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Тим Велленс продлил контракт с командой Lotto Soudal до конца 2020 года

Тим Велленс остаётся в команде Lotto Soudal до конца 2020 года

 

 

  26-летний бельгийский гонщик Тим Велленс продлил контракт с командой Lotto Soudal на два года, таким образом, он будет выступать в цветах этой бельгийской команды до конца 2020 года. Велленс пришёл в Lotto Soudal в 2012 году и за это время одержал 20 побед, в том числе победы на таких гонках как Энеко-Тур, Тур Польши, Тур Гуанси, Вуэльта Андалусии, Гран-при Монреаля, Babantse Pijl. В 2016 году Велленс стал победителем этапа на Джиро д’Италия, выигрывал этапы гонок Париж-Ницца, Энеко-Тур, Тур Польши, Тур Гуанси.

 

 

 Тим Велленс: «Мне нравится стабильность. Впервые с тех пор, как пришёл в команду, мой контракт подошёл к концу. Я получил возможность выслушать предложения  других команд. Я был польщён, но решил, что мне хорошо в Lotto Soudal. Мне хочется оставаться частью команды, работать под руководством Поля Де Гейтера и Марка Сержанта. Хочу продолжать развиваться.

 

  Конечно, на ближайшие годы в моём календаре приоритет отдан классическим однодневным гонкам, потому что они мне идеально подходят. Но также у меня есть желание эволюционировать в качестве гонщика на пяти – десятидневных гонках. Думаю, у меня есть потенциал, чтобы улучшить своё выступление в разделке. Команда согласна поработать со мной над этой дисциплиной, потому что разделка – ключевой элемент многих многодневных гонок.

 

Я доволен, что в начале сезона одержал победу на одной из гонок на Майорке, выиграл этап и общий зачёт Вуэльты Андалусии, стал победителем классики De Brabantse Pijl. Но особенно доволен тем, как выступил на Париж-Ницце и Арденнских классиках.

 

  После Льеж-Бастонь-Льеж я начал готовиться к Джиро д’Италия, моему единственному Гран-туру в этом сезоне. Я тренировался относительно недолго по времени, но тренировки были очень насыщенными и продолжительными. Возможно, на старте Джиро д’Италия мне будет не хватать мощности. Надеюсь, что первые этапы позволят мне войти в форму, чтобы потом я смог бороться за победы на этапах, как у меня получилось в 2016 году. Затем в моём календаре Тур Швейцарии, Тур Валлони, Энеко-Тур и гонки в Канаде».

 

  Марк Сержант, менеджер команды Lotto Soudal: «Тим – «наш собственный продукт», он выступал в команде андеров под началом Курта Ван де Ваувера (Kurt Van de Wouwer), который преуспел в подготовке молодых талантов для нашей команды и других профессиональных команд. Не каждый андер сможет сразу выступать на уровне Мирового тура, но у многих это получается. И андеровская команда Lotto Soudal является прекрасным примером. 9 бельгийских гонщиков пришли к нам из андеровской команды Курта Ван де Ваувера.

 

  Дебют Тима в качестве профессионала произвёл впечатление. С каждым годом он продолжает развиваться. В этом сезоне он сделал ещё один шаг вперёд к классикам и недельным гонкам, где доказал, что способен бороться за призовые места. Париж-Ницца – не рядовая гонка. А в этом году Тим Велленс прочувствовал вкус фламандских классик, и кто знает, что это принесёт ему в будущем.

 

  Тим – идеальный гонщик для команды Lotto Soudal. Он бельгиец, говорит на двух языках, его отец – фламандец, мать – валлонка. Его стиль ведения гонок привлекает внимание, он восприимчив и имеет перспективы, способен поднять команду на более высокий уровень.  Такие ребята как он и Тьеш (Бенот) должны стать фундаментом нашей команды на ближайшие годы».

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Теги к статье: Тим Велленс Tim Wellens Lotto Soudal

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Camel
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (39)
    Camel-Фото
    О! "Классный" пример! )) Поц приехал третьим на разделке с хорошим тягуном, когда равнинные раздельщики, Канчеллара и Мартин, дали ему полторы минуты.
    И это было пять лет назад. Спустя пять лет Поццовиво в разделке не добавил. Поццовиво постарел на пять лет. И, в конце концов, Поццовиво перенёс травму.
    Откуда у него появится ход на разделку? Тем более на ту разделку, где идут Фрум и Дюмолин?
  • ДимаЛел
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (39)
    ДимаЛел-Фото
    04.09.2013 Вуэльта Испании-2013. Этап 11
    Tarazona - Tarazona, 38.8 км, ITT
    1. Fabian Cancellara (Swi) RadioShack-Leopard 51:00
    2. Tony Martin (Ger) Omega Pharma - Quick Step 0:37
    3. Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R 01:24
    4. Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 01:25
  • Camel
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (39)
    Camel-Фото

    Так ведь все разделки так или иначе являются техническими. )) Согласны?

