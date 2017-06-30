Ларс Боом переходит в команду Roompot-Charles

Ларс Боом подписал контракт с проконтинентальной командой Roompot-Charles

32-летний нидерландский гонщик Ларс Боом подписал контракт с проконтинентальной командой Roompot-Charles, куда переходит после двух лет выступления в команде LottoNL-Jumbo. Roompot-Charles – новая велокоманда, образованная после слияния проконтинентальных команд - бельгийской Veranda’s Willems-Crelan и голландской Roompot-Nederlandse Loterij.

За свою карьеру Ларс Боом одержал 22 победы, последняя из которых – победа в общем зачёте на Туре Британии-2017. Также Ларс Боом принимал участие в 23 классических гонках. Его лучшие результаты в классиках – 4-е место на Париж-Рубэ в 2015, 6-е на Туре Фландрии в том же году.

Директор команды Эрик Брёкинк (Erik Breukink): «Я давно знаю Ларса, очень рад, что в команду придёт гонщик с таким опытом и способностями. Он усилит команду и, без сомнения, положительно повлияет на других гонщиков».

Ларс Боом: «Хочу показать, что я могу быть впереди в финале классик. Хочу мощно выступить, особенно на классиках в начале сезона, от Omloop Het Nieuwsblad до Париж-Рубэ. Для меня переход в эту команду – не шаг назад, а шаг в сторону.

Хочу снова бороться за победу, и для этого у меня будет хорошее окружение. Ребята, которые живут в Бельгии, обладают опытом выступления в таких гонках, что важно для команды. Состав команды будет отличным. Думаю, группа будет боевая.

В свои тренировки включу велокросс. Это будет полезно для весенних гонок и для моего общего развития. В прошлом я регулярно выезжал на маунтинбайке и тренировался на кроссовом велосипеде, но мне надо кое-что поправить, потому что велокросс изменился. Я тоже изменился как гонщик, чему рад».