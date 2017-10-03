Велокоманда Lotto Soudal продлила контракт с Томашем Марчински

Томаш Марчински остаётся в команде Lotto Soudal до 2020 года включительно

33-летний польский велогонщик Томаш Марчински (Tomasz Marczynski), последние два года выступающий в команде Lotto Soudal, продлил контракт на 3 года (до 2020 включительно). В 2016 году у польского гонщика возникли проблемы со здоровьем, несмотря на это бельгийская команда продлила с ним контракт ещё на один сезон. В этом году Томаш Марчински великолепно отработал на товарищей по команде и сам принёс Lotto Soudal две победы на этапах Вуэльты Испании-2017.

Томаш Марчински: «Команда всегда верила в меня, даже когда у меня были проблемы со здоровьем в прошлом году. Продлив контракт, команда ещё раз подтвердила, что верит в меня. Мне очень хотелось остаться в Lotto Soudal, потому что здесь чувствую себя как в большой семье. Мне также нравится самому создавать хорошую атмосферу в команде. Во время гонок я всегда мотивирую всех, а когда мы командой живём в отеле, я делаю так, что всем весело. Все в команде это ценят.

Я счастлив выступать в команде, где чувствую себя уверенно, где могу быть самим собой, поэтому я так рад, что продлил контракт ещё на три года. Эта уверенность в будущем снимет стресс на ближайшие годы, и я смогу сфокусироваться только на своей работе.

Я рад, что смог выиграть в этом году два этапа Вуэльты Испании. Таким образом я поблагодарил команду за поддержку, оказанную мне в прошлом году. Мне надо было восстанавливать свою форму с нуля, и мне дали на это время без всякого давления.

Мне нравится быть грегари, но также я ценю то, что в некоторых случаях получаю возможность работать на себя. Я буду полностью посвящать себя выполнению задач команды и постараюсь использовать свои шансы там, где это возможно».