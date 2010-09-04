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Брайан Куксон предложил в 2020 году провести сокращённые до двух недель Гранд-туры

Предложения бывшего президента UCI Брайана Куксона по поводу проведения важнейших гонок сезона в 2020 году

 

 

  Бывший президент Международного союза велосипедистов (UCI) Брайан Куксон (Brian Cookson) выдвинул несколько предложений о том, как уместить во второй половине сезона все важнейшие велогонки календаря, если ситуация с эпидемией коронавируса в мире и Европе улучшится.

 

  В интервью Cyclingnews Брайан Куксон сказал: «Учитывая ситуацию во Франции на данный момент, которая становится не лучше, а хуже, я очень и очень удивлюсь, если Тур де Франс пройдёт в запланированные даты.

 

 Но если ситуация достаточно улучшится, то вот что я предлагаю. Так как Олимпиада отложена на 2021 год, это даёт больше места в календаре для укороченного Тур де Франс, который мог бы пройти в июле или начале августа. Двухнедельный Тур оставил бы место для отложенной двухнедельной Джиро д’Италия в начале сентября перед чемпионатом мира, то же самое для двухнедельной Вуэльты Испании в октябре.

 

Отложенные весенние классики и небольшие многодневные велогонки, такие, как Тур Британии, Тур Польши и другие национальные туры могли бы, наверное, пройти в одно время с Гранд-турами, чтобы дать возможность участвовать в гонках как можно большему числу команд и велогонщиков. Отложенные Монументы (Милан-Сан-Ремо, Тур Фландрии, Париж-Рубэ, Льеж-Бастонь-Льеж плюс Ломбардия) могут найти место в промежуточные уик-энды.

 

Таким образом, все главные велогонки смогут состояться, даже если они будут укорочены из-за беспрецедентных обстоятельств.

 

Возможно, некоторым из организаторов не понравится идея сокращения протяжённости гонок, но я бы попросил их взглянуть на это в перспективе, принять во внимание велокоманды, и, наверное, ещё важнее, учесть, что болельщики хотят увидеть гонки, даже если они будут немного отличаться от тех, что проходят в обычные годы.

 

И, конечно, всё это зависит от улучшения ситуации со здоровьем в мире, особенно с ситуацией во Франции, Италии, Испании и остальное Европе. К сожалению, пока нет признаков улучшения. Если улучшений не будет, весь сезон может быть потерян, что станет катастрофой для экономики и, следовательно, для спорта.

 

Конечно, здоровье населения мира – самое главное, но велоспорт важен для тех из нас, кто заботится о спорте, который мы любим, о людях, которые делают этот спорт. Если мы сможем что-то восстановить в 2020 году, то, наверное, двухнедельные Гранд-туры могли бы стать частью ответа».

 

 

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Теги к статье: Гранд-тур Брайан Куксон Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia

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  1. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 17:55 | Регистрация: 4.09.2010

    чисто гипотетически - было-б интересно узнать, насколько 2недельные ГТ злее традиционных.

    "встаньте, дети, шире в круг" (с)

    кому-то ведь именно 3-й недели не хватает (не важно 1я она или последняя)

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Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Sezar
    Министр спорта Франции: «Тур д ... (4)
    Sezar-Фото

    Лучше что-то чем ничего. Лучше поздно чем не пойми когда. Конструктив лучше чем нытье о том что ничего не возможно и все умрут. Холодный разум лучше затуманенного эмоциями. Молодцы, французы.

  • EL-Fenomeno
    Министр спорта Франции: «Тур д ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    В НХЛ и НБА владельцы клубов и начальство лиг намеренно любым способом (способами) спасти сезон, даже если он закончится в августе. И кто его знает, может даже пожертвовав, т.е. сместив сезону будущий.
    Ну это США и Канада, но тут Европа, стран больше, а соответственно людей и риск (!) усугубить ситуацию сами знаете с чем намного больший.

  • paindoc
    Министр спорта Франции: «Тур д ... (4)
    paindoc-Фото

    Похоже АСО настроены провести Тур любыми способами.

