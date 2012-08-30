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Контадор и Бассо представили майку континентальной велокоманды Polartec-Kometa

Альберто Контадор и Иван Бассо представили майку континентальной велокоманды Polartec-Kometa

 

 

  Альберто Контадор и Иван Бассо в Лондоне на велопразднике Rouleur Classic представили майку континентальной команды  Polartec-Kometa. Титульные спонсоры команды -  американская компания Polartec, производитель высокотехнологичных тканей, которая в следующем сезоне остаётся спонсором всех команд Альберто Контадора, и производитель продуктов питания, итальянская компания Kometa – второй спонсор команды на ближайшие три года.

 

 

 

  Континентальная команда Polartec-Kometa должна стать источником молодых талантов для команды Trek-Segafredo. Она стала третьей командой, образованной при поддержке Фонда Альберто Контадора после юниорской и андеровской команд. В составе юниорской команде будут выступать 12 гонщиков, в андеровской – 14.

 

  Континентальная команда Polartec-Kometa будет интернациональной. Первыми в неё были подписаны четверо лучших велогонщиков андеровской команды Альберто Контадора – Диего Пабло Севилья (Diego Pablo Sevilla), Мигель Анхель Бальестерос (Miguel Ángel Ballesteros), Хуан Камачо (Juan Camacho) и Исаак Кантон (Isaac Cantón).

  Также в команде будут выступать два итальянских гонщика - Маттео Москетти (Matteo Moschetti), бывший в этом году стажёром команды Trek-Segafredo, и Микеле Гаццоли (Michele Gazzoli), гонщик из Австрии Патрик Гампер (Patrick Gamper), гонщик из Люксембурга Микель Рис (Michel Ries) и гонщик из Албании Гюлиано Камберай (Giuliano Kamberaj).

 

  Одним из спортивных директоров континентальной команды Polartec-Kometa будет Хесус Эрнандес, бывший помощником Альберто Контадора, и также завершивший спортивную карьеру велогонщика.

 

  Иван Бассо: «Я очень доволен этой группой гонщиков. Мы отбирали их очень тщательно, верим, что у них впереди великое будущее».

 

  Альберто Контадор: «Этот проект нас очень мотивирует, он является ещё одним шагом вперёд для Фонда Контадора. Это молодая команда, но мы уверены в таланте наших гонщиков. Единственное, что от них требуется, много работать, чтобы стать отличными профессионалами».

 

На следующей неделе состоится первый сбор команды, гонщики начнут подготовку в Центре Мапеи.

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Теги к статье: Polartec-Kometa Альберто Контадор Иван Бассо

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  1. RVL

    Вчера, 21:35 | Регистрация: 30.08.2012

    А какова роль Бассо в этом проекте? ну кроме придания веса церемонии...

    + он отбирал гонщиков

  2. VeloliveTeam

    Вчера, 23:25 | Регистрация: 2.07.2016

    Цитата: RVL
    А какова роль Бассо в этом проекте? ну кроме придания веса церемонии...
    + он отбирал гонщиков

     

    Иван Бассо - спортивный директор команды

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Комментарии

  • f16
    Марк Кэвендиш завершил сезон 2 ... (2)
    f16-Фото

    Маркуша обогнал двух японцев и рад

  • VeloVelo
    Давид Лаппартьен об ограничени ... (19)
    VeloVelo-Фото

    "Между собой" (между гонщиками) связи нет.
    Есть связь "гонщик-техничка", "техничка-техничка", "техничка-орги".
    И есть еще "радиотур", где прослушиваются все переговоры вообще,
    и сообщается всему пелотону важная информация по ходу гонки.

    Гонщики всё это слышат в одни уши. Т.е., в ушах один сплошной поток.
    По-другому технически пока на велогонках нереально.
    В целом, это всё один радиопоток.

  • VeloVelo
    Марк Кэвендиш завершил сезон 2 ... (2)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    Fumiyuki Beppu (Jpn) Tour de France Japan Team

    Беппу перешел в чемпионскую команду? )
    Yukiya Arashiro то же самое.



    Баргий хррачит критериум в конце сезона, заезжает аж 4-м! Что это?! ) 



    По именам понятно, что японцы нехило платят. Бабло лучший магнит.



    Даже Фрумми не удержался от япоского шоу.

  • VeloliveTeam
    Контадор и Бассо представили м ... (2)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: RVL
    А какова роль Бассо в этом проекте? ну кроме придания веса церемонии...
    + он отбирал гонщиков

     

    Иван Бассо - спортивный директор команды

  • RVL
    Контадор и Бассо представили м ... (2)
    RVL-Фото

    А какова роль Бассо в этом проекте? ну кроме придания веса церемонии...

    + он отбирал гонщиков

  • levonardo
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (23)
    levonardo-Фото

    «Я планирую участвовать в «Тур де Франс» в следующем году», – сказал Закарин

    https://www.sports.ru/others/cycle-racing/1056883181.html

     

  • Shalam s Urala
    Алекс Даусетт: "Смогу показат ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    не помню почему, но полагал, что Катюша последний сезон ехала с этим именем. ошибаюсь?

  • VeloVelo
    Давид Лаппартьен об ограничени ... (19)
    VeloVelo-Фото
    радиосвязь есть только на гонках ВТ.
  • VeloVelo
    Вилко Келдерман о первом сезон ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Вот уж Вилка не "ботаник" это точно.
    Он сильный лидер. И если в ближайшие пару-тройку лет ничего не получится, уйдет
    искать новые цели.
    Присмотритесь внимательней, он того стоит.

  • serghi
    Велоформа команды EF Education ... (9)
    serghi-Фото

    Оранжевая - лучше...

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