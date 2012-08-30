Контадор и Бассо представили майку континентальной велокоманды Polartec-Kometa

Альберто Контадор и Иван Бассо представили майку континентальной велокоманды Polartec-Kometa

Альберто Контадор и Иван Бассо в Лондоне на велопразднике Rouleur Classic представили майку континентальной команды Polartec-Kometa. Титульные спонсоры команды - американская компания Polartec, производитель высокотехнологичных тканей, которая в следующем сезоне остаётся спонсором всех команд Альберто Контадора, и производитель продуктов питания, итальянская компания Kometa – второй спонсор команды на ближайшие три года.

Континентальная команда Polartec-Kometa должна стать источником молодых талантов для команды Trek-Segafredo. Она стала третьей командой, образованной при поддержке Фонда Альберто Контадора после юниорской и андеровской команд. В составе юниорской команде будут выступать 12 гонщиков, в андеровской – 14.

Континентальная команда Polartec-Kometa будет интернациональной. Первыми в неё были подписаны четверо лучших велогонщиков андеровской команды Альберто Контадора – Диего Пабло Севилья (Diego Pablo Sevilla), Мигель Анхель Бальестерос (Miguel Ángel Ballesteros), Хуан Камачо (Juan Camacho) и Исаак Кантон (Isaac Cantón).

Также в команде будут выступать два итальянских гонщика - Маттео Москетти (Matteo Moschetti), бывший в этом году стажёром команды Trek-Segafredo, и Микеле Гаццоли (Michele Gazzoli), гонщик из Австрии Патрик Гампер (Patrick Gamper), гонщик из Люксембурга Микель Рис (Michel Ries) и гонщик из Албании Гюлиано Камберай (Giuliano Kamberaj).

Одним из спортивных директоров континентальной команды Polartec-Kometa будет Хесус Эрнандес, бывший помощником Альберто Контадора, и также завершивший спортивную карьеру велогонщика.

Иван Бассо: «Я очень доволен этой группой гонщиков. Мы отбирали их очень тщательно, верим, что у них впереди великое будущее».

Альберто Контадор: «Этот проект нас очень мотивирует, он является ещё одним шагом вперёд для Фонда Контадора. Это молодая команда, но мы уверены в таланте наших гонщиков. Единственное, что от них требуется, много работать, чтобы стать отличными профессионалами».

На следующей неделе состоится первый сбор команды, гонщики начнут подготовку в Центре Мапеи.