    Поццовиво никогда не финишировал на разделках в списке тех, на кого обращают внимание относительно последующих этапов. Т.е., Поц никогда не поправлял своё генеральное место благодаря разделке.

     

    А что касается Ару, так он вообще к финишу третьей недели слюни пускает. Разделка в конце ГТ - это для него сейчас как закинуть ногу через ухо и при этом улыбаться. Он пока не готов.

     

    Всё может измениться при возникновении форсмажора.

  • Astanaforever
    Lotto Fix ALL – название коман ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Где спорт? Деньги, деньги, мани..... Поэтому с Фрумом тянут, чтобы побольше срубить бабла с его и с помощью его участия в Джиро.Мир изменился.
  • Sezar
    Состав команды Astana на Джиро ... (2)
    Sezar-Фото

    По сути единственные кто может помешать Скаю контролировать группу, может взорвать гонку и просеять пелотон до малой группы или растаскать его по горам. А вот хватит ли Лопеса на всю гонку-это вопрос.

  • Astanaforever
    Состав команды Astana на Джиро ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Классный состав, на подобие dream team 2015 года на Джиро...где команда с Ару, Ланда, Луис Леон Санчес, Кангерт, Роза, Катальдо, Зейц, Малакарне, Тиралонго просто феерели почти в полном составе в горах.Даже Тиньков проявил свою гниловатость в своем интервью, сказав, что что то не так с этими ребятами, намекнув на потребление запрещенных препаратов.Ну он был всегда такой сущностью, ненавидя все не тинькоффское, особенно как кость в горле ему была Астана. Оставим его гниль. Так, вот эта команда очень похожа на ту. Пожелаем им длинного поезда в горах, и попутного ветра. Лопесу, подиума.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (39)
    EL-Fenomeno-Фото

    Фрум мечтает и хочет (хоть в открытую и не говорит) недостающую ему розовую майку чтобы в очередной раз войти в историю + оформить "Большой шлем" велоспорта. С учётом того что почти все биги готовятся к ТдФ, то если Крис возьмёт Джиро, может на Туре отдыхать и быть грегори, правда уже не у Пулса, а у Томаса или Бергаля (даже так)).
    Тем более после победы Дюмолена на Джиро 2017 только ленивый не упоминал о будущем батле на высшем уровне между Томом и Крисом в рамках гранд-тура. И хотя большинство это ожидало (и хотело) на Тур де Франс (конечно не сейчас, а через год-два) сие событие случится (верю!) уже в 2018-м, пускай на Джиро, но блин, это и ведь тоже самый настоящий ГТ

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Синяя ма ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Джиро (как и Вуэльта) по определению обозначает: хочешь быть в ТОПе (подиум или 5-ка в генерале) должен брать горные этапы, а значит колесить в майке горного короля. Может даже с перерывами, но я думаю никто из генеральщиков не откажется от Мальи Адзурры на финальном подиуме в Риме, если забронирует себе это одияние на последней недели баталий.
    Ставка как всегда будет на горы 1-й категории, ибо уже за вершину 2-й категории "только " 15 баллов победителю, хотя пытаться будут многие и на первой неделе даже не совсем горняки)

     

    Ключевой момент:

    Самым урожайным на горные очки будет 20-й этап, включающий в себя 3 вершины первой категории (Col Du Mont-Tseuc, Col Saint Pantaleon и финиш на горе Червиния). Максимально на этом этапе можно выиграть 105 очков.

    Вторым по значимости будет 19-й этап, на котором можно заработать максимум 102 очка.

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (39)
    Sezar-Фото

    Не то чтобы не умеет. Технические разделки едет хорошо, силовые, очевидно, в силу веса пера-плохо. Но и тут нюанс, если ветер в спину, то ништяк словит. Ару едет их не так плохо как Барде, Мартин, Мейнтьес и т.п. вермишелеобразные, но свои 2 мин. От Тома на 34 км. Словит. Это не фатально, если будет хороший горный ход и ...... кризис лидерства.

  • RexDroid
    Lotto Fix ALL – название коман ... (5)
    RexDroid-Фото
    фиксики

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1231
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
9 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
10 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935

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