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Максимилиан Шахман сошёл с Вуэльты Испании-2021 перед 13-м этапом

Максимилиан Шахман не стартовал на 13-м этапе Вуэльты Испании-2021

 

 

  27-летний велогонщик команды Bora-hansgrohe Максимилиан Шахман (Maximilian Schachmann) не стартовал на 13-м этапе Вуэльты Испании-2021. Вместе с командой чемпион Германии принял решение сойти с гонки из-за сложностей с восстановлением мышц после этапов.

 

Максимилиан Шахман сошёл с Вуэльты Испании-2021 перед 13-м этапом

 

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Максимилиан Шахман: «Мне очень жаль так рано покидать Вуэльту и команду. Вуэльта Испании была важной целью моего сезона, и я стартовал, но очень расстроен плохой формой. Я с трудом проехал первые этапы, но надеялся, что форма улучшится. К сожалению, этого не случилось. Сейчас мне надо понять, как поскорее вернуть свою мощность как можно скорее. Буду болеть за команду!»

 

  Стеффен Радочла (Steffen Radochla), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Максимилиан в последние несколько дней очень плохо себя чувствовал, прошлой ночью не мог спать. У него не лучшее состояние мышц, он не смог восстановиться после жары и стресса прошлого этапа. Ему нет смысла стартовать сегодня, особенно, учитывая, что через день будет сложный горный этап. Ради его безопасности мы не позволили ему сегодня стартовать».

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Теги к статье: Максимилиан Шахманн Maximilian Schachmann Bora-hansgrohe Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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Комментарии

  • SportSpirit
    Дубль Магнуса Корта Нильсена н ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Баджоли уже второй раз на этой Вуэльте выдал классный финишный отрезок) жду победы, пелотон дает шансы всем, кто готов и мотивирован) 

  • BlAr
    Дубль Магнуса Корта Нильсена н ... (3)
    BlAr-Фото

    "Уехали лишь гонщики, которые находились ниже в генеральной классификации", - сказал обладатель красной майки...biggrin

  • salomon
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (5)
    salomon-Фото
    Надеюсь на хороший отрывчик !
  • svan
    Дубль Магнуса Корта Нильсена н ... (3)
    svan-Фото

    Этот Корт - робот какой-то. На 11 этапе группа едва догнала его на финише. А он на 12 этапе Корт снова борется и побеждает. !!!!! Что эти гонцы жрут или колят?

  • ЛехаСилос
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (5)
    ЛехаСилос-Фото
    Если только детская...
  • ЛехаСилос
    Падение велогонщиков на 12-м э ... (1)
    ЛехаСилос-Фото

    Уже даже как-то стрёмновато за Роглича и его команду...

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Карапаз и Падун в 10-ке, но с конца) Видно что парни готовятся на сильные (дай Бог победные) отъезды на серьёзных горных этапах...возможно даже в этот уик_энд. Главное чтобы не в один день, а то мне хочется чтобы и Ричард выиграл и естественно, чтобы наш Марк добыл победу на каком то красивом горном этапе.

    Улёт и падение велогонщиков на том повороте в колючую проволку (ведь была там?) конкретно поколола и ободрала некоторых спортсменов, но благо, последствий как у Дж.Хугерланда на ТдФ 10-летней давности к счастью всем удалось избежать; "боевые ранение" правда будут ощущаться больно и неприятно и завтра тоже( 

    Цитата: MVDP
    У датчан просто потрясающая гвардия собирается. Корт не перестает удивлять.

    За половину прошедшей Вуэльты я бы дал МКН приз супер-комбатив уже сейчас. Две классные и разные победы у него на Вуэльте good а Админам сочно добавить флаг Дании в тег_смайлы.

  • Sezar
    Druivenkoers - Overijse-2021 (3)
    Sezar-Фото

    Да, забавная история)

  • Earl57
    Druivenkoers - Overijse-2021 (3)
    Earl57-Фото

    Посидели, отдохнули, потом продолжили...

  • Sezar
    Druivenkoers - Overijse-2021 (3)
    Sezar-Фото

    Ну и отлично.

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