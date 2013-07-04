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Бен О’Коннор продлил контракт с командой Dimension Data

Бен О’Коннор продлил контракт с командой Dimension Data до конца 2020 года

 

 

  Бен О’Коннор (Ben O'Connor) продлил контракт с командой Dimension Data до конца 2020 года. 22-летний австралийский гонщик выступает в команде второй год.  В этом г сезоне Бен О’Коннор впервые стартовал на Гран-туре – Джиро д’Италия-2018, где держался в группе с сильнейшими до 19-го этапа.  Он шёл на 12-м месте в общем зачёте, но  не смог финишировать на Джиро д’Италия-2018, так как сломал ключицу после падения на спуске на 19-м этапе. В этом сезоне австралийский гонщик уже принёс команде победу на этапе Тура Альп, где занял 7-е место в общем зачёте.

 

 

  Дуг Райдер, менеджер команды Dimension data: «Мы рады, что Бен продолжит развиваться и строить карьеру в нашей команде. Он потрясающий гонщик, который знает, чего хочет, очень внимателен к деталям во время гонок. Бен с пользой для себя применяет советы, которые получает в нашей команде во время и вне гонки, умеет принимать брать на себя полномочия лидера, когда представляется возможность. Он не по годам зрелый гонщик и является примером, чего можно достичь, когда пользуешься всеми возможностями и получаешь удовольствие от работы».

 

  Бен О’Коннор: «Я рад продлить контракт с командой Dimension Data. Здесь у меня появилось несколько близких друзей среди гонщиков и персонала, у меня со всеми хорошие отношения. Когда в тебя верят, перескакивать из одной команды в другую не слишком хорошая идея.

 

  Команда Dimension Data мне отлично подходит. Здесь есть возможность активно вести гонку, свобода, которую я получаю, позволяет мне учиться и расти в  окружении профессионалов. Система работы команды даёт результаты. Я и рад проявить преданность команде. которая поверила в меня и дала мне шанс.

 

  На Джиро д’Италия-2018 я испытал огромное разочарование, но в то же время гонка открыла мне глаза в смысле определения моих целей. Я – генеральщик, белая майка Гран-туров теперь в первых строчках моего списка целей, и к этой цели я буду идти вместе с командой Dimension Data».

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Теги к статье: Бен О’Коннор Dimension Data

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  1. chel

    Вчера, 23:04 | Регистрация: 6.07.2014

    Очень перспективен, соком бы подзаправить - и Фруми за пояс заткнет.bb

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:01 | Регистрация: 4.07.2013

    Удачи Бену!

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