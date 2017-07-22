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Ваут ван Арт разорвал контракт с командой Veranda's Willems-Crelan

Ваут ван Арт разорвал контракт с компанией Sniper Cycling, владеющей командой Veranda's Willems-Crelan

 

 

  23-летний бельгийский гонщик Ваут ван Арт (Wout van Aert) в одностороннем порядке разорвал контракт с компанией Sniper Cycling, владеющей проконтинентальной командой  Veranda's Willems-Crelan. Ван Арт не был доволен новостью о слиянии с командой Dutch Roompot-Nederlandse Loterij. Ранее в пресс-релизе Sniper Cycling, объявляющем о слиянии команд в 2019 году, говорилось, что Ваут ван Арт будет одним из лидеров новой команды.

 

 

  О разрыве контракта с Ваутом ван Артом сообщил владелец компании Sniper Cycling  Ник Нюейнс (Nick Nuyens): «В понедельник вечером, 17 сентября 2018 года, Ваут ван Арт в одностороннем порядке разорвал контракт с компанией Sniper Cycling.

 

  Это решение было принято им несмотря на то, что руководство команды всю прошедшую неделю прилагало усилия для устранения препятствий, предлагая ему улучшенный контракт на 2019 год. Ван Арт не принял это предложение и  в одностороннем порядке расторг контракт, что вступает в силу немедленно. Теперь этим вопросом занимаются наши консультанты.

 

  Тем не менее, как уже неоднократно заявлялось, мы хотели бы прояснить, что в 2019 году, невзирая ни на что, будем проконтинентальной командой».

 

 

 

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert

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  1. close2you

    Сегодня, 11:39 | Регистрация: 22.07.2017

    В проТур позвали потому что

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Комментарии

  • 0x5F375A86
    Мэттью Хейман объявил о заверш ... (1)
    0x5F375A86-Фото

    Меттью Хейман - удивительный пример того, как велоспорт умеет награждать трудолюбивых, целеустремленных и по-настоящему увлеченных им, а не только тех, кому от рождения даны подходящие физические данные.

  • close2you
    Ваут ван Арт разорвал контракт ... (1)
    close2you-Фото
    В проТур позвали потому что
  • Anna P.
    Энрик Мас – призёр Вуэльты Исп ... (12)
    Anna P.-Фото

    Мне кажется, Роглич. А через год будет охота на Масика ))

  • Серафим
    Энрик Мас – призёр Вуэльты Исп ... (12)
    Серафим-Фото
    И не только они. К примеру Оомен - самый молодой из них и весьма сбалансированный на разных профилях. Солер тоже хорош, но тут менеджмент чудит конкретно, как бы не распылили талант. И Соса, как уже сказал тут товарищ. И еще есть молодые - многие из них по законам природы будут бороться за высшие места.
  • Бакеша
    Энрик Мас – призёр Вуэльты Исп ... (12)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Sezar
    Самому интересно кто из молодых и ранних быстрее прорвется на вершину подиума. Берналь, Лопес, Мас, Роглич (да, молодая была не совсем молода, но с точки зрения прогрессирования еще вполне молод) или кто знает Ремко Эвенепул собственной персоной? Мас был самый свежий на Вуэльте. Оч. Хочется их всех увидеть на Джиро.
    Возможно и Соса
  • VeloVelo
    Саймон Йейтс – победитель Вуэл ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    обратная сторона этой истории - реальные астматики без tue не имели б совсем никаких шансов )


    Железобетонно! 

  • VeloVelo
    Энрик Мас – призёр Вуэльты Исп ... (12)
    VeloVelo-Фото
    Что уж вы Чавеса так рано списали. Еще поулыбается пару лет.
  • VeloVelo
    Энрик Мас – призёр Вуэльты Исп ... (12)
    VeloVelo-Фото
    А чего? все акт )
  • Student
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (13)
    Student-Фото
    Цитата: Двс
    4 гранд тура: 2 подиума, 8 место и 1 сход, и это в 24 года. Безусловно, конкуренция среди генеральщиков сейчас велика на любом ГТ, но думаю свои победы он одержит. Тот же Йетс до этого года не считался претендентом именно на победу, максимум подиум, но как прибавил в этом году. Так что надеюсь у него все впереди и он ещё сильно прибавит.

    Для сравнения: Ару в 24 года занял 3 на Джиро и 5 на вуэльте, Ейтс - 6 на вуэльте.
    Без обид, но то пятое место Ару много стоило, и по моему самое значимое против кого он там сражался. Стоит только вспомнить. Фрум, Контадор, Вальверде, Родригес. Ното пятое место, однозначно больешно стоит, чем третье. Моё мнение.
  • Student
    Энрик Мас – призёр Вуэльты Исп ... (12)
    Student-Фото
    А чего вторая Вуэльта? Может все акт первая, второй год в профи.

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