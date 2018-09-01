Veranda’s Willems-Crelan + Roompot-Nederlandse Loterij = команда Roompot – Crelan с 2019 года

Проконтинентальные команды Veranda’s Willems-Crelan и Roompot-Nederlandse Loterij объявили о слиянии

Проконтинентальная бельгийская команда Veranda’s Willems-Crelan (Sniper Cycling) и голландская проконтенентальная команда Roompot-Nederlandse Loterij объявили о слиянии, и со следующего сезона будут выступать как команда Roompot – Crelan с бельгийской лицензией. Спонсоры команд - Nederlandse Loterij и Veranda’s Willems уходят из проектов, а Roompot и Crelan остаются.

Одним из лидеров команды будет трёхкратный чемпион мира по велокроссу Ваут Ван Арт (Wout Van Aert).

В пресс-релизе Sniper Cycling говорится: «Основой сотрудничества является общее видение развития сильного и амбициозного бельгийско-голландского проекта. Команда будет зарегистрирована с бельгийской лицензией, но останется под голландским флагом. В штате велокоманды будут работать гонщики и персонал из Бельгии и Нидерландов. Нидерланды станут домом команды благодаря титульному спонсору – компании Roompot Vakanties. Пропорции бельгийской и голландской поддержки уникального проекта будут равны.

Ник Нюйенс (Nick Nuyens) и Крис Компани (Chris Compagnie), являющиеся руководителями Sniper Cycling, объединят силы с Михаэлем Зейлаардом (Michael Zijlaard), нынешним генеральным менеджером команды Roompot – Nederlandse Loterij. Спортивными директорами новой команды будут Эрик Брёкинк (Erik Breukink), Михаэль Богерд (Michael Boogerd) и Жан-Поль ван Поппель (Jean Paul van Poppel).

В долгосрочной перспективе команда ставит целью участие в Гран-туре».

В интервью Cyclingnews Ник Нюйенс, генеральный директор Sniper Cycling, рассказал о том, как было достигнуто соглашение о слиянии с командой Roompot-Nederlandse Loterij: «Знаете, как это бывает. Неожиданно встретились, поговорили, объединили силы. Этот шаг принесёт пользу обеим командам. Всё решилось очень быстро. Мы начали переговоры в конце прошлой недели и всего через несколько дней достигли соглашения. Не было такого, что мы пришли к ним или они к нам, мы встретились благодаря третьим лицам. Знаете, каков велоспорте – одни и те же люди в гонках. Мы обсудили ситуацию. У нас уходил один спонсор, у них тоже. Они могли продолжать своими силами, мы тоже, но объединение даёт больше возможностей.

Впереди ещё один большой этап. Теперь, когда мы объединились, будем решать, кто из гонщиков и персонала продолжит работать. У нас есть гонщики, у которых не закончен контракт. Следующий шаг – собрать команду. У нас контракт имеют шесть гонщиков, у Roompot более менее такая же ситуация. В следующем году у нас будет 16 – 20 гонщиков. Всё зависит от того, что произойдёт в ближайшие дни. У нас также есть наша велокроссовая команда, нам нужны и эти гонщики. Так что, возможно, в команде будет 18 гонщиков.

Объединение даёт нам больше возможностей. И у нас, и у них большой круг контактов. Проконтинентальной команде нелегко работать, потому что постоянно приходится бороться за приглашения на гонки. Даже если проект становится лучше, получать приглашения всё равно сложно. Но слияние выводит нас на более высокий уровень. Этого хотят обе команды».