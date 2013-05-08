Команда Katusha-Alpecin продлевает контракты с велогонщиками

Швейцарская команда Katusha-Alpecin объявила о продлении контрактов с Павлом Кочетковым, Максимом Бельковым, Рето Холленштайном, Джонатаном Рестрепо, Тьягу Мачаду и Жозе Гонсальвешом

31-летний российский гонщик Павел Кочетков продлил контракт до конца 2019 года, 32-летний российский гонщик Максим Бельков – до конца 2018.

31-летний швейцарский гонщик Рето Холленштайн (Reto Hollenstein) и 22-летний колумбийский гонщик Джонатан Рестрепо (Jhonatan Restrepo) продлили контракты на год (до конца 2018).

Португальский гонщик, 31-летний Тьягу Мачаду (Tiago Machado) продлил контракт на год, а его соотечественник, 28-летний Жозе Гонсальвеш (José Gonçalves) – на два года.

Жозе Азеведу, генеральный менеджер команды Katusha-Alpecin: «Павел немного недоволен этим сезоном, который ему испортили травмы после падений. Но, несмотря на это, он является важным гонщиком команды в качестве помощника Ильнура Закарина, его работа особенно важна на будущих Гран-турах.

Огромный опыт Максима Белькова важен в построении нашей командной работы, он гонщик высокого класса, в этом году снова доказал это на Джиро д’Италия, где он поддерживал своего капитана Ильнура Закарина.

Рето Холленшнайн – удачна находка для команды, он сильный гонщик, взявший на себя важную задачу помощника. Будь это весенние классики или многодневные гонки, на Рето можно полностью положиться.

Джонатан Рестрепо за первые месяцы этого сезона показал свой огромный талант. Но теперь он в этом году должен больше поработать над выносливостью.

На Тур де Франс было видно, как важен в качестве командного бойца Тьягу Мачаду. Он 100% профессионал, мотивирован каждый день. На него всегда можно положиться. Я рад, что он остаётся в команде ещё на год.

Жозе Гонсалвеш ещё сам не знает, на что способен. Он невероятно мощный гонщик. Мне очень интересно, как он будет развивать свои качества в нашей команде».

Ранее команда Katusha-Alpecin объявляла о продлении контракта с российским гонщиком Ильнуром Закариным.