь, рак и щука. Очень грустно смотреть на их "выступления".
    В силу своего не очень молодого возраста школьно-институтский французский я уже достаточно хорошо забыл, поэтому и лопатить западную прессу и сайты нет времени и нужды.
    Поэтому так и спрашиваю Вас, а может и кто другой знает, все ведь читают комменты
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Этап спринтерский. Эта ямка за 20км до финиша большой роли в разборках не сыграет. Лучше бы она была перед финишем.

  • ktilp-12
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (9)
    ktilp-12-Фото

     Можно было смотреть последние 30 км.

    Боксер был зол на всех, особенно на судей, всех был готов отправить кого в нокдаун, кого нокаут, хорошо, что все обошлось. С интересом будем ждать 9 этап.

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