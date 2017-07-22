Ваут ван Арт разорвал контракт с командой Veranda's Willems-Crelan

Ваут ван Арт разорвал контракт с компанией Sniper Cycling, владеющей командой Veranda's Willems-Crelan

23-летний бельгийский гонщик Ваут ван Арт (Wout van Aert) в одностороннем порядке разорвал контракт с компанией Sniper Cycling, владеющей проконтинентальной командой Veranda's Willems-Crelan. Ван Арт не был доволен новостью о слиянии с командой Dutch Roompot-Nederlandse Loterij. Ранее в пресс-релизе Sniper Cycling, объявляющем о слиянии команд в 2019 году, говорилось, что Ваут ван Арт будет одним из лидеров новой команды.

О разрыве контракта с Ваутом ван Артом сообщил владелец компании Sniper Cycling Ник Нюейнс (Nick Nuyens): «В понедельник вечером, 17 сентября 2018 года, Ваут ван Арт в одностороннем порядке разорвал контракт с компанией Sniper Cycling.

Это решение было принято им несмотря на то, что руководство команды всю прошедшую неделю прилагало усилия для устранения препятствий, предлагая ему улучшенный контракт на 2019 год. Ван Арт не принял это предложение и в одностороннем порядке расторг контракт, что вступает в силу немедленно. Теперь этим вопросом занимаются наши консультанты.

Тем не менее, как уже неоднократно заявлялось, мы хотели бы прояснить, что в 2019 году, невзирая ни на что, будем проконтинентальной командой».