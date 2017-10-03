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Велокоманда Lotto Soudal продлила контракт с Томашем Марчински

Томаш Марчински остаётся в команде Lotto Soudal до 2020 года включительно

 

 

  33-летний польский велогонщик Томаш Марчински (Tomasz Marczynski), последние два года выступающий в команде Lotto Soudal,  продлил контракт на 3 года (до 2020 включительно). В 2016 году у польского гонщика возникли проблемы со здоровьем, несмотря на это бельгийская команда продлила с ним контракт ещё на один сезон. В этом году Томаш Марчински великолепно отработал на товарищей по команде и сам принёс Lotto Soudal две победы на этапах Вуэльты Испании-2017.

 

 

  Томаш Марчински: «Команда всегда верила в меня, даже когда у меня были проблемы со здоровьем в прошлом году. Продлив контракт, команда ещё раз подтвердила, что верит в меня. Мне очень хотелось остаться в Lotto Soudal, потому что здесь чувствую себя как в большой семье. Мне также нравится самому создавать хорошую атмосферу в команде. Во время гонок я всегда мотивирую всех, а когда мы командой живём в отеле, я делаю так, что всем весело. Все в команде это ценят.

 

  Я счастлив выступать в команде, где чувствую себя уверенно, где могу быть самим собой, поэтому я так рад, что продлил контракт ещё на три года. Эта уверенность в будущем снимет стресс на ближайшие годы, и я смогу сфокусироваться только на своей работе.

 

  Я рад, что смог выиграть в этом году два этапа Вуэльты Испании. Таким образом я поблагодарил команду за поддержку, оказанную мне в прошлом году. Мне надо было восстанавливать свою форму с нуля, и мне дали на это время без всякого давления.

 

 Мне нравится быть грегари, но также я ценю то, что в некоторых случаях получаю возможность работать на себя. Я буду полностью посвящать себя выполнению задач команды и постараюсь использовать свои шансы там, где это возможно».

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Теги к статье: Томаш Марчински Tomasz Marczynski Lotto Soudal

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Комментарии

  • VeloVelo
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (27)
    VeloVelo-Фото

    Да где там Захаров покуривает? )
    Он вполне себе Курит (дай Бог ему здоровья)!

    ЗЫ: Гайдая не стоит недооценивать. 

  • VeloVelo
    Сергей Цветков в команде Unite ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Удачи, Сергей!

  • Stack
    Трансферные новости пелотона-2 ... (67)
    Stack-Фото

    Томс Скуинш переходит в Трек из Кэннондэйла. Контракт на 2 года.
    http://www.treksegafredo.com/blog/toms-skujins-join-trek-segafredo

  • Сергей Александрович
    Велокоманда Bora-hansgrohe сфо ... (8)
    Сергей Александрович-Фото
    Есть "посудный" спонсор, есть "шампуньный", что не так? А Саган- чемпион мира. Тенденция, однако.
  • hodorik
    Джиро делла Тоскана-2017. Этап ... (1)
    hodorik-Фото

    Всем салют , когда мировой рэйтинг выкините ??? Интирестно!

  • Kreo69
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (27)
    Kreo69-Фото

    Цитата: Yuriy 17

    Футбол также приносит только расходы.

     

    Это не так, начиная от продажи билетов на стадион и заканчивая деньгами за трансфер "выращенных" игроков.

  • Meilleur
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (27)
    Meilleur-Фото

    Цитата: collega2011
    Не надо предполагать,надо думать и самому делать выводы.Аудитория в вело действительно и тоньше и умнее и искушенее.Их меньше,потому что вело не футбол.Стадность--прибежище неодаренных(М Захаров)
    Это я про футболл.Сам был очень долго болельщиком.
    Вело--это да,где-то опера,а футболл--игра на гармощке.

    По этой причине, Гайдает и решает со своими 12С, а Захаров покуривает в сторонке со своим арт-хаусом.

     

    Не фига она не искушеннее. Такие же люди, но их меньше. Меньшинство всегда стремилось считать себя элитнее, чем большинство.

  • 0x5F375A86
    Логан Оуэн – новобранец велоко ... (3)
    0x5F375A86-Фото
    При том, что кроссовый чемпионат США довольно сильный, хоть и не Бельгия конечно.
  • Stack
    Логан Оуэн – новобранец велоко ... (3)
    Stack-Фото
    И правда лихо.
    Но интернеты соообщают, что он действительно 10-кратный чемпион США в циклокроссе - 8 раз в категории Junior и 2 раза подряд в Under-23.
    Всё это в промежутке 2005-2015 за исключением 2011 года.
  • collega2011
    Бюджет велокоманды Sky за 2016 ... (27)
    collega2011-Фото
    Не надо предполагать,надо думать и самому делать выводы.Аудитория в вело действительно и тоньше и умнее и искушенее.Их меньше,потому что вело не футбол.Стадность--прибежище неодаренных(М Захаров)
    Это я про футболл.Сам был очень долго болельщиком.
    Вело--это да,где-то опера,а футболл--игра на гармощке.

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