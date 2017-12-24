Компания Jumbo с 2019 года будет титульным спонсором команды LottoNL-Jumbo

Компания Jumbo титульным спонсором команды LottoNL-Jumbo с 2019 года, контракт подписан на 5 лет

Компания Jumbo, представляющая собой сеть супермаркетов, с 2019 года будет первым титульным спонсором нидерландской команды LottoNL-Jumbo, контракт подписан на пять лет. Jumbo займёт позицию главного титульного спонсора после того, как в конце этого года завершится контракт с Lotto, спонсировавшей команду последние 4 года. Кроме того, команда продолжит работать как двусторонний проект, объединяющий команды конькобежцев и велогонщиков.

LottoNL-Jumbo – это продолжение команды, основанной в 1984 году как Kwantum-Decosol, а затем ставшей известной велокомандой Rabobank.

Нидерландская газета De Telegraaf сообщает, что новый контракт с Jumbo увеличит бюджет велокоманды, который составит 15 миллионов евро. Кроме того, команда продолжит поиск второго титульного спонсора.

Главный коммерческий директор компании Jumbo Колетт Клостерман – Ван Эрд (Colette Cloosterman-Van Eerd): «Мы очень гордимся тем, что наша компания решилась на длительное сотрудничество с топовой нидерландской командой. Jumbo поддерживала команду конькобежцев и велогонщиков на протяжении многих лет, а теперь мы хотим дать возможность талантливым спортсменам стать ещё лучше. В то же время партнёрство даёт нам шанс вдохновить миллионы покупателей выбрать для себя более здоровый образ жизни. Объединив силы двух команд и нашей компании, мы сможем претворять в жизнь наш опыт в области здорового питания и поощрять наших клиентов к более активному образу жизни».

Ричард Плюгге, менеджер команды LottoNL-Jumbo: «Фантастика, что Jumbo подставили плечо команде и хотят создать вместе с нами нечто прекрасное. Мы хотим, чтобы у нас выступали спортсмены, которых мы сами тренировали и развивали. И компания Jumbo дала нам простор, чтобы строить свою прочную базу и ставить долгосрочные цели, а также сохранить наши таланты».