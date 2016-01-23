VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Якоб Фульсанг продолжит выступать в команде «Астана»

Якоб Фульсанг продолжит выступать в команде «Астана»

 

Еще два сезона (2018 и 2019) для Якоба Фульсанга в составе команды Мирового Тура «Астана». Соответствующее соглашение на днях было подписано между командой и гонщиком.

 

 Photo © ASTANA PROTEAM/Bettini

 

- Конечно, я очень рад продлить контракт с командой «Астана». Я провел здесь уже пять лет, и это были замечательные годы. У меня была возможность развиваться вместе с командой, и я надеюсь продолжить это в будущем. После пяти лет, я чувствую себя здесь как дома. Мне очень хорошо в команде, так что, в итоге, было совсем несложно решить остаться здесь еще на пару сезонов, - рассказал Якоб Фульсанг.

 

Действительно, 32-летний датский гонщик проводит свой пятый сезон в команде «Астана». И, этот год стал по-настоящему переломным в карьере Фульсанга после его великолепного успеха в генеральной классификации «Критериум дю Дофине» с двумя победами на этапах.

 

- Якоб – один из ключевых гонщиков «Астаны». За пять лет он зарекомендовал себя как сильный специалист по Гранд-турам. Он был тем, кто оказывал неоценимую поддержку лидерам, а в этом сезоне он смог самостоятельно проявить свои качества настоящего лидера команды. Его победа на «Критериум дю Дофине» подарила всей команде новую мотивацию, и теперь мы выходим на старт «Тур де Франс» с определенными амбициями и надеждами. Я очень рад, что Якоб остается в «Астане» еще на два года, - сказал генеральный менеджер команды Александр Винокуров.

 

Серебряный призер Олимпийских Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Якоб Фульсанг готовится выйти на старт своего 7-го «Тур де Франс». Однажды, он уже был 7-м в общем зачете, и теперь он попробует добиться чего-то большего вместе с командой «Астана».

 

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Якоб Фульсанг Jakob Fuglsang Astana

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. Rokka

    Сегодня, 18:45 | Регистрация: 23.01.2016

    Отличные новости! Рад за команду и за Якоба! Надеюсь все подиумы у него ещё впереди!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс

2 - 8 июля 2017

Тур Австрии


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

30 июня

Marcus Burghardt (Bora-hansgrohe)

Sylvain Chavanel (Direct Energie)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2017 (175)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)