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Компания Jumbo с 2019 года будет титульным спонсором команды LottoNL-Jumbo

Компания Jumbo титульным спонсором команды LottoNL-Jumbo с 2019 года, контракт подписан на 5 лет

 

 

  Компания Jumbo, представляющая собой сеть супермаркетов, с 2019 года будет  первым титульным спонсором нидерландской команды LottoNL-Jumbo,  контракт подписан на пять лет. Jumbo займёт позицию главного титульного спонсора после того, как в конце этого года завершится контракт с Lotto, спонсировавшей команду последние 4 года. Кроме того, команда продолжит работать как двусторонний проект, объединяющий команды конькобежцев и велогонщиков.

 

 

  LottoNL-Jumbo – это продолжение команды, основанной в 1984 году как Kwantum-Decosol, а затем ставшей известной велокомандой Rabobank.

Нидерландская газета De Telegraaf сообщает, что новый контракт с Jumbo увеличит  бюджет велокоманды, который составит 15 миллионов евро. Кроме того, команда продолжит поиск второго титульного спонсора.

 

  Главный коммерческий директор компании Jumbo Колетт Клостерман – Ван Эрд (Colette Cloosterman-Van Eerd): «Мы очень гордимся тем, что наша компания решилась на длительное сотрудничество с топовой нидерландской командой. Jumbo поддерживала команду конькобежцев и велогонщиков на протяжении многих лет, а теперь мы хотим дать возможность талантливым спортсменам стать ещё лучше. В то же время партнёрство даёт нам шанс вдохновить миллионы покупателей выбрать для себя более здоровый образ жизни. Объединив силы двух команд и нашей компании, мы сможем претворять в жизнь наш опыт в области здорового питания и поощрять наших клиентов к более активному образу жизни».

 

  Ричард Плюгге, менеджер команды LottoNL-Jumbo: «Фантастика, что Jumbo подставили плечо команде и хотят создать вместе с нами нечто прекрасное. Мы хотим, чтобы у нас выступали спортсмены, которых мы сами тренировали и развивали. И компания Jumbo дала нам простор, чтобы строить свою прочную базу и ставить долгосрочные цели, а также сохранить наши таланты».

 

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Теги к статье: LottoNL-Jumbo

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 18:47 | Регистрация: 24.12.2017

    Хорошо когда так ,очень хорошо, я рад.

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Комментарии

  • Earl57
    Страде Бьянке-2018. Маршрут (16)
    Earl57-Фото

    Цитата: AvA
    Три "отъявленных" генеральщика: Том, Нибс и Барде. При чём каждый из них претендент, как минимум, на подиум любого из Гарн-туров. И если появление первого на этой гонке можно объяснить, то что здесь делают второй и третий? И особенно Роман???

    Нибс вообще-то регулярно ездит Страде Бьянке, с 2015 года вообще ни разу не пропускал. Итальянец на итальянской гонке, что удивительного? 

    Барде объяснил, что готовится к брусчатке на Туре. 

    Ланда, например, Dwars door Vlaanderen собирается ехать. Надо же как-то к брусчаточному этапу готовиться.

     

  • 3NSN
    Страде Бьянке-2018. Маршрут (16)
    3NSN-Фото
    наверное готовятся к Тур Де Франс) Если Том будет в тройке, то меня это очень удивит, да и удача у него сбоит, а проколоться и упасть там есть где, главное без травм. Хочется всё же на Джиро его увидеть.
  • AvA
    Страде Бьянке-2018. Маршрут (16)
    AvA-Фото

    Три "отъявленных" генеральщика: Том, Нибс и Барде. При чём каждый из них претендент, как минимум, на подиум любого из Гарн-туров. И если появление первого на этой гонке можно объяснить, то что здесь делают второй и третий? И особенно Роман???

  • Zhanzhak
    Прогноз погоды на Страде Бьянк ... (21)
    Zhanzhak-Фото
    Финансирование поступило. Сегодня по новостям сказали. Едем дальше! Что там у нас по графику? А, да Страда Бьянки. =) спасибо за сопереживание!
  • Shalam s Urala
    Прогноз погоды на Страде Бьянк ... (21)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Earl57
    . Говорят "Вино со всем справится, все будет нормально". Так что "похороны" Астаны преждевременны

    надеюсь на это. Астана была первая по-настоящему нечужая команда

  • Zhanzhak
    Прогноз погоды на Страде Бьянк ... (21)
    Zhanzhak-Фото
    Ольга, спасибо! За добрые вести! Всегда читаю все Ваши комменты.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Прогноз погоды на Страде Бьянк ... (21)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Да ,действительно что значит командный дух, это важно, но и тенге им тоже нужна ,чтоб звенела в карманах, спокойнее с монетами как-то
  • Earl57
    Прогноз погоды на Страде Бьянк ... (21)
    Earl57-Фото
    После выступления Винокурова журналисты Cyclingnews кинулись брать интервью у гонщиков Астаны. А те абсолютно спокойны и за свое будущее нисколько не переживают. Говорят "Вино со всем справится, все будет нормально". Так что "похороны" Астаны преждевременны.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Прогноз погоды на Страде Бьянк ... (21)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: Shalam s Urala
    Астана то стартует? насколько "сэкономленных" то денег хватит?

    Если кому интересно
    http://sport.inform.kz/ru/post/v-samruk-kazyna-sdelali-zayavlenie-otnositelno-f
    inansirovaniya-sportivnykh-komand
     
    Цитата: Earl57
    Цитата: Shalam s Urala
    Астана то стартует? насколько "сэкономленных" то денег хватит?

    Если кому интересно
    http://sport.inform.kz/ru/post/v-samruk-kazyna-sdelali-zayavlenie-otnositelno-f
    inansirovaniya-sportivnykh-komand
     
    Дай то бог,очень надеюсь что финансирование будет,,всё-таки сколько семей рискует. Да и команда имеет свой почерк и традиции ,а это дорого стоит, я молчу о результатах достигнутых за этот период
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Компания Jumbo с 2019 года буд ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Хорошо когда так ,очень хорошо, я рад.

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