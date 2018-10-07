Компания Giant станет партнёром команды CCC c 2019 года

Команда CCC заключила партнёрское соглашение с производителем велосипедов Giant

Компания Giant объявила, что с 2019 года станет партнёром команды CCC, заканчивая сотрудничество с командой Sunweb в конце этого сезона. Giant и Liv будут спонсировать мужскую и женскую команду (CCC-Liv Team), а также андеровскую CCC Development Team.

Сотрудничество Giant and Liv с SMS Cycling B.V, владельцем команды Sunweb, продолжалось пять лет. За это время на велосипедах Giant было одержано множество побед, в том числе на чемпионате мира, этапах Гран-туров, а также победа на Джиро д’Италия, которую Том Дюмулин завоевал в 2017 году.

Директор по продвижению торговой марки группы Giant: «Профессиональный велоспорт всегда динамичен. Это касается и команд, и спонсоров. Мы стремились находить лучших партнёров, чтобы продолжать работать в соответствии с нашей миссией – помогать спортсменам выступать на их лучшем уровне. Партнёрские отношения помогали нам развиваться и создавать лучшие продукты для велосипедистов всех уровней. Мы можем гордиться тем, чего достигли вместе с командой Sunweb и с радостью ждём начала работы с многообещающей командой CCC».

Джим Очович, генеральный менеджер компании Continuum Sports и команды ССC: «В 2019 году наша команда начинает новую главу. Благодаря партнёрству с компанией Giant мы увидим наших гонщиков на одних из лучших велосипедах в мире. Самые крупные гонки Мирового тура, включая разделки, классики и Гран-туры были выиграны на велосипедах Giant, что является доказательством их опыта, новаторских технологий и дизайна. Команда CCC в 2019 году будет ставить новые цели, поэтому мы с радостью приветствуем партнёра калибра Giant, который даст нам огромную уверенность перед предстоящим сезоном. Мы рады, что станем работать вместе и достигнем новых успехов с Giant на уровне Мирового тура».