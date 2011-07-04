Альберто Контадор: "Сегодня я в последний раз выступал в гонке с номером на спине"

Критериум в Шанхае стал финальной гонкой Альберто Контадора в статусе профессионального велогонщика

Для победителя семи Гран-туров Альберто Контадора участие в критериуме Shanghai Skoda стало символичным, потому что именно сегодня, 29 октября, у него закончилась лицензия профессионального велогонщика. В гонке он, как всегда, атаковал несколько раз, занял 4-е место, получив майку самого агрессивного гонщика критериума.

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

Альберто Контадор: «Для меня этот день особенный, считаю это чем-то символическим, потому что сегодня последний день действия моей профессиональной лицензии. Должен сказать, что на Вуэльте Испании был мой последний официальный выход, но приятно попрощаться здесь, выступая с сильнейшими гонщиками пелотона, в другой культурной среде.

Я понимал, что маршрут критериума мне не совсем подходит, поэтому старался атаковать, атаковать и атаковать, так как в спринте не слишком быстр. Сегодня был моя последняя гонка с номером на спине, я наслаждался этим, и я очень счастлив. Я закончил выступать тогда, когда хотел, в той команде, в которой хотел, с поддержкой всех болельщиков, о большем и мечтать не могу.

Крис Фрум был одним из двух сильнейших соперников за всю мою спортивную карьеру, наряду с Энди Шлеком. Они совершенно разные, потому что с Энди мы боролись один на один, наши команды были практически равны по силам. Вокруг Фрума построена мощная команда, которую трудно сломать. И хотя он является сильнейшим на данный момент, когда доходило до борьбы один на один, его товарищи по команде очень усложняли ситуацию.

Сейчас я пока не вижу разницы между тем, как жил, будучи гонщиком, и сейчас, когда прошёл месяц после участия в финальной профессиональной велогонке. Я путешествую даже больше, чем раньше, когда гонялся.

Да, это правда, что теперь мне не надо следить за диетой по минутам или тренироваться каждый день, или дозировать отдых. В этом главное отличие. Но я хорошо справляюсь, я всё ещё принимаю участие во множестве мероприятий, связанных с велоспортом, поэтому особой разницы в образе жизни не заметил.

Психологически чувствую себя отлично, теперь могу заниматься чем хочу, чему очень рад.

Мне больше не надо каждый день выезжать на велосипеде, можно вложить эту энергию в другие дела. Впереди у меня масса отличных возможностей, очень многое будет связано с велоспортом, плюс к этому работа, связанная с благотворительностью. Я мотивирован, у меня много проектов. Когда просыпаешься утром, надо, чтобы у тебя было что-то, что настраивает тебя на действия, у меня таких дел очень много».