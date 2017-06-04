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Cannondale остаётся спонсором велокоманды Cannondale-Drapac

Cannondale остаётся одним из главных спонсоров велокоманды Cannondale-Drapac

 

Cannondale остаётся спонсором велокоманды Cannondale-Drapac  Компания Slipstream Sports, владельцы велокоманды Cannondale-Drapac, признали, что в данный момент ведут активные поиски спонсора, чтобы пополнить бюджет, но отрицают, что производитель велосипедов Cannondale покидает команду.

 

  О том, что компания Cannondale собралась сократить спонсорскую активность, сообщал испанский сайт Zikloland. Однако, компания Slipstream Sports уточнила, что сокращение бюджета касается областей, связанных с гонками, но не с командой.

 

  В заявлении Slipstream Sports говорится: «Cannondale является не только спонсором команды, но также совладельцем  Slipstream Sports. И в то время как Cannondale продолжает оставаться главным финансовым спонсором, мы активно ищем дополнительных спонсоров.

 

  Бюджет команды крайне ограничен, и так было на протяжении нескольких лет, что заставляло нас урезать расходы в таких областях как научные исследования и аэродинамические тесты. Чтобы обеспечить достойный уровень поддержки наших гонщиков, мы продолжаем искать дополнительные средства».

 

  Slipstream Sports в 2009 году вошла в Мировой тур с командой Garmin. В 2014 году произошло слияние с командой Cannondale, в прошлом году совладельцем Slipstream стала компания Drapac.

 

  В этом году гонщики команды Cannondale-Drapac одержали две победы на гонках Мирового тура – Эндрю Талански принёс команде победу на 5-м этапе Тура Калифорнии-2017,  Пьер Роллан выиграл 17-й этап Джиро д’Италия-2017.

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Теги к статье: Cannondale-Drapac

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Комментарии

  • motte
    Критериум Дофине-2017. Маршрут (33)
    motte-Фото
    Евгений, зря Вы так,
    я поклонник и как другие ребята и девченки, но истинные никогда не минусуют, поверьте и всех Вам благ!
  • крыс хрум
    Том Дюмулин – первый голландец ... (68)
    крыс хрум-Фото
    Вон Санвэб все прекрасно понимает, слышал, что титульный спонсор ну очень доволен положением дел. Вроде собираются предложить нехилый контракт Тому и, важно - усилить команду хорошими помощниками в горы. По взрослому Том плавать научился теперь можно воды в бассейн налить.
  • GTX
    Hammer Series-2017. Этап 1 (6)
    GTX-Фото

    Жильбера даже видно не было, Бетанкур просто монстр, Тео Харт очень хорош был, жаль что упал

  • VeloCourier
    Hammer Series-2017. Этап 1 (6)
    VeloCourier-Фото

    по-моему просто шикарно! нестандартно, напряженно и отлично показано. И похоже, никто из лидеров не ожидал, что будет так тяжело. А Бетанкуру велоскара за лучшее исполнение сегодня! 

     

    кажется первое что сказал Дюмолан в интервью - it was terrible 

  • StVano
    Hammer Series-2017. Этап 1 (6)
    StVano-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    ,всё по уму,и отбойники и маты на опасных участках и поворотах.

    За исключением мусорного контейнера, расположенного на почти 180-ти градусном повороте...

  • VeloVelo
    Hammer Series-2017. Этап 1 (6)
    VeloVelo-Фото

    Интересный формат гонки. Зачет оргам.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Hammer Series-2017. Этап 1 (6)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    Толстячок одержал красивую победу.

    все сделал грамотно,не дергался,КРАСИВО на одном дыхании переложился сначала к Виктору Кампенаресу,сократив разрыв в 15 секунд буквально за 300 метров,а потом издевательски,сидя и очень легко уехал и от него и от всех догоняльщиков.

    гонка красивая кстати,всё по уму,и отбойники и маты на опасных участках и поворотах.

    и пейзажи отличные.

    и зрители не очень то и буйные)

    в общем всё чинно благородно (с)

  • 0x5F375A86
    Hammer Series-2017. Этап 1 (6)
    0x5F375A86-Фото

    Давно не видел ничего настолько интересного. Там вроде не было ни одной минуты, когда никто не атаковал.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Не жалей, шипучку лей, ведь у ... (12)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    ну и)))?  моделек в студию)))

  • Alexey
    Не жалей, шипучку лей, ведь у ... (12)
    Alexey-Фото
    Не "мы", а Николай. Я в этот момент тоже "отвернулся". Возвращаюсь, а он уже. В компании аж четырех.
    Что, в общем-то, и отличает профессионального журналиста от блогера-графомана :)

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