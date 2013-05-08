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Команда Katusha-Alpecin продлевает контракты с велогонщиками

Швейцарская команда Katusha-Alpecin объявила о продлении контрактов с Павлом Кочетковым, Максимом Бельковым, Рето Холленштайном, Джонатаном Рестрепо, Тьягу Мачаду и Жозе Гонсальвешом

 

 

Команда Katusha-Alpecin продлевает контракты с велогонщиками  31-летний российский гонщик Павел Кочетков продлил контракт до конца 2019 года, 32-летний российский гонщик Максим Бельков – до конца 2018.

 

 31-летний швейцарский гонщик Рето Холленштайн (Reto Hollenstein) и 22-летний колумбийский гонщик Джонатан Рестрепо (Jhonatan Restrepo) продлили контракты на год (до конца 2018).

 

  Португальский гонщик, 31-летний Тьягу Мачаду (Tiago Machado) продлил контракт на год, а его соотечественник, 28-летний Жозе Гонсальвеш (José Gonçalves) – на два года.

 

  Жозе Азеведу, генеральный менеджер команды Katusha-Alpecin: «Павел немного недоволен этим сезоном, который ему испортили травмы после падений. Но, несмотря на это, он является важным гонщиком команды в качестве помощника Ильнура Закарина, его работа особенно важна на будущих Гран-турах.

 

  Огромный опыт Максима Белькова важен в построении нашей командной работы, он гонщик высокого класса, в этом году снова доказал это на Джиро д’Италия, где он поддерживал своего капитана Ильнура Закарина.

 

  Рето Холленшнайн – удачна находка для команды, он сильный гонщик, взявший на себя важную задачу помощника. Будь это весенние классики или многодневные гонки, на Рето можно полностью положиться.

 

  Джонатан Рестрепо за первые месяцы этого сезона показал свой огромный талант. Но теперь он в этом году должен больше поработать над выносливостью.

 

  На Тур де Франс было видно, как важен в качестве командного бойца Тьягу Мачаду. Он 100% профессионал, мотивирован каждый день. На него всегда можно положиться. Я рад, что он остаётся в команде ещё на год.

 

  Жозе Гонсалвеш ещё сам не знает, на что способен. Он невероятно мощный гонщик. Мне очень интересно, как он будет развивать свои качества в нашей команде».

 

 

Ранее команда Katusha-Alpecin объявляла о продлении контракта с российским гонщиком Ильнуром Закариным.

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Теги к статье: Katusha-Alpecin Павел Кочетков Максим Бельков Рето Холленштайн Джонатан Рестрепо Тьягу Мачаду Жозе Гонсальвеш

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  1. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Сегодня, 18:34 | Регистрация: 8.05.2013

    Ну, я даже не знаю, что на всё это (написанное выше) сказать ... похоже с самим Жозе Азеведу пора расторгнуть контракт...или эту команду ждёт очень скорый финал sad

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
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22 - 26 июля 2017

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Вуэльта Бургоса

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BinckBank Tour (Энеко Тур)


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Комментарии

  • Cyrill
    Команда Katusha-Alpecin продле ... (1)
    Cyrill-Фото

    Ну, я даже не знаю, что на всё это (написанное выше) сказать ... похоже с самим Жозе Азеведу пора расторгнуть контракт...или эту команду ждёт очень скорый финал sad

  • LLL
    Вуэльта Испании-2017 – следующ ... (20)
    LLL-Фото

    Хорошо бы слухи подтвердились. Жду Альберто на испанском туре и в сезоне 2018.

  • motte
    Вуэльта Испании-2017 – следующ ... (20)
    motte-Фото

    Цитата: explosiveua
    В прошлом году у Криса была (к ТдФ и Вуэльте) еще и ОИ2016. но и с этим *грузом* был 2. тут то еще больше шансов (собсна, это и говорят букмекеры. на Туре кэф был 2.2. а на Вуэльте - уже 1.8 :))
     
    зы. надеюсь что и Берти поедет. Если уж это действительно будет последний сезон, то хоть 1-2 топ-этапа нужно взять! :)
     
    вообщем ждемс

    Есть слухи, что Альберто идет на продление контракта с Треком и покатит и эту Вуэльту и сезон 2018!

