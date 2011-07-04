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Альберто Контадор: "Сегодня я в последний раз выступал в гонке с номером на спине"

Критериум в Шанхае стал финальной гонкой Альберто Контадора в статусе профессионального велогонщика  

 

 

  Для победителя семи Гран-туров Альберто Контадора участие в критериуме  Shanghai Skoda стало символичным, потому что именно сегодня, 29 октября, у него закончилась лицензия профессионального велогонщика. В гонке он, как всегда, атаковал несколько раз, занял 4-е место, получив майку самого агрессивного гонщика критериума.

 

Альберто Контадор: "Сегодня я в последний раз выступал в гонке с номером на спине"

 

Альберто Контадор: "Сегодня я в последний раз выступал в гонке с номером на спине"

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

 

  Альберто Контадор: «Для меня этот день особенный, считаю это чем-то символическим, потому что сегодня последний день действия моей профессиональной лицензии. Должен сказать, что на Вуэльте Испании был мой последний официальный выход, но приятно попрощаться здесь, выступая с сильнейшими гонщиками пелотона, в другой культурной среде.

 

  Я понимал, что маршрут критериума мне не совсем подходит, поэтому старался атаковать, атаковать и атаковать, так как в спринте не слишком быстр. Сегодня был моя последняя гонка с номером на спине, я наслаждался этим, и я очень счастлив. Я закончил выступать тогда, когда хотел, в той команде, в которой хотел, с поддержкой всех болельщиков, о большем и мечтать не могу.

 

  Крис Фрум был одним из двух сильнейших соперников за всю мою спортивную карьеру, наряду с Энди Шлеком. Они совершенно разные, потому что с Энди мы боролись один на один, наши команды были практически равны по силам. Вокруг Фрума построена мощная команда, которую трудно сломать. И хотя он является сильнейшим на данный момент, когда доходило до борьбы один на один, его товарищи по команде очень усложняли ситуацию.

 

  Сейчас я пока не вижу разницы между тем, как жил, будучи гонщиком, и сейчас, когда прошёл месяц после участия в финальной профессиональной велогонке. Я путешествую даже больше, чем раньше, когда гонялся.

 

  Да, это правда, что теперь мне не надо следить за диетой по минутам или тренироваться каждый день, или дозировать отдых. В этом главное отличие. Но я хорошо справляюсь, я всё ещё принимаю участие во множестве мероприятий, связанных с велоспортом, поэтому особой разницы в образе жизни не заметил.

 

  Психологически чувствую себя отлично, теперь могу заниматься чем хочу, чему очень рад.

 

  Мне больше не надо каждый день выезжать на велосипеде, можно вложить эту энергию в другие дела. Впереди у меня масса отличных возможностей, очень многое будет связано с велоспортом, плюс к этому работа, связанная с благотворительностью. Я мотивирован, у меня много проектов. Когда просыпаешься утром, надо, чтобы у тебя было что-то, что настраивает тебя на действия, у меня таких дел очень много».

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Теги к статье: Альберто Контадор Alberto Contador

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 19:12 | Регистрация: 4.07.2011

    Да,Альберто, новые горизонты:

    "It's the only way they say

    To live from day to day

    To make each passing day

    A small sensation"

    (c) Uriah Heep 

     

  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 19:20 | Регистрация: 7.12.2014

    Для победителя пяти Гран-туров Альберто Контадора
     

    А почему пяти Гран-туров? Три Вуэльты и по два раза Тур де Франс и Джиро - итого семь. Это официально, сам он вообще девять считает.

  3. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 19:22 | Регистрация: 4.07.2011

    Истинно!!!

    Прочел и вернулся обратно....не могу взять в толк!

    7 ГТ и 2 в кармане

  4. Имя: patriotkz

    Patriotkz

    Сегодня, 19:28 | Регистрация: 15.07.2013

    Алберто, айда домой в Астану? У нас как раз место свободна благодаря Фабио...

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Комментарии

  • kwwk
    Крис Фрум – победитель критери ... (3)
    kwwk-Фото

    Гонку к сожалению не смотрел, но судя по результату и участникам, она прошла по запланированному сценарию в соответствии с утвержденным бюджетом. )))

  • chel
    Крис Фрум – победитель критери ... (3)
    chel-Фото
    Как говорил один генералиссимус: "Не числом а уменьем!";)
  • Roman Avdeev
    Александр Кристофф о целях на ... (5)
    Roman Avdeev-Фото
    Цитата: sailingmaster
    Ну вроде да. В этом сезоне мы майку чемпиона Европы не видели, так как Саган ее пододевал под радужную)). Наверное, Кристоф даже не должен, для него это честь.
    Кристофф выступал в майке чемпиона Европы во всех гонках после победы в Дании.
  • allb46
    Петер Саган будет бороться за ... (5)
    allb46-Фото

    Всем привет, не смотря на все неприятности сезона 2017 года Пете лучший гонщик по количеству побед 10 (десять) и если бы не тот случай в Кевом, в котором он по большому счету и не виноват побед было бы гораздо больше, теперь в команде есть Даниэль ОСС, класный парень и гощик, именно он вытащил Грега на Париж Рубе, так, что есть кому помогать Пете, пожелаем ему новых побед.

  • Patriotkz
    Альберто Контадор: "Сегодня ... (4)
    Patriotkz-Фото
    Алберто, айда домой в Астану? У нас как раз место свободна благодаря Фабио...
  • motte
    Альберто Контадор: "Сегодня ... (4)
    motte-Фото

    Истинно!!!

    Прочел и вернулся обратно....не могу взять в толк!

    7 ГТ и 2 в кармане

  • Earl57
    Альберто Контадор: "Сегодня ... (4)
    Earl57-Фото

    Для победителя пяти Гран-туров Альберто Контадора
     

    А почему пяти Гран-туров? Три Вуэльты и по два раза Тур де Франс и Джиро - итого семь. Это официально, сам он вообще девять считает.

  • motte
    Альберто Контадор: "Сегодня ... (4)
    motte-Фото

    Да,Альберто, новые горизонты:

    "It's the only way they say

    To live from day to day

    To make each passing day

    A small sensation"

    (c) Uriah Heep 

     

  • tiuteamd
    Крис Фрум – победитель критери ... (3)
    tiuteamd-Фото

    48 учатсников )) мощно )

  • Yuriy 17
    Александр Кристофф о целях на ... (5)
    Yuriy 17-Фото

    Не могу понять степень квалификации менеджеров Катюши.

    Огромное достижение в подписании мегазвезды М. Киттеля, с одной стороны.

    А с другой упустили чемпиона Европы и вице-чемпиона мира А. Кристоффа.

    Так какой же истинный уровень менеджмента Катюши?

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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