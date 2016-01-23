Якоб Фульсанг продолжит выступать в команде «Астана»

Еще два сезона (2018 и 2019) для Якоба Фульсанга в составе команды Мирового Тура «Астана». Соответствующее соглашение на днях было подписано между командой и гонщиком.

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- Конечно, я очень рад продлить контракт с командой «Астана». Я провел здесь уже пять лет, и это были замечательные годы. У меня была возможность развиваться вместе с командой, и я надеюсь продолжить это в будущем. После пяти лет, я чувствую себя здесь как дома. Мне очень хорошо в команде, так что, в итоге, было совсем несложно решить остаться здесь еще на пару сезонов, - рассказал Якоб Фульсанг.

Действительно, 32-летний датский гонщик проводит свой пятый сезон в команде «Астана». И, этот год стал по-настоящему переломным в карьере Фульсанга после его великолепного успеха в генеральной классификации «Критериум дю Дофине» с двумя победами на этапах.

- Якоб – один из ключевых гонщиков «Астаны». За пять лет он зарекомендовал себя как сильный специалист по Гранд-турам. Он был тем, кто оказывал неоценимую поддержку лидерам, а в этом сезоне он смог самостоятельно проявить свои качества настоящего лидера команды. Его победа на «Критериум дю Дофине» подарила всей команде новую мотивацию, и теперь мы выходим на старт «Тур де Франс» с определенными амбициями и надеждами. Я очень рад, что Якоб остается в «Астане» еще на два года, - сказал генеральный менеджер команды Александр Винокуров.

Серебряный призер Олимпийских Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Якоб Фульсанг готовится выйти на старт своего 7-го «Тур де Франс». Однажды, он уже был 7-м в общем зачете, и теперь он попробует добиться чего-то большего вместе с командой «Астана».

Пресс-релиз команды Astana Pro Team