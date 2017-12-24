VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Компания Polartec завершает спонсорскую поддержку Фонда Альберто Контадора

Компания Polartec объявила о прекращении спонсорской поддержки Фонда Альберто Контадора

 

 

  Американская компания по производству одежды Polartec объявила о прекращении спонсорской поддержки программы Фонда Альберто Контадора, включая его континентальную команду  Polartec-Kometa. Компания была спонсором с 2016 года, поддерживая юниорскую,  андеровскую команды, а с 2018 года стала титульным спонсором континентальной команды вместе с итальянским производителем продуктов питания, компанией Kometa.

 

  Фонд Альберто Контадора в 2013 создал юниорскую команду, затем добавилась команда андеров. Также в Пинто, родном городе Контадора , была открыта велосипедная школа.

 

 

 

  Континентальная команда Polartec-Kometa была основана в конце 2017 года, после того, как Альберто Контадор завершил карьеру профессионального велогонщика. Вместе с Иваном Бассо, который стал менеджером команды, и исполнительным директором компании Polartec Гари Смитом Альберто Контадор поставил главной задачей команды помощь молодым гонщикам в развитии и переходе на профессиональный уровень. В свой первый сезон континентальная команда  Polartec-Kometa завоевала 10 побед. Один из гонщиков – 22-летний итальянец Маттео Москетти (Matteo Moschetti) подписал двухлетний контракт с командой Мирового тура Trek-Segafredo, где начнёт работать со следующего сезона.

 

  Франсиско Контадор, директор фонда Альберто Контадора: «Мы очень благодарны Polartec за то, что верили в наш проект на протяжении этих лет. Мы получили замечательную возможность поработать с Гари Смитом и его людьми. Его вера в наш проект стала фундаментом для нашего укрепления и роста. Для нас шанс поработать с таким легендарным и всемирно известным брендом был очень важен. Уверен, в будущем наши дороги снова пересекутся».

 

  Команда Polartec-Kometa помогла проводить испытания некоторых технологических новинок компании Polartec, благодаря чему компания усовершенствовала некоторые из своих запатентованных тканей, таких, как Alpha, Power Dry и Power Grid. Гонщики и персонал команды, наслаждаясь качеством спортивной одежды Polartec, также  внесли свой вклад в работу компании, протестировав одежду  в самых разных погодных условиях.

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Polartec-Kometa Альберто Контадор

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 00:21 | Регистрация: 24.12.2017

    Жаль ,ну надеюсь все сложится у команды , ребята действительно толковые были

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019

Ближайшие старты

15 - 20 января 2019

Santos Tour Down Under


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2018?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Компания Polartec завершает сп ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Жаль ,ну надеюсь все сложится у команды , ребята действительно толковые были
  • drevgen
    Стиг Брукс вернулся на велосип ... (7)
    drevgen-Фото

    Ура ! Это действительно самая главная Победа Года !

  • Shalam s Urala
    Роман Барде о возможном участи ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Student
    в еготексте прям сквозит уверенность в своём горном ходе, откуда она?
    ну всё это вполне можно интерпретировать, как спокойное осознание им того простого факта, что если он и сможет составить конкуренцию реальным генералам, то - исключительно в крутых горах и для него желательна именно серия этапов.

    понятно, что это не такая сильная позиция, как у того же Фрума, который просто готовит себя к тому маршруту, который рисуют орги.

    Рома понимает и никак не скрывает, что он, увы, не так универсален, как хотелось бы.

  • Rokka
    Трансферные новости пелотона-2 ... (51)
    Rokka-Фото
    Цитата: Camel
    Упустил, куда Гривко подевался? Из Астаны ушел, но в другой команде его не вижу.
    Просто завершился. Поговаривают что он собирается создать новую юношескую команду
  • vitali
    Том Дюмулин: «Решающий голос в ... (12)
    vitali-Фото

    Том сказал то, что сказал.

    Я так понимаю его высказывание: на какой ГТ команда укажет, тот он  и поедет на результат. Но и при этом вся подготовка будет сделана так целенаправленно, что-бы пик формы пришёлся именно на этот ГТ. 

  • Earl57
    Ваут ван Арт остаётся в неопре ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: Adriano
    Какой-то мутный этот парниша, и на лицо неприятный.

    Всего навсего трехкратный чемпион мира, уж куда мутнее...

    3-е место на Страде Бьянке в этом году, 9-е на Туре Фландрии.

    Пол де Гейтер, генеральный менеджер Лотто Судал, лишился должности за то, что не отправил Ван Арту конкурентное предложение.

  • Адриен
    Том Дюмулин: «Решающий голос в ... (12)
    Адриен-Фото
    Дело то не в престижности или любви болельщиков . Дело в ПРОФИЛЕ, в маршруте. И джировские ему явно более "по карману". Чистая прагматика.
  • Student
    Роман Барде о возможном участи ... (5)
    Student-Фото
    Та меня не много другое смущает, в еготексте прям сквозит уверенность в своём горном ходе, откуда она? На Туре у того же Фрума или Дюмоллана в горах он нечего не выиграл, отпустили его в 2016, в 2017 попадали многие, надо быть реалистом: хороший гонщик, но не победитель ГТ.
  • Adriano
    Ваут ван Арт остаётся в неопре ... (6)
    Adriano-Фото

    Какой-то мутный этот парниша, и на лицо неприятный.

  • Shalam s Urala
    Роман Барде о возможном участи ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    Рома просто адекватен и честен. концентрация математики в суслинге в силу тех.прогресса стало удушающим. соответственно - почти всё считается. и метать в публику своим безосновательным воодушевлением - глупо. ибо придёт тот день и там, где все ждут подвига, математика тихонько шепнёт - никакого подвига не будет - цифры не сходятся. всё будет по расчёту.

    но, конечно, - иногда, по недосмотру дьявола, - и по любви )

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

23 ноября

Jens Keukeleire (Lotto Soudal)

24 ноября

Jasper De Buyst (Lotto Soudal)

Luis Leon Sanchez (Astana Pro Team)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2018 (60)
Октябрь 2018 (119)
Сентябрь 2018 (157)
Август 2018 (206)
Июль 2018 (187)
Июнь 2018 (137)