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Реми Каванья – победитель Ardeche Classic-2020

Реми Каванья одержал победу на «Фон-Ардеш Классик»-2020 из одиночного отрыва, в котором проехал 50 км

 

 

  24-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Реми Каванья (Rémi Cavagna) одержал первую в сезоне победу, выиграв классику Faun-Ardèche-2020 из одиночного отрыва. В ветреную, дождливую погоду Реми Каванья проехал в одиночном отрыве финальные 50 км и опередил ближайшего преследователя, 32-летнего эстонского гонщика команды EF Pro Cycling Танела Кангерта на 2 минуты 51 секунду. 26-летний соотечественник Каваньи, гонщик команды Cofidis Гийом Мартан (Guillaume Martin) замкнул тройку призёров классики.

 

© Deceuninck - Quick-Step - ©boucles2007 / ©ypmedias - Photo credit: ©boucles2007 / ©ypmedias

 

 

  Холод и тучи встретили участников классики Faun-Ardèche-2020 на старте. 184,4 км дистанции пришлось преодолевать под дождём, и уже в первый час гонки начались сходы гонщиков. А Реми Каванья в этот момент  уже находился с четырьмя другими гонщиками в четырёх минутах от уменьшающегося пелотона.

 

  Реми Каванья был настроен решительно и не хотел сдаваться без борьбы, так как теоретически разрыв в 4 минуты в самом начале гонки не гарантировал успех отрыву. Поэтому французский гонщик задал высокий темп на коротких острых подъёмах, что помогло отрыву увеличить разрыв до шести минут за 90 км до финиша. Затем 24-летний Каванья решил ещё раз ускориться, и на этот раз за ним смог усидеть лишь Бен Кинг (NTT). Но Реми Каванья не был настроен уезжать с попутчиком и за 50 км до финиша уехал от Бена Кинга.

 

  10 секунд преимущества при прохождении подъёма Кот-деТуло (Cote de Toulaud) за 43 км до финиша превратились в минуту. В то время как за спиной Каваньи пелотон начал рваться на группы, его преимущество продолжало увеличиваться и достигло на финише почти трёх минут.

 

  Реми Каванья: «Сегодня было холодно и мокро, что усложнило гонку. Но я чувствовал себя хорошо, выложился полностью, вёл свою собственную гонку. Очень счастлив, как она сложилась. Я люблю отрывы. Меня мотивирует, когда я впереди. А победа для «Волчьей Стаи» в самом начале сезона классик даёт мне уверенность.

 

  Я знаю эти две классики, но, если честно, вначале я хотел что-то попробовать в воскресенье. Считал ,что сегодняшняя гонка для меня тяжеловата. Я атаковал на первом подъёме, потому что не хотел провести всю гонку в пелотоне под таким дождём. Силы были, я проводил свои смены, а потом сбросил остальных. Когда я открыл просвет, поехал ровным темпом, был уверен, что смогу удержаться до финиша, особенно после моего отрыва в Провансе, когда меня поймали только на Мон-Ванту. Да, здесь другой финал, но всё равно очень трудный, так что одержать победу после такого долгого отрыва – это великолепно!»

 

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Теги к статье: Реми Каванья Remi Cavagna Deceuninck - Quick Step Faun-Ardeche Classic классика однодневная велогонка велогонка категории 1.Pro

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