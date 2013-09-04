Тим Велленс продлил контракт с командой Lotto Soudal до конца 2020 года

Тим Велленс остаётся в команде Lotto Soudal до конца 2020 года

26-летний бельгийский гонщик Тим Велленс продлил контракт с командой Lotto Soudal на два года, таким образом, он будет выступать в цветах этой бельгийской команды до конца 2020 года. Велленс пришёл в Lotto Soudal в 2012 году и за это время одержал 20 побед, в том числе победы на таких гонках как Энеко-Тур, Тур Польши, Тур Гуанси, Вуэльта Андалусии, Гран-при Монреаля, Babantse Pijl. В 2016 году Велленс стал победителем этапа на Джиро д’Италия, выигрывал этапы гонок Париж-Ницца, Энеко-Тур, Тур Польши, Тур Гуанси.

Тим Велленс: «Мне нравится стабильность. Впервые с тех пор, как пришёл в команду, мой контракт подошёл к концу. Я получил возможность выслушать предложения других команд. Я был польщён, но решил, что мне хорошо в Lotto Soudal. Мне хочется оставаться частью команды, работать под руководством Поля Де Гейтера и Марка Сержанта. Хочу продолжать развиваться.

Конечно, на ближайшие годы в моём календаре приоритет отдан классическим однодневным гонкам, потому что они мне идеально подходят. Но также у меня есть желание эволюционировать в качестве гонщика на пяти – десятидневных гонках. Думаю, у меня есть потенциал, чтобы улучшить своё выступление в разделке. Команда согласна поработать со мной над этой дисциплиной, потому что разделка – ключевой элемент многих многодневных гонок.

Я доволен, что в начале сезона одержал победу на одной из гонок на Майорке, выиграл этап и общий зачёт Вуэльты Андалусии, стал победителем классики De Brabantse Pijl. Но особенно доволен тем, как выступил на Париж-Ницце и Арденнских классиках.

После Льеж-Бастонь-Льеж я начал готовиться к Джиро д’Италия, моему единственному Гран-туру в этом сезоне. Я тренировался относительно недолго по времени, но тренировки были очень насыщенными и продолжительными. Возможно, на старте Джиро д’Италия мне будет не хватать мощности. Надеюсь, что первые этапы позволят мне войти в форму, чтобы потом я смог бороться за победы на этапах, как у меня получилось в 2016 году. Затем в моём календаре Тур Швейцарии, Тур Валлони, Энеко-Тур и гонки в Канаде».

Марк Сержант, менеджер команды Lotto Soudal: «Тим – «наш собственный продукт», он выступал в команде андеров под началом Курта Ван де Ваувера (Kurt Van de Wouwer), который преуспел в подготовке молодых талантов для нашей команды и других профессиональных команд. Не каждый андер сможет сразу выступать на уровне Мирового тура, но у многих это получается. И андеровская команда Lotto Soudal является прекрасным примером. 9 бельгийских гонщиков пришли к нам из андеровской команды Курта Ван де Ваувера.

Дебют Тима в качестве профессионала произвёл впечатление. С каждым годом он продолжает развиваться. В этом сезоне он сделал ещё один шаг вперёд к классикам и недельным гонкам, где доказал, что способен бороться за призовые места. Париж-Ницца – не рядовая гонка. А в этом году Тим Велленс прочувствовал вкус фламандских классик, и кто знает, что это принесёт ему в будущем.

Тим – идеальный гонщик для команды Lotto Soudal. Он бельгиец, говорит на двух языках, его отец – фламандец, мать – валлонка. Его стиль ведения гонок привлекает внимание, он восприимчив и имеет перспективы, способен поднять команду на более высокий уровень. Такие ребята как он и Тьеш (Бенот) должны стать фундаментом нашей команды на ближайшие годы».