Cannondale остаётся спонсором велокоманды Cannondale-Drapac

Cannondale остаётся одним из главных спонсоров велокоманды Cannondale-Drapac

Компания Slipstream Sports, владельцы велокоманды Cannondale-Drapac, признали, что в данный момент ведут активные поиски спонсора, чтобы пополнить бюджет, но отрицают, что производитель велосипедов Cannondale покидает команду.

О том, что компания Cannondale собралась сократить спонсорскую активность, сообщал испанский сайт Zikloland. Однако, компания Slipstream Sports уточнила, что сокращение бюджета касается областей, связанных с гонками, но не с командой.

В заявлении Slipstream Sports говорится: «Cannondale является не только спонсором команды, но также совладельцем Slipstream Sports. И в то время как Cannondale продолжает оставаться главным финансовым спонсором, мы активно ищем дополнительных спонсоров.

Бюджет команды крайне ограничен, и так было на протяжении нескольких лет, что заставляло нас урезать расходы в таких областях как научные исследования и аэродинамические тесты. Чтобы обеспечить достойный уровень поддержки наших гонщиков, мы продолжаем искать дополнительные средства».

Slipstream Sports в 2009 году вошла в Мировой тур с командой Garmin. В 2014 году произошло слияние с командой Cannondale, в прошлом году совладельцем Slipstream стала компания Drapac.

В этом году гонщики команды Cannondale-Drapac одержали две победы на гонках Мирового тура – Эндрю Талански принёс команде победу на 5-м этапе Тура Калифорнии-2017, Пьер Роллан выиграл 17-й этап Джиро д’Италия-2017.