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Эдди Данбар – новый гонщик команды Sky с сентября 2018 года

Команда Sky подписала контракт с Эдди Данбаром

 

  Команда Sky объявила о подписании контракта с 22-летним ирландским гонщиком Эдди Данбаром (Eddie Dunbar). Контракт заключён до конца 2019 года и вступает в действие немедленно.

 

  Эдди Данбар выступал в ирландской проконтинентальной команде Aqua Blue Sport, контракт с которой действовал до конца этого сезона. Но в связи с закрытием Aqua Blue Sport Международный союз велосипедистов разрешил ирландскому гонщику заключить новый контракт  и перейти в команду Sky уже в этом году.  15 сентября Эдди Данбар выйдет на старт гонки Coppa Agostoni как гонщик британской команды Sky.

 

  Эдди Данбар проявил себя на Туре Йоркшира-2018 и на Туре де л’Авенир, где вошёл в топ-10 общего зачёта.

 

Эдди Данбар – новый гонщик команды Sky с сентября 2018 года

 

  Эдди Данбар: «Я очень благодарен за этот шанс, который получил, когда оказался в сложной ситуации. Иногда закрытие команды – способ развития спорта. С точки зрения профессионала я понимаю ситуацию. К счастью, команда Sky дала мне возможность участвовать в блоке итальянских гонок, что станет хорошей подготовкой к Инсбруку. Всё сошлось, я получил великолепный шанс провести последние несколько недель сезона в команде, где буду работать в следующем году. Это намного облегчит мне переходный период. Я смогу познакомиться с гонщиками, персоналом ещё до начала следующего сезона».

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Sky: «Эдди – талантливый молодой гонщик, мы рады, что он присоединится  к команде. Конечно, закрытие команды Aqua Blue – не лучшая ситуация ни для спорта, ни для гонщика. В этом нет ничего приятного. Но мы рады, что смогли сделать Эдди предложение немедленно перейти в команду Sky.

 

  Какое-то время мы следили за его выступлениями. Видно, что у него огромный потенциал. Особенно он впечатлил нас в этом году на Туре Йоркшира и Туре л’Авенир-2018. Надеемся, что он продолжит развиваться вместе с нами. Он сможет интегрироваться в команду в течение оставшегося сезона 2018 года, что позволит ему быстро включиться в работу в 2019 году. Надеемся, он сможет стать одним из гонщиков нового поколения нашей команды».

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Теги к статье: Эдди Данбар Eddie Dunbar Sky

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Комментарии

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (12)
    Sezar-Фото
    Да вот есть ощущение, что не уедет он никуда.
  • Pi-man
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (12)
    Pi-man-Фото
    Цитата: rude_rider
    В таких пологих горах саймон словил кризис)))

    Надеюсь, он тоже об этом помнит и сделал выводы.
  • Starch27
    Тур Словакии-2018. Этап 1 (4)
    Starch27-Фото

    Ну справедливости ради надо признать, что уровень оппозиции крайне низок

  • vitali
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (12)
    vitali-Фото

    Послезавтрашний этап, в плане возможности пораньше изолировать своего соперника от команды (хотя-бы на середине этапа, или его третьей четверти), более удачен, чем этот этап, тут - только последняя гора, т.к. пусть все время и вверх, но до финального подъема это в среднем менее 1%, т.е. ни о чем.

    Может уехать отрыв, в который некоторые команды делегируют грегори своих капитанов для помощи в последней горе, и, возможно, в нем не будет никого, кто расположен менее, чем в  15 минутах от лидера. Тогда две гонки.

    К началу финишного подъема все капитаны будут со своими 1-3 помошниками минимум. А дальше придется все посмотреть и увидеть изменения в ГК.

    Судя по всему, Кинтана  и завалил всю мувистаровскую олимпиаду, либо так берегся для завтра-послезавтра. 

  • GTX
    Тур Словакии-2018. Этап 1 (4)
    GTX-Фото
    с победителем гонки все ясно
  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (12)
    rude_rider-Фото
    В таких пологих горах саймон словил кризис)))
  • vitali
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (5)
    vitali-Фото

    Как говорится:"сила воли, плюс характер - молодец!". 

     

  • vitali
    Тур Словакии-2018. Этап 1 (4)
    vitali-Фото

    Даже не буду смотреть статистику Алафилиппа, но создается впечатление, что в этом году он начал выигрывать зимой, и какой-нибудь зимней победой сезон и завершит. Новый Вальверде

  • litxaa
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (12)
    litxaa-Фото
    Ваши слова до богу в уши)Но как говорится "Свежо придание, да верится с трудом..."
  • serghi
    Тур Словакии-2018. Этап 1 (4)
    serghi-Фото

    Не зависимо от рейтингов, Жулиан лучший в этом сезоне...

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Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 2752
2 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
3 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
4 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2047
7 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
8 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975
9 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1921
10 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1842

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