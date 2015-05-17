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Крис Фрум не примет участие в Вуэльте Испании-2021

Крис Фрум решил ограничиться одним Гранд-туром в сезоне 2021 года

 

 

  Крис Фрум не примет участие в Вуэльте Испании-2021. 36-летний британский велогонщик команды Israel Start-Up Nation, который является двукратным победителем испанского Гранд-тура, в этом году продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в 2019 году.

 

Крис Фрум не примет участие в Вуэльте Испании-2021

Photo (c) YouTube @Chris Froome

 

 

Он проехал Тур де Франс-2021,  планировал стартовать на Вуэльте Испании, но решил завершить сезон участием в недельных гонках и классиках. Как сообщает Cyclingnews, в его программе Тур Германии (26- 29 августа), Тур Словакии, Джиро Сицилии, Coppa Agostini, а завершит сезон Крис Фрум классикой Ломбардия.

 

  Первым о том, что Крис Фрум не примет участия в Вуэльте Испании, написал французский журналист Фредерик Милье (Frédéric Millet), сообщивший в Твиттере (@FredMillet): «Когда твой сосед Крис Фрум догоняет тебя на горном карнизе в Эстерель, пульс подскакивает: 170 у меня, 110 у него. Разница в «моторах» чемпиона и велолюбителя! В его программе нет Вуэльты, но есть Тур Германии или Тур Британии».

 

  Позже Крис Фрум в интервью Cyclingnews подтвердил, что не поедет Вуэльту Испании-2021: «Я снова чувствую себя собой, не хочу торопиться и ехать ещё один Гранд-тур, не ощущая, что полностью готов. С нетерпением жду оставшейся части сезона, чтобы разрешить свои проблемы, которые преследовали меня в этом году».

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Israel Start-Up Nation Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2021 маршрут Вуэльты Испании-2021 Гранд-тур

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  1. reforg34

    Сегодня, 19:58 | Регистрация: 19.04.2019

    Видимо не хочет размениваться на Вуэльту или Джиро, а собирается в следующем году  стать 5 кратным победителем ТДФ. Если не будет падений или попадать в завал, то без проблем должен брать ТДФ 2022. Все мы будем рады его тримфальному возвращению.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 20:13 | Регистрация: 30.06.2017

    Или ты тролль или просто безумец. Я думаю наверное второе.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 22:01 | Регистрация: 17.05.2015

    Если в 2022 Фрум сумеет навязать Рогличу, Погачару и пр. серьёзную конкуренцию - это можно будет считать спортивным подвигом. А если победит на том же ТДФ - будет достоин званий сэра, пэра, мэра, эрла - вместе взятых. Просто... Как-то не верится, что великолепное мастерство может улетучится, как пар...

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Комментарии

  • Адриен
    Крис Фрум не примет участие в ... (3)
    Адриен-Фото

    Если в 2022 Фрум сумеет навязать Рогличу, Погачару и пр. серьёзную конкуренцию - это можно будет считать спортивным подвигом. А если победит на том же ТДФ - будет достоин званий сэра, пэра, мэра, эрла - вместе взятых. Просто... Как-то не верится, что великолепное мастерство может улетучится, как пар...

  • Astanaforever
    Александр Кристофф и Свен Эрик ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Кристофф: Бельгийская команда меня покорила! @@@@@@@@@ Ржунимагу! И чем же она его покорила? Только если гонораром. А так достижений НОЛЬ. Команда на последнем месте проворлдтуровских команд. По победам и по очкам UCI. Кристофф просто хитрый льстец которому деваться и некуда было в плане выбора команд. Вот и поет дешевые дифирамбы.
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2021. Цифры и ... (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: Arciv
    Минус Вуэльты,что она как бы замыкающая! Люди или уже заканчивают сезон по тихоньку,или хотят взять реванш за прежние не удачи в сезоне!Хотя Заруба должна быть интересная,главное чтоб без палений и сходов генеральщиков

    После Вуэльты еще достаточно крупных гонок. Помимо чемпионата мира в октябре будут Рубе и Ломбардия.

  • sqrudgmcduck
    Петер Саган переходит в велоко ... (16)
    sqrudgmcduck-Фото
    Вы объясняете людям, которые вообще слова логика не знают и не понимают его значения. Не напрягайтесь. Пускай и дальше балдеют от кэвушки. Если из квиков не прогонят, он ещё удивит не раз. Ломбардию должен взять.
  • Arciv
    Вуэльта Испании-2021. Цифры и ... (9)
    Arciv-Фото
    Минус Вуэльты,что она как бы замыкающая! Люди или уже заканчивают сезон по тихоньку,или хотят взять реванш за прежние не удачи в сезоне! Хотя Заруба должна быть интересная,главное чтоб без палений и сходов генеральщиков
  • Arciv
    Хиндли, Игита и Халлер переход ... (6)
    Arciv-Фото
    Бора пошла в атаку! Крепко усиливаются
  • Astanaforever
    Крис Фрум не примет участие в ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Или ты тролль или просто безумец. Я думаю наверное второе.
  • reforg34
    Крис Фрум не примет участие в ... (3)
    reforg34-Фото

    Видимо не хочет размениваться на Вуэльту или Джиро, а собирается в следующем году  стать 5 кратным победителем ТДФ. Если не будет падений или попадать в завал, то без проблем должен брать ТДФ 2022. Все мы будем рады его тримфальному возвращению.

  • Kay82
    Олимпийские игры в Токио-2020. ... (7)
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    Инеос собрала олимпийских чемпионов

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