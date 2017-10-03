Компания Slipstream Sports продлила контракт с Саймоном Кларком и подписала Дэна МакЛэя

Саймон Кларк продлил контракт со Slipstream Sports, Дэн МакЛэй – новобранец команды

Компания Slipstream Sports объявила о продлении контракта с 31-летним австралийским гонщиком Саймоном Кларком (Simon Clarke), который останется в команде до 2020 года, а также о подписании контракта с 25-летним британским гонщиком Дэниэлом МакЛэеем (Daniel McLay).

Дэниэл МакЛэй впервые в карьере будет выступать в команде Мирового тура, куда переходит из проконтинентальной команды Fortuneo – Oscaro. В этом сезоне британский гонщик стал победителем классики Tour de l'Eurométropole и Trofeo Palma, на Тур де Франс на трёх этапах финишировал в топ-10.

Саймон Кларк выступает в команде Джонатана Воутерса Cannondale второй сезон, он входил в состав на Тур де Франс, где капитан команды Ригоберто Уран занял 2-е место в общем зачёте.

Джонатан Воутерс, генеральный директор компании Slipstream Sports: «Саймон очень проницателен относительно тактики в гонке, своими знаниями и опытом он делится с товарищами по команде. Это делает его очень ценным гонщиком. Я рад, что мы смогли сохранить его в команде ещё на три года. Я ожидаю, что Саймон продолжить вносить вклад в наши результаты».

Саймон Кларк: «Я продлил контракт с этой командой, потому что именно здесь нашёл своё место. Думаю, это важно, найти свою нишу в команде Мирового тура, это мотивирует оставаться. Долгосрочный контракт позволяет мне приложить максимальные усилия в деле помощи молодым гонщикам, которые придут в команду в следующем сезоне. Я действительно считаю, что если смогу сделать команду более сплочённой, то это поможет нам выразить весь наш потенциал. Я очень мотивирован, когда вижу, как хорошо выступают молодые ребята, какой прорыв они совершают, как, например, Майкл Вудс, у которого мало опыта, но есть огромный талант. Ребята команды очень внимательны в гонке, что позволяет им приносить высокие результаты».

Чарли Вегелиус, спортивный директор команды Cannondale-Drapac: «Дэн МакЛэй – гонщик, за которым мы наблюдаем уже давно. Он талантлив, это очевидно. Мы с большим удовольствием, наконец, заполучили его в команду, с нетерпением предвкушаем, как поможем ему сделать следующие шаги в своём развитии».

Дэн МакЛэй: «Я очень счастлив стать гонщиком команды Мирового тура. Думаю, это идеальная для меня команда, а этот момент – ключевой в карьере. Я подошёл к тому возрасту, когда не могу считаться молодым развивающимся гонщиком. Мне пора начать выступать, пока не появилась седина.

Важный для меня результат я показал на Тур де Франс в 2016, когда занял 3-е место на этапе, а также много раз входил в топ-10. Но, конечно, это отличается от победы.

Могу сказать, что на данный момент лучший спринт я провёл на гонке Trofeo Palma, когда спуртовал заранее и некоторые сильные спринтеры не смогли меня обойти. Та победа была красивой. Думаю, я могу хорошо выступать и в классиках. Я в восторге, что смогу учиться у моих новых товарищей по команде, таких, как Сеп Ванмарке.

Надеюсь найти формулу победы, чтобы победы стали привычкой. Это моя главная цель на следующий год».