    Ура!

  • Meilleur
    Призовые команд на Тур де Фран ... (53)
    Meilleur-Фото

    Уран и Барде выиграли у Фрума в горах маргинально мало. В районе 20'' оба, проиграв при этом в разделках 1'05'' и 2'40'' соответственно. Разделка - по умолчанию самый индивидуальный вид. НО при этом Фрум был якобы НЕ сильнее этих двух индивидуально. Логика - просто трындец. -) Да, напишите вы прямо "Не хотел видеть Фрума победителем, а снова пришлось", это будет, по крайней мере, честно.

  • uran
    Вуэльта Испании-2017 – следующ ... (20)
    uran-Фото
    На разделке в Марселе ватты были очень крутые.
  • Аugusto
    Призовые команд на Тур де Фран ... (53)
    Аugusto-Фото

    Цитата: veloliveuser
    так они и рвали вперед в т.ч. и за этими бонификациями - и получили. и Фрум рвал, но менее удачно. и Уран рвал не только ради победы на этапе, но и радии этих секунд. а теперь вспомните, сколько скептицизма было в адрес и Урана, и Барде: один - колесник, другой - средненький, а вот в горах оказались лучше Фруминатора.

    Не совсем так. Они рвали, потому что им нужно было атаковать. У Фрума была противоположная задача - обороняться. Потому и жонглирование секундами приводит к данному результату.

    Раз Вы любите аналоги с футболом, то пожалуйста:

    никому не придет в голову сравнивать атакающие действия с оборонительными по такому параметру как результативность.

    Нападающий игрок атакует и потому забивает всегда больше, чем защитник. Задача нападающего - делать отрыв в счете, задача защитника - свести действия нападающего на нет.

    Ситуация на поле Франции сложилась таким образом, что в роли нападающих были все, кто не в желтом. Это по персоналиям, в командах - тоже самое. Если бы сложилась другая ситуация - вполне вероятно в роли нападающего был Фрум и Скай и др.

  • Аugusto
    Призовые команд на Тур де Фран ... (53)
    Аugusto-Фото
    Ни разу не поверю что не слышали о нем.
  • Yuriy 17
    Вуэльта Испании-2017 – следующ ... (20)
    Yuriy 17-Фото

    Фрум на Вуэльте это отличная новость!

    Чем больше элитных гонщиков, тем ярче будет Вуэльта.

    Посмотрим на состояние Фрума на этой гонке.

    Хорошо бы и Барде, Урана, Ару, Нибали и Контадора увидеть на Вуэльте.

  • explosiveua
    Вуэльта Испании-2017 – следующ ... (20)
    explosiveua-Фото

    В прошлом году у Криса была (к ТдФ и Вуэльте) еще и ОИ2016. но и с этим *грузом* был 2. тут то еще больше шансов (собсна, это и говорят букмекеры. на Туре кэф был 2.2. а на Вуэльте - уже 1.8 :))

     

    зы. надеюсь что и Берти поедет. Если уж это действительно будет последний сезон, то хоть 1-2 топ-этапа нужно взять! :)

     

    вообщем ждемс

  • Znak
    Призовые команд на Тур де Фран ... (53)
    Znak-Фото

    Цитата: veloliveuser
    когда на Конту лили ушаты грязи - это ничего

     

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Romain Lemarchand (Delko - Marseille-Provence)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2628
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Мартин Д. (Irl) (QST) 2040
4 Порт Р. (Aus) (BMC) 1882
5 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
6 Фрум К. (GBr) (SKY) 1824
7 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1771
8 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1765
9 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1711
10 Саган П. (Svk) (BOH) 1570

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