Эдди Данбар – новый гонщик команды Sky с сентября 2018 года

Команда Sky подписала контракт с Эдди Данбаром

Команда Sky объявила о подписании контракта с 22-летним ирландским гонщиком Эдди Данбаром (Eddie Dunbar). Контракт заключён до конца 2019 года и вступает в действие немедленно.

Эдди Данбар выступал в ирландской проконтинентальной команде Aqua Blue Sport, контракт с которой действовал до конца этого сезона. Но в связи с закрытием Aqua Blue Sport Международный союз велосипедистов разрешил ирландскому гонщику заключить новый контракт и перейти в команду Sky уже в этом году. 15 сентября Эдди Данбар выйдет на старт гонки Coppa Agostoni как гонщик британской команды Sky.

Эдди Данбар проявил себя на Туре Йоркшира-2018 и на Туре де л’Авенир, где вошёл в топ-10 общего зачёта.

Эдди Данбар: «Я очень благодарен за этот шанс, который получил, когда оказался в сложной ситуации. Иногда закрытие команды – способ развития спорта. С точки зрения профессионала я понимаю ситуацию. К счастью, команда Sky дала мне возможность участвовать в блоке итальянских гонок, что станет хорошей подготовкой к Инсбруку. Всё сошлось, я получил великолепный шанс провести последние несколько недель сезона в команде, где буду работать в следующем году. Это намного облегчит мне переходный период. Я смогу познакомиться с гонщиками, персоналом ещё до начала следующего сезона».

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Sky: «Эдди – талантливый молодой гонщик, мы рады, что он присоединится к команде. Конечно, закрытие команды Aqua Blue – не лучшая ситуация ни для спорта, ни для гонщика. В этом нет ничего приятного. Но мы рады, что смогли сделать Эдди предложение немедленно перейти в команду Sky.

Какое-то время мы следили за его выступлениями. Видно, что у него огромный потенциал. Особенно он впечатлил нас в этом году на Туре Йоркшира и Туре л’Авенир-2018. Надеемся, что он продолжит развиваться вместе с нами. Он сможет интегрироваться в команду в течение оставшегося сезона 2018 года, что позволит ему быстро включиться в работу в 2019 году. Надеемся, он сможет стать одним из гонщиков нового поколения нашей команды».