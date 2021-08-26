Максимилиан Шахман сошёл с Вуэльты Испании-2021 перед 13-м этапом

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 17:42
Максимилиан Шахман не стартовал на 13-м этапе Вуэльты Испании-2021
27-летний велогонщик команды Bora-hansgrohe Максимилиан Шахман (Maximilian Schachmann) не стартовал на 13-м этапе Вуэльты Испании-2021. Вместе с командой чемпион Германии принял решение сойти с гонки из-за сложностей с восстановлением мышц после этапов.
Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto
Максимилиан Шахман: «Мне очень жаль так рано покидать Вуэльту и команду. Вуэльта Испании была важной целью моего сезона, и я стартовал, но очень расстроен плохой формой. Я с трудом проехал первые этапы, но надеялся, что форма улучшится. К сожалению, этого не случилось. Сейчас мне надо понять, как поскорее вернуть свою мощность как можно скорее. Буду болеть за команду!»
Стеффен Радочла (Steffen Radochla), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Максимилиан в последние несколько дней очень плохо себя чувствовал, прошлой ночью не мог спать. У него не лучшее состояние мышц, он не смог восстановиться после жары и стресса прошлого этапа. Ему нет смысла стартовать сегодня, особенно, учитывая, что через день будет сложный горный этап. Ради его безопасности мы не позволили ему сегодня стартовать».
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