Бен О’Коннор продлил контракт с командой Dimension Data до конца 2020 года

Бен О’Коннор (Ben O'Connor) продлил контракт с командой Dimension Data до конца 2020 года. 22-летний австралийский гонщик выступает в команде второй год. В этом г сезоне Бен О’Коннор впервые стартовал на Гран-туре – Джиро д’Италия-2018, где держался в группе с сильнейшими до 19-го этапа. Он шёл на 12-м месте в общем зачёте, но не смог финишировать на Джиро д’Италия-2018, так как сломал ключицу после падения на спуске на 19-м этапе. В этом сезоне австралийский гонщик уже принёс команде победу на этапе Тура Альп, где занял 7-е место в общем зачёте.

Дуг Райдер, менеджер команды Dimension data: «Мы рады, что Бен продолжит развиваться и строить карьеру в нашей команде. Он потрясающий гонщик, который знает, чего хочет, очень внимателен к деталям во время гонок. Бен с пользой для себя применяет советы, которые получает в нашей команде во время и вне гонки, умеет принимать брать на себя полномочия лидера, когда представляется возможность. Он не по годам зрелый гонщик и является примером, чего можно достичь, когда пользуешься всеми возможностями и получаешь удовольствие от работы».

Бен О’Коннор: «Я рад продлить контракт с командой Dimension Data. Здесь у меня появилось несколько близких друзей среди гонщиков и персонала, у меня со всеми хорошие отношения. Когда в тебя верят, перескакивать из одной команды в другую не слишком хорошая идея.

Команда Dimension Data мне отлично подходит. Здесь есть возможность активно вести гонку, свобода, которую я получаю, позволяет мне учиться и расти в окружении профессионалов. Система работы команды даёт результаты. Я и рад проявить преданность команде. которая поверила в меня и дала мне шанс.

На Джиро д’Италия-2018 я испытал огромное разочарование, но в то же время гонка открыла мне глаза в смысле определения моих целей. Я – генеральщик, белая майка Гран-туров теперь в первых строчках моего списка целей, и к этой цели я буду идти вместе с командой Dimension Data».