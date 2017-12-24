Компания Polartec завершает спонсорскую поддержку Фонда Альберто Контадора

Компания Polartec объявила о прекращении спонсорской поддержки Фонда Альберто Контадора

Американская компания по производству одежды Polartec объявила о прекращении спонсорской поддержки программы Фонда Альберто Контадора, включая его континентальную команду Polartec-Kometa. Компания была спонсором с 2016 года, поддерживая юниорскую, андеровскую команды, а с 2018 года стала титульным спонсором континентальной команды вместе с итальянским производителем продуктов питания, компанией Kometa.

Фонд Альберто Контадора в 2013 создал юниорскую команду, затем добавилась команда андеров. Также в Пинто, родном городе Контадора , была открыта велосипедная школа.

Континентальная команда Polartec-Kometa была основана в конце 2017 года, после того, как Альберто Контадор завершил карьеру профессионального велогонщика. Вместе с Иваном Бассо, который стал менеджером команды, и исполнительным директором компании Polartec Гари Смитом Альберто Контадор поставил главной задачей команды помощь молодым гонщикам в развитии и переходе на профессиональный уровень. В свой первый сезон континентальная команда Polartec-Kometa завоевала 10 побед. Один из гонщиков – 22-летний итальянец Маттео Москетти (Matteo Moschetti) подписал двухлетний контракт с командой Мирового тура Trek-Segafredo, где начнёт работать со следующего сезона.

Франсиско Контадор, директор фонда Альберто Контадора: «Мы очень благодарны Polartec за то, что верили в наш проект на протяжении этих лет. Мы получили замечательную возможность поработать с Гари Смитом и его людьми. Его вера в наш проект стала фундаментом для нашего укрепления и роста. Для нас шанс поработать с таким легендарным и всемирно известным брендом был очень важен. Уверен, в будущем наши дороги снова пересекутся».

Команда Polartec-Kometa помогла проводить испытания некоторых технологических новинок компании Polartec, благодаря чему компания усовершенствовала некоторые из своих запатентованных тканей, таких, как Alpha, Power Dry и Power Grid. Гонщики и персонал команды, наслаждаясь качеством спортивной одежды Polartec, также внесли свой вклад в работу компании, протестировав одежду в самых разных погодных условиях.