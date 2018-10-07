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Компания Giant станет партнёром команды CCC c 2019 года

Команда CCC заключила партнёрское соглашение с производителем велосипедов Giant

 

 

 

  Компания Giant объявила, что с 2019 года станет партнёром команды CCC, заканчивая сотрудничество с командой Sunweb в конце этого сезона. Giant и Liv будут спонсировать мужскую и женскую команду (CCC-Liv Team), а также андеровскую CCC Development Team.

 

Сотрудничество Giant and Liv  с SMS Cycling B.V, владельцем команды Sunweb,  продолжалось пять лет. За это время на велосипедах Giant было одержано множество побед, в том числе на чемпионате мира, этапах Гран-туров, а также победа на Джиро д’Италия, которую Том Дюмулин завоевал в 2017 году.

 

  Директор по продвижению торговой марки группы Giant: «Профессиональный велоспорт всегда динамичен. Это касается и команд, и спонсоров. Мы стремились находить лучших партнёров, чтобы продолжать работать в соответствии с нашей миссией – помогать спортсменам выступать на их лучшем уровне. Партнёрские отношения помогали нам развиваться и создавать лучшие продукты для велосипедистов всех уровней. Мы можем гордиться тем, чего достигли вместе с командой Sunweb  и с радостью ждём начала работы с многообещающей командой CCC».

 

  Джим Очович, генеральный менеджер компании Continuum Sports и команды ССC: «В 2019 году наша команда начинает новую главу. Благодаря партнёрству с компанией Giant мы увидим наших гонщиков на одних из лучших велосипедах в мире. Самые крупные гонки Мирового тура, включая разделки, классики и Гран-туры были выиграны на велосипедах Giant, что является доказательством их опыта, новаторских технологий и дизайна. Команда CCC в 2019 году будет ставить новые цели, поэтому мы с радостью приветствуем партнёра калибра Giant, который даст нам огромную уверенность перед предстоящим сезоном. Мы рады, что станем работать вместе и достигнем новых успехов с Giant на уровне Мирового тура».

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Теги к статье: Giant CCC

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Комментарии

  • дрокер
    Тур Ирана (Азербайджана)-2018. ... (2)
    дрокер-Фото

    Значимая победа!

    Дмитрий Соколов из Локосфинкса?

  • marketbk
    Никита Стальнов остается в ком ... (4)
    marketbk-Фото

    Цитата: Двс
    Впрочем, как и гонцы из рашки

     

    Админы, а вот этот г...к не нарушает правила сайта?



    Цитата: Student
    Цитата: Двс
    Цитата: chel
    Как будто он кому-то еще нужен.
    Впрочем, как и гонцы из рашки
    Тут не важно рашка,не рашка. По факту гонщики из стран СНГ ни как проявляют в себя в других командах, примеров масса. Модно вспомнить Меньшова и Винокурова с Колобневым, но то все очень далекое прошлое. Чтобы выступать в командах из других стран важно не только подходящее гражданство иметь, но и результаты, а вот с этим беда...

    Ну вот вроде Власов  имел результат, но все все равно или не было предложений или " протупил" остался в этой "трясине"

  • marketbk
    Эган Берналь продлил контракт ... (4)
    marketbk-Фото

    Да, пять лет!!! Все таки роль паспорта, пока на данный момент, смотрю, отошла на второй план))

  • marketbk
    Gazprom — RusVelo и Александр ... (2)
    marketbk-Фото

    Болото засосало...



    Да уж, болото засосало... Дай бог мне ошибиться.

  • Student
    Никита Стальнов остается в ком ... (4)
    Student-Фото
    Цитата: Двс
    Цитата: chel
    Как будто он кому-то еще нужен.
    Впрочем, как и гонцы из рашки
    Тут не важно рашка,не рашка. По факту гонщики из стран СНГ ни как проявляют в себя в других командах, примеров масса. Модно вспомнить Меньшова и Винокурова с Колобневым, но то все очень далекое прошлое. Чтобы выступать в командах из других стран важно не только подходящее гражданство иметь, но и результаты, а вот с этим беда...
  • старт-шоссе 82
    Том Дюмулин в 2019 году хочет ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    =А не замахнуться ли нам теперь на самого Вильяма нашего Шекспира?= ... Кто-же против ,будем надееться что будет захватывающее противостояние и Том сможет создать достойную конкуренцию Фруму.Тем более что форма Тома последние три года идет по нарастающей.

  • Student
    Эган Берналь продлил контракт ... (4)
    Student-Фото
    Ему по силам затмить многих великих. Надеюсь, он едет Ломбардию.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Трансферные новости пелотона-2 ... (37)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Вроде в 19
  • close2you
    Gazprom — RusVelo и Александр ... (2)
    close2you-Фото
    Пока Саша, пока....
  • close2you
    Эган Берналь продлил контракт ... (4)
    close2you-Фото
    Гражданство UK на подходе:)

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