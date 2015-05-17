Крис Фрум решил ограничиться одним Гранд-туром в сезоне 2021 года

Крис Фрум не примет участие в Вуэльте Испании-2021. 36-летний британский велогонщик команды Israel Start-Up Nation, который является двукратным победителем испанского Гранд-тура, в этом году продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в 2019 году.

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Он проехал Тур де Франс-2021, планировал стартовать на Вуэльте Испании, но решил завершить сезон участием в недельных гонках и классиках. Как сообщает Cyclingnews, в его программе Тур Германии (26- 29 августа), Тур Словакии, Джиро Сицилии, Coppa Agostini, а завершит сезон Крис Фрум классикой Ломбардия.

Первым о том, что Крис Фрум не примет участия в Вуэльте Испании, написал французский журналист Фредерик Милье (Frédéric Millet), сообщивший в Твиттере (@FredMillet): «Когда твой сосед Крис Фрум догоняет тебя на горном карнизе в Эстерель, пульс подскакивает: 170 у меня, 110 у него. Разница в «моторах» чемпиона и велолюбителя! В его программе нет Вуэльты, но есть Тур Германии или Тур Британии».

Позже Крис Фрум в интервью Cyclingnews подтвердил, что не поедет Вуэльту Испании-2021: «Я снова чувствую себя собой, не хочу торопиться и ехать ещё один Гранд-тур, не ощущая, что полностью готов. С нетерпением жду оставшейся части сезона, чтобы разрешить свои проблемы, которые преследовали меня в этом году».