    Она не упомянула тот факт, что только команды со всем персоналом, ТВ и медиа, плюс маршалы и другой, облуживающий гонку персонал, это очень большая группа  людей. Невозможно провести это мероприятие не подвергая их риску если, конечно, вся эта история с вирусом будет еще продолжаться. К тому же я не думаю, что гонщики из Испании, Италии и Франции поддержат этот вариант, когда в их странах сейчас просто творится хаос. У всех есть семьи и пожилые родители. Кроме того, тренировки проходят в стесненных условиях, мягко говоря.

  • Shalam s Urala
    Брайан Куксон предложил в 2020 ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    чисто гипотетически - было-б интересно узнать, насколько 2недельные ГТ злее традиционных.

    "встаньте, дети, шире в круг" (с)

    кому-то ведь именно 3-й недели не хватает (не важно 1я она или последняя)

  • Shalam s Urala
    Министр спорта Франции: «Тур д ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Роксана Марасинян
    следовательно, скорее будут смотреть телевизор, чем присутствовать на любом мероприятии. В результате будет не слишком трудно предпочесть просмотр Тура по телевизору выходу на дорогу

    мастер-класс логики!

     

  • Серафим
    Маттео Трентин предложил объед ... (9)
    Серафим-Фото
    Да, точно. Только надо будет гонщикам ремешки на шлеме усилить и снизу хорошо затягивать. Это чтобы у бедолаг языки не вываливались от таких нагрузок.
  • SSS
    Маттео Трентин предложил объед ... (9)
    SSS-Фото

    А заодно, в рамках этого мегагрантура провести милан-сан-ремо, рубэ, фландрию, лбл...

  • Адриен
    Алехандро Вальверде об участии ... (1)
    Адриен-Фото

    Охо-хо, Алехандро... Всех тебе благ, и самого важного из них - ЗДОРОВЬЯ. И успешного выступления на ОИ-2021. Если конечно они состоятся, в чем есть ОБЪЕКТИВНЫЕ сомнения...

  • Sezar
    Маттео Трентин предложил объед ... (9)
    Sezar-Фото

    Отличная идея. Наконец кто -то озвучил мысль, лежащую на поверхности. Трентин с юмором:). Как раз важно показать, что несмотря на все беды можно не сдаться и найти выход даже из такой ситуации. В этом году не будет многодневок по причине короновиируса, в следующей из-за туберкулеза, еще через год из-за таяния ледников и т.п. вообще это в природе южных европейцев -пасовать перед трудностями. Как в американском полуанекдоте про макаронных солдат, самый боевой прием которых-штык в землю. Про нюансы подсчета летальности и холодный разум, писать не буду, надоело.

    Само собой, если Тур не выгорит, я надеюсь на него.

  • EL-Fenomeno
    Олимпийские игры в Токио перен ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Адриен
    Вообще, мы переживаем УНИКАЛЬНЫЙ момент истории. А может и трагический... Когда РАЗВИТИЕ цивилизации ВСТАЛО. Ведь все движение человеческого общества остановилось. Вдумайтесь, в течении тысяч лет человечество училось КОММУНИЦИРОВАТЬ. Развивались и совершенствовались средства для этого. А сейчас - ВСЁ ! Самолеты не летают, поезда не ходят, суда не плавают ... Запрещены Олимпиады, другие крупные и мелкие спортивные мероприятия, закрыты театры, стадионы, концертные залы ... Улицы пусты ! Удивительно, что таким образом человечество еще не реагировало ни на какие катастрофы. А ведь  карановирус - это не черная оспа, не сибирская язва, не бубонная чума... Общество потребления - все сказано ! Великолепный прецедент. И для всеобщего хаоса, оказывается, не нужен действительно убийственный повод. Болячка, которая не страшнее подобных, уже известных и - развал, паника, ломка традиций, устоев, стилей...

    Помнится, что накануне старта ОИ-2016 (в Рио) по всему миру трубили о разгулявшемся вирусе ЗИКА (лихорадка) ибо именно там, в Бразилии, число заболевших было больше всего на свете.
    Олимпиада прошла без переносов. Но мне кажется, что ту "Зика"-ситуацию с коронавирусом сейчас сравнивать никак нельзя.
    Масштабы COVID-19 (в мире) намного больше, последствия тоже, ну и самое главное, что пока что пандемия как не крути ещё НЕ под контролем людей/медиков